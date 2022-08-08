遊石設計有限公司
UXI Design Co.Ltd.
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遊石設計有限公司
UXI Design Co.Ltd.
簡介
遊石設計致力於推動以人為本、以使用者為中心的「使用者體驗」與「服務設計」，我們以此雙軸心作為動力，透過與顧客間的實務共創，一同激盪出符合時代精神的美好服務體驗與品牌價值。我們正在凝聚一股世界級的設計力，在產業扎實的基礎上，邀請您與我們一起實踐「設計力」的創新！
服務項目
洞察研究、設計策略、創新引導、體驗設計、服務設計、互動設計
設計標籤
DE1 工業設計、DE2 視覺傳達設計、DE7 整合設計
聯絡資訊
公司地址：106 台北市大安區安和路二段 63 號 4 樓
連絡電話：02-27092260
公司網址：https://www.uxi-design.com/
E-mail：service@uxi-design.com
作品/專案
臺中社會住宅
臺中社會住宅以「共生共好」為願景，利用一站式網站向民眾傳達社宅看屋選屋、資格審核等資訊，改善以往申請服務的不便，並以原創IP角色打造有溫度、人性化的社會住宅。
臺北市教育局親師生整合平台
以塑造數位學習共構生態為目標，整合北市教育局旗下親師生學習平台及酷課雲，供家長、教師及學生交流與共同參與校園生活，打造三方都受惠的多渠道服務及良好使用者體驗。
永豐DAWHO數位帳戶APP
以『金融服務成為生活一部分』為核心，從強化品牌體驗的角度，與永豐銀行共同打造具備金融美學、精緻奢華質感及跳脫傳統印象的數位金融服務。
交感身心診所
為改善傳統身心科偏重生理層次治療，缺乏與病患深入了解等痛點，遊石聚焦全流程看診體驗，全新打造從環境、服務、科技皆別出心裁的全人全觸點診所服務。