2020 解密科技寶藏

以「未來考古」為策展主題，結合經濟部多項法人技術，從場地選擇到場景設計上，營造出一連串身歷其境的故事氛圍，同時將體驗流程結合 LINE chatbot 即時互動，記錄參觀者在展覽中的資訊足跡，整體創造出更豐富的觀展體驗。