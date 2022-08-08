光洋波斯特國際展覽股份有限公司
KY-POST DESIGN INTERNATIONAL CO.,LTD.
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光洋波斯特國際展覽股份有限公司
KY-POST DESIGN INTERNATIONAL CO.,LTD.
簡介
光洋波斯特成立於1991年，提供展覽策劃、展位設計、商業空間規劃與整合行銷服務，專注於空間與觀者間產生的連結，將品牌目標轉化為體驗行銷的一環。
榮獲國際會展組織 OSPI 品質認證，並為業界首家連續通過 ISO 9001 品質管理系統認證與 IOS 20121活動永續發展認證的展覽設計公司。
以「立足亞太、佈局全球」的國際視野，設立中國上海分公司，於 2016 年與聯廣廣告、先勢公關、米蘭營銷策略性結盟，成為亞洲最大廣告文創集團「格威傳媒集團」， 2020 年加入日本博報堂集團，透過集團於日本與全球性網絡服務，為客戶注入創新能量，極大化行銷綜合效益。
服務項目
展覽設計、會展攤位設計、商業空間規劃、品牌活動規劃、整合行銷服務
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE3 互動多媒體設計、DE4 空間設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
公司地址：110 台北市信義區忠孝東路五段 552 號 8 樓
連絡電話：02-23465678#179
公司網址：https://www.ky-post.com/
E-mail：kay.lai@ky-post.com
作品/專案
2020 解密科技寶藏
以「未來考古」為策展主題，結合經濟部多項法人技術，從場地選擇到場景設計上，營造出一連串身歷其境的故事氛圍，同時將體驗流程結合 LINE chatbot 即時互動，記錄參觀者在展覽中的資訊足跡，整體創造出更豐富的觀展體驗。
2021 布袋戲風物－偶的故事偶來說特展
將布袋戲文物與精神圖像化，完整呈現歷史脈絡，空間設計配合策展論述，規劃最適當的參觀動線與情境營造，並搭配數位互動串聯；從包裝、運輸、溫濕度控管、協助修護保存到展品保護，皆以國際級博物館水準典藏與佈撤展。
2020 國家技能週 第50屆全國技能競賽
本次專案規模從戶外到室內，展覽館從一樓到七樓，共計 52 種職類，執行時間歷時一年。我們統籌空間與視覺規劃、業務執行、工程搭建、展務服務等執行項目，籌組 5 大專業團隊，專職專人協助主辦單位與各職類負責單位的溝通協作。
2021 臺北國際旅展國家森林館
以「再遇見 – 森活出走計畫」為策展主題，分為夜觀、花季、林鐵三大主題，從主視覺設計到空間規劃，集結深度山林體驗的情境，透過一系列舞台與集客活動，與民眾近距離分享與推廣，吸引民眾親臨山林的美好。
2020 Jaguar New F-TYPE 上市記者會
空間規劃藉由 Jaguar 源於賽道的歷史，打造專屬 Jaguar 時光迴廊，特別展出經典傳奇的古董車款，與新時代車款相互呼應；從空間、燈光與影像設計、記者會活動規劃、產品 Keynote、出車儀式、異業合作到現場營運，提供 All in One 專業服務。
2021 HYUNDAI The All-New Tucson L 上市發表會
延續品牌設計美學，將場地選在花博舞蝶館，帶到空間設計皆以立體線條與鑽石切形，創造一致性的設計語彙，演繹品牌核心精神。從活動企劃、舞台設計到營運執行，同時規劃線上直播，提供完整零斷點的全面整合服務。
2021-2022 Mercedes-Benz Brand SPACE
在 Bellativa 舉辦 5 個月的品牌概念空間，傳遞四大豪華本質：「Sophisticated Luxury 至臻豪華」、「Performance Luxury 性能豪華」、「Progressive Luxury 先進豪華」與「 Adventurous Luxury 冒險豪華」。整場以「造夢者」為主軸，為搭配不同車系，設計中大量使用鏡面、鐵桶和玻璃，打造出夢想與奢華的場域，營造出不同的空間氛圍。同時透過 FB Chatbot 串連現場通關活動，並不定期舉辦快閃活動。
聯廣傳播集團辦公室裝修案
為博報堂旗下聯廣傳播集團之 5 家公司，依照其不同屬性與特色，從職員需求的角度出發，從大廳、門廊、工作區、會議室到休息區，打造一致性設計語彙，創造兼具風格美感與實用性的質感商業辦公室。