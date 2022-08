2020 Jaguar New F-TYPE 上市記者會

空間規劃藉由 Jaguar 源於賽道的歷史,打造專屬 Jaguar 時光迴廊,特別展出經典傳奇的古董車款,與新時代車款相互呼應;從空間、燈光與影像設計、記者會活動規劃、產品 Keynote、出車儀式、異業合作到現場營運,提供 All in One 專業服務。