跨域整合設計創價服務平台
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。
TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。
跨域整合設計創價服務平台
以國家設計政策引領產業創新，發展高價值設計知識與應用
「設計」正以前所未有的速度影響全球，它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增，且越來越多其他產業將設計視為核心競爭力，藉由設計能量驅動企業，帶動國家整體的經濟發展。因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」（Taiwan Design Research Institute，簡稱TDRI）。
TDRI將運用「設計力」整合政府跨部會的資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，期許引領產業和社會永續發展，並增進國民生活價值。TDRI將協助政府擬定國家設計政策，提升政府施政效能，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在臺灣打造設計領先型企業。
媒體報導
彙整國內外報導，包括各項計畫與活動成果，紀錄TDRI動態與重要的每一步。
彙整國內外報導，包括各項主要計畫與業務活動成果，紀錄TDRI動態與重要的每一步。
2023
-
「改變的1000+1：這個也能設計」展開幕暨專書發表 展現豐沛創造力 2023/7/4
-
不完美設計展《IMPERFECT[sic]》！恆隆行 X 明日製作所 X 台灣設計系師生，讓回收電器重獲新生 2023/12/28
-
逾658萬人次 新北台灣設計展破紀錄 「Chenge」之夜共聚能量 2023/11/6
-
煥然一新的理化實驗室！3+2 Design 改造宜蘭國華國中：鈾綠色活潑線條，創造易互動的教學空間 2023/5/18
-
2023 金點設計獎、金點概念設計獎年度最佳設計獎得主揭曉！科技與創意的結合，地方設計導入獲得大獎榮耀 2023/12/6
-
2023 金點設計、金點概念設計名單公布！百川珈琲新品牌識別、公共垃圾桶改造等 14 件亮點作品 2023/9/27
-
金點設計展21日開場 一探設計融入生活巧思 2023/11/20
-
「2023台灣設計展」10月新北登場！串聯三鶯周邊打造「藝術重鎮」 2023/7/10
-
2023 台灣設計展 10/6 登場！以新北市美術館為核心：串連捷運環狀線 5 站，5 大展區亮點整理 2023/9/5
-
2023台灣設計展「新北O起來」10月登場，感受人文與自然的城市交響 2023/9/18
-
你混什麼圈？台灣設計展「圈內人集合」心理測驗：16種人格屬性、12 道題目，測出與你相吸相剋的人 2023/9/28
-
【開箱】2023台灣設計展「Ｏ」起來：新北市美術館6個展間特色一次看！ 2023/10/7
-
歷年之最！2023 台灣設計展「Ｏ起來」完美落幕！ 回顧新北山海、工藝、美食與音樂等征服近七百萬名觀眾的 Combo 魅力！ 2023/10/31
-
2023新一代設計展5月南港盛大登場！3/14起開放售票 「原點 ORIGIN」嶄新回歸！ 2023/3/16
-
公共圖標開源！台灣設計研究院推出與國際接軌、中性、簡潔的公共圖標系統 2023/12/11
-
正副總統電視政見會變美了？設研院攜手劉耕名、馮宇，以視覺改革傳遞理性、民主的聲音 2023/12/25
-
推動台灣智慧城市永續發展 微移動產研聯盟促進實踐願景 2023/12/13
-
新埔國中補校教室改造！MUJI RENOVATION以再生紙材打造模組化永續空間 2023/9/18
-
MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊與正隆公司共創全台第一個為高齡者設計的跨齡教室 2023/9/22
-
美是無法取代的感受！《美的進化論》10/24 開展：全面解析 21 項美感教育計畫 2023/10/24
-
藍色公路「TAIWAN Hi」開啟新篇章！日本製造「新臺馬輪」抵台，全新船身乘載馬祖海岸風景特色 2023/3/15
-
2023台灣設計展「○起來」主視覺亮相！叁式操刀設計，以新北五色迴圈呈現群力共築精神 2023/7/10
-
向海洋說聲嗨！航港局「Taiwan Hi 」新品牌亮相！邀你體驗藍色公路之美 2023/7/19
-
家裡有礦卻「大材小用」 花東女兒把山間巨石裝進杯裡 2023/11/14
-
2024台灣設計展在台南 感受400年古城新生百變面貌 2023/3/7
-
【2023 世界客家博覽會】台灣館、世界館搶先看！「天光竹編」絕美必拍、互動體驗認識客家文化 2023/8/3
-
【編輯帶逛】2023世界客家博覽會台灣館全攻略！主展區與14縣市參展亮點一次看 2023/8/19
-
有客當靚！世界客家博覽會「台灣館」集結14縣市展現在地多元客家文化 2023/8/19
-
第二屆「教科圖書設計獎」徵件10月開跑，總獎金高達625萬元 2023/10/12
-
不只是圖書館《波蘭最美麗的書展》！從當代書本設計看見傳統、經典與前衛的碰撞 2023/2/9
-
工業區化身最美綠色秘境！「工業區再設計」計畫以「打開工業區，工業區公園化」理念，轉化傳統空間印象 2023/8/14
-
城市美學元年成果亮相，共築台灣城市美好未來 2023/12/13
-
限定 10 天！2023 台灣設計週在松菸：7 大主題展區、5 大活動總整理 2023/12/4
-
2023台灣設計週登場！「6大主題展覽＋12場國際論壇」重組創作、生活與文化的既有公式 2023/12/5
-
倫敦設計雙年展台灣館獲最佳設計獎！「Visible Shop 人人材料行」展現韌性社會超強協作力 2023/6/5
-
Visible Shop: Parts without Cover 2023/6/6
-
點子松邀請全世界，站在此時此刻，打造理想中的2040 2023/11/20
-
台湾・高雄―澎湖結ぶ新造フェリー、日本で命名・進水式 9月に就役予定 2023/4/4
-
澎湖輪今晚首航 星級客艙開箱！操刀者是他 2023/9/6
-
藍色公路上最美客船「澎湖輪」，柏成設計整合在地特色、空間設計打造全新交通美學 2023/9/27
-
馬祖航運新紀元 新臺馬輪首航 為離島觀光注入新動能 2023/4/16
-
「2023義大利設計日」松菸限時開展！金圓規設計獎經典作品、不只是圖書館《Ciao Ciao 瞧瞧》特展同步登場 2023/3/23
-
Ducati等20件經典義式設計 3/23義大利設計日松山文創園區隆重開展！ 2023/3/24
-
梅酒的季節來了！就曰設計操刀「梅子禮盒」：揉合春日、梅子及手作 3 意象，打造清甜系包裝 2023/3/24
-
台灣設計研究院領軍參展2023曼谷設計週 9大永續設計驚艷泰國 2023/2/4