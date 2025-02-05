114年「商圈美學設計加值計畫」店家輔導徵選中

以設計創新導入，提升人、場、服務三大核心動能，
創新商圈服務體驗，創造城市經濟價值。
經濟部商業發展署致力於提升商圈吸引力與促進永續發展，期以「114年度商圈美學設計加值計畫」（以下簡稱「本計畫」）協助商圈藉由設計創新導入，提升商圈整體形象與優化未來發展策略，並攜手中央與地方政府合作，從人、場、服務逐步改變台灣商圈型態，打造銜接現有消費需求之消費環境。
本計畫更著重本年度輔導商圈範圍內之個別店家，透過提供店家所需之的設計輔導資源，有效提升店面環境與消費體驗。輔導內容將透過如經營、設計等顧問梳理與評估，協助店面藉由品牌、空間或服務體驗等創新調整，以建立商圈之店家示範案例，進而推動商圈轉型與升級，營造出更具競爭力與活力的商業環境。
徵選資訊
資料｜個別店家輔導徵選須知
資格｜國內依法而定登記之合法店家，且需有商業登記證明文件或營業事業登記證，並店址位於本年度新北市平溪商圈及高雄市旗山商圈之輔導區域範圍內。
期限｜即日起至 2月24日（一）17:00止
窗口｜
新北平溪商圈：賴小姐 (02)2745-8199#671、kelly_lai@tdri.org.tw
高雄旗山商圈：廖先生 (02)2745-8199#657、pocheng_liao@tdri.org.tw