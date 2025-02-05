114年「商圈美學設計加值計畫」店家輔導徵選中

經濟部商業發展署致力於提升商圈吸引力與促進永續發展，期以「114年度商圈美學設計加值計畫」（以下簡稱「本計畫」）協助商圈藉由設計創新導入，提升商圈整體形象與優化未來發展策略，並攜手中央與地方政府合作，從人、場、服務逐步改變台灣商圈型態，打造銜接現有消費需求之消費環境。

本計畫更著重本年度輔導商圈範圍內之個別店家，透過提供店家所需之的設計輔導資源，有效提升店面環境與消費體驗。輔導內容將透過如經營、設計等顧問梳理與評估，協助店面藉由品牌、空間或服務體驗等創新調整，以建立商圈之店家示範案例，進而推動商圈轉型與升級，營造出更具競爭力與活力的商業環境。