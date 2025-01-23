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114年度「COC城市產業創新計畫」企業提案徵選開始報名！

2025-01-23
114年度「COC城市產業創新計畫」企業提案徵選開始報名！

經濟部產業發展署為鼓勵產業設計跨域合作，透過「設計驅動跨域整合創新計畫-推動地方產業設計創新」，讓城市產業從創新找到新商機，也重新打造城市新形象。

114年計畫目標城市「彰化」，結合城市產業趨勢，以產業主題聯盟方式招募企業參與，以彰化民生製造需求、特色產業為主題，例如生活用品、餐飲小吃、家居旅宿、花卉園藝等跨域產業，利用設計找到創新方向。陪伴企業從問題諮詢盤點、方案擬定到設計資源媒合與發展落地等協助，成果將於累計超過3,000萬人次參觀的台灣設計展中呈現，持續擴散影響力，期待與大家一起為彰化產業創造新契機！

計畫資訊下載：https://reurl.cc/EgLmAK

以上資訊有任何疑問請聯繫 台灣設計研究院 – COC城市產業創新計畫

02-2745-8199 分機543 彭小姐
Email：doris_peng@tdri.org.tw

02-2745-8199 分機653 趙小姐
Email：neve_chao@tdri.org.tw

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陳小姐Email：yt_chen@tdri.org.tw

02-2745-8199 分機652
陸小姐Email：ruby_lu@tdri.org.tw

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