114年「商圈美學設計加值計畫」設計提案徵選中

「商圈美學設計加值計畫」自113年由經濟部商業發展署主辦、台灣設計研究院執行，透設計創新導入，提升商圈形象與優化未來發展，從人、場、服務實質改變，促進商圈永續發展。

本年輔導4商圈包含新北平溪商圈、桃園中原商圈、彰化小西商圈、高雄旗山商圈，公開徵選具創新及整合之設計團隊，攜手中央、地方及組織共創商圈發展，進行品牌識別、街道色彩規劃、空間改造等提案，詳情請見連結徵選資料，請歡迎大家踴躍提案！

⏹︎ 線上說明會（預先報名制）

時間｜2月5日（三）14:00-15:00（13:50開放入場）

方式｜線上辦理，將於2月3日寄發會議連結予報名者。

報名｜https://tdri.surveycake.biz/s/WyQrD

聯絡｜bd_design@tdri.org.tw

⏹︎ 徵選資訊

資料｜設計提案徵選資料下載

資格｜政府合法許可設立之公司、行號(含工作室)、設計服務業

期限｜即日起至 3月3日（一） 17:00止

窗口｜

新北市 平溪商圈 莊先生 (02)2745-8199＃645、johnnyg_chuang@tdri.org.tw

桃園市 中原商圈 吳小姐 (02)2745-8199＃670、sandy_wu@tdri.org.tw

彰化縣 小西商圈 張先生 (02)2745-8199＃656、eddie_chang@tdri.org.tw

高雄市 旗山商圈 何小姐 (02)2745-8199＃650、yichen_ho@tdri.org.tw