114年「商圈美學設計加值計畫」設計提案徵選中

以設計創新導入，提升人、場、服務三大核心動能，
創新商圈服務體驗，創造城市經濟價值。
「商圈美學設計加值計畫」自113年由經濟部商業發展署主辦、台灣設計研究院執行，透設計創新導入，提升商圈形象與優化未來發展，從人、場、服務實質改變，促進商圈永續發展。
本年輔導4商圈包含新北平溪商圈、桃園中原商圈、彰化小西商圈、高雄旗山商圈，公開徵選具創新及整合之設計團隊，攜手中央、地方及組織共創商圈發展，進行品牌識別、街道色彩規劃、空間改造等提案，詳情請見連結徵選資料，請歡迎大家踴躍提案！
⏹︎ 線上說明會（預先報名制）
時間｜2月5日（三）14:00-15:00（13:50開放入場）
方式｜線上辦理，將於2月3日寄發會議連結予報名者。
報名｜https://tdri.surveycake.biz/s/WyQrD
聯絡｜bd_design@tdri.org.tw
⏹︎ 徵選資訊
資料｜設計提案徵選資料下載
資格｜政府合法許可設立之公司、行號(含工作室)、設計服務業
期限｜即日起至 3月3日（一） 17:00止
窗口｜
新北市 平溪商圈 莊先生 (02)2745-8199＃645、johnnyg_chuang@tdri.org.tw
桃園市 中原商圈 吳小姐 (02)2745-8199＃670、sandy_wu@tdri.org.tw
彰化縣 小西商圈 張先生 (02)2745-8199＃656、eddie_chang@tdri.org.tw
高雄市 旗山商圈 何小姐 (02)2745-8199＃650、yichen_ho@tdri.org.tw