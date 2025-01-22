114年度出口產品減碳包裝設計標竿型輔導案

符合中小企業認定標準之業者:指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。

已依出進口廠商登記辦法之規定辦妥出進口廠商登記。

申請日前3年內具出進口實績之企業。

申請日前1年內未受停止輸出、輸入或輸出入貨品處分者。

受輔導之出口產品須為臺灣產製。

企業之資本組成不得含陸資。

企業所使用之品牌或產品，須符合臺灣或國際商標、專利及著作權等智慧財產權。