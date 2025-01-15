重塑80年歷史文化，將古蹟化身居家小物！「不只是圖書館 X It’s Saturday!」跨界聯名成為歷史與設計對話的橋樑

▲ 不只是圖書館 X It_s Saturday!跨界聯名新品全新上線。
以「泡書」為號召的新形態閱讀空間「不只是圖書館 Not Just Library」，推出限量「書香墨息香氛蠟燭」及「設計旅人徽章」，由「台灣設計研究院」策劃，讓歷史與現代設計有了全新的對話！使香氛蠟燭不只是蠟燭，更是段空間記憶與文化傳承的微型載體。
古蹟澡堂的縮影，天然香氛的故事
「書香墨息香氛蠟燭」與台灣原創香氛品牌「 It’s Saturday!」 合作，以「不只是圖書館」內的空間為靈感，重新詮釋歷史建築與當代設計的連結。蠟燭杯的外型宛如澡堂的縮影，其製作材質選用建築再生材與水庫淤泥，精心打磨後重現日治時期磚牆的肌理，細膩的傳遞時間的痕跡與手工藝的溫度。
▲ 水泥採用建築再生材與水庫淤泥，斑駁的質地重現日治時期磚牆的肌理。
▲ 香氛蠟燭原型「不只是圖書館澡堂區」一隅。
將品牌精神融入感官體驗
蠟燭點燃時，空間瀰漫的「書香墨息」，彷彿紙張與墨水交織出的低語。使用天然大豆蠟，搭配「廣藿香」的成分，不禁讓人聯想到書本與紙張，散發出宜人的書生氣息，讓記憶回到那片靜謐的澡堂。
▲ 使用天然大豆蠟，搭配「廣藿香」的成分讓人聯想到書本與紙張，散發出宜人的書生氣息！
▲ 以「不只是圖書館」內的空間為靈感，重新詮釋歷史場域與當代設計的連結！
凝聚設計與文化的設計旅人徽章
設計旅人徽章系列共有五款，靈感來自於「台灣設計館」與「不只是圖書館」的代表性元素，以精簡的圖形描繪出特有的文化意象。徽章兼具實用與收藏價值，既可作為飾品點綴日常，更可以將旅途中的回憶化為具體收藏，成為設計與文化交流的印記。
▲ 設計旅人徽章共有五款，快來挑出屬於你的回憶。
▲ 磁吸徽章多變的使用方式，不破壞布料又能點綴生活。
設計的延續，記憶的共鳴
台灣設計研究院透過設計，將歷史痕跡與文化精神融入日常生活，感受時間的流逝與設計的情感。即日起就「設計點」，數量有限！快來把這份文化記憶帶回家吧！
實體通路｜ 設計點門市
台北市信義區光復南路133號（松山文創園區內）
線上通路｜ 設計點網路商店
書香墨息香氛蠟燭：https://pse.is/6yqnuf
設計旅人徽章套組：https://pse.is/6ytdwr
設計旅人徽章：https://pse.is/6yqnx8
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