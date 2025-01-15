重塑80年歷史文化，將古蹟化身居家小物！「不只是圖書館 X It’s Saturday!」跨界聯名成為歷史與設計對話的橋樑

「書香墨息香氛蠟燭」與台灣原創香氛品牌「 It’s Saturday!」 合作，以「不只是圖書館」內的空間為靈感，重新詮釋歷史建築與當代設計的連結。蠟燭杯的外型宛如澡堂的縮影，其製作材質選用建築再生材與水庫淤泥，精心打磨後重現日治時期磚牆的肌理，細膩的傳遞時間的痕跡與手工藝的溫度。