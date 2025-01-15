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IDDI Ｘ 114年度經濟部產業輔導計畫聯合說明會｜開放報名中！

2025-01-15
IDDI Ｘ 114年度經濟部產業輔導計畫聯合說明會｜開放報名中！

活動目的  

經濟部產業發展署為協助國內業者妥適運用政府各項資源，分別就數位轉型、AI、研發創新、布局海外市場及設計等面向，於高雄、台南、台中、台北辦理四場說明會，說明114年度計畫推動方向及作法 ，期望藉由本次說明會協助國內各地業者瞭解政府計畫服務內容 ，並加以運用。

台灣設計研究院將於會議中說明「IDDI 設計驅動產業創新」計畫之申請內容與提案要點。

IDDI 計畫目標是促進產業運用設計驅動創新及升級轉型，開發創新商品、服務和商業模式，提升企業設計位階與創新能量，增強市場競爭力。

實體說明會除了 IDDI 計畫導入說明，也會有專人於現場提供計畫諮詢服務，希望能幫助對 IDDI 有興趣的申請業者解惑。

活動對象  

  • 設計服務業者
  • 製造業者

場次資訊

IDDI 20250115_ (5)

議程

 每場次的議程皆相同
 IDDI 每場說明會時間段為 15:05 – 15:20

IDDI 20250115_ (4)

報名方式

◉ 報名連結：https://www.accupass.com/go/2025iddi02

◉ 本次聯合說明會採各計畫分開報名，此活動欲於其他平台開放報名，請留意同場次勿重複報名

◉ 活動名額有限，請事先完成報名手續，每場次滿額將提早關閉報名

◉ 聯絡方式請洽台灣設計研究院 – IDDI 設計驅動產業創新專案辦公室
    —— 02-2745-8199＃122 陳小姐  (Email：iddi@tdri.org.tw)

IDDI 專案申請資訊  

◉ 須知連結 https://reurl.cc/eGGb8b

◉ 常見問題 https://reurl.cc/RLeWQg

▲ 申請時間：即日起 至 2025年2月26日 (三) 17時整 截止受理

社群與相關連結

◉ 為了協助申請業者在申請時能夠快速找到合宜的設計服務業夥伴，我們建立了「IDDI設計業名冊公開資料庫」（https://reurl.cc/yDDjyy）。

 ※ 此名單僅為推薦之用，詳細的合作事宜，請自行洽貴公司合意之設計公司，並請於申請時簽訂雙方合作相關條約。

◉ IDDI 活動將隨時更新於以下社群，歡迎追蹤以獲取第一手資訊！

主辦單位｜經濟部產業發展署
協辦單位｜台灣設計研究院 – IDDI 設計驅動產業創新專案辦公室 / 資訊工業策進會 / 中國生產力中心 / 中衛發展中心 / 台灣中小企業聯合輔導基金會 / 台北市電腦公會

 

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