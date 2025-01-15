IDDI Ｘ 114年度經濟部產業輔導計畫聯合說明會｜開放報名中！

活動目的

經濟部產業發展署為協助國內業者妥適運用政府各項資源，分別就數位轉型、AI、研發創新、布局海外市場及設計等面向，於高雄、台南、台中、台北辦理四場說明會，說明114年度計畫推動方向及作法 ，期望藉由本次說明會協助國內各地業者瞭解政府計畫服務內容 ，並加以運用。

台灣設計研究院將於會議中說明「IDDI 設計驅動產業創新」計畫之申請內容與提案要點。

IDDI 計畫目標是促進產業運用設計驅動創新及升級轉型，開發創新商品、服務和商業模式，提升企業設計位階與創新能量，增強市場競爭力。

實體說明會除了 IDDI 計畫導入說明，也會有專人於現場提供計畫諮詢服務，希望能幫助對 IDDI 有興趣的申請業者解惑。