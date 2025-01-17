IDDI 設計透視器 EP.5： 設計跨域，點亮火焰美學新機遇—— 專訪愛烙達吳韋澂、台華精技莊忠益、國際觀Nick Vivian

▲ 台華精技 副總莊忠益（左）、愛烙達 總經理吳韋澂（中）、國際觀 行銷總監 Nick Vivian（右）。
成功的跨域合作會是什麼樣的形狀？擁有火焰燃燒核心技術的瓦斯加熱工具製造商愛烙達、高品質板金加工製造商台華精技、市調經驗豐富的行銷公司國際觀，以及工業設計團隊兆映創新，共同參與了「IDDI 設計驅動產業創新」計畫（以下簡稱IDDI），並成功推出生物質能安全潔淨火焰系列產品（以下簡稱火舞台），不僅將火焰維持在特定形狀，更兼具環保、安全的特性，榮獲2024年國際獎項日本 GOOD DESIGN AWARD 以及 iF設計獎（iF Design Award）。究竟這四間來自不同領域的企業是如何合作，成就如此耀眼的成績呢？
夥伴間的信賴，是跨界合作的火種
早在申請 IDDI 計畫之前，愛烙達便已分別與台華精技、國際觀及兆映創新建立合作關係。因為過去良好的合作經驗，愛烙達與台華精技在聽聞 IDDI 計畫後，皆不約而同的想找對方一起申請，面對心有靈犀的夥伴，愛烙達總經理吳韋澂高興地說：「我們很有默契，第一時間都覺得應該一起做這件事！」
關於 IDDI 計畫的聯盟對象，吳韋澂表示，因為計畫需要運用大量板金，所以決定與台華精技合作，而為確保商品能切中市場需求及缺口，精準掌握市場資訊，因此請國際觀協助市場調查。在設計方面，愛烙達則委託兆映創新協助從產品概念、外型到視覺包裝的設計。於是，愛烙達、台華精技、國際觀與兆映創新這四個不同領域的專業團隊，攜手展開了 IDDI 計畫。
愛烙達、台華精技、國際觀與兆映創新的共燃力量
合作初期，愛烙達負責品牌分析與產品方向規劃，接著由國際觀提供市場調查數據，兆映創新根據調查結果提出設計方案，並與愛烙達共同確認最終的產品設計。當設計定案後，台華精技和兆映創新聯手開發並測試產品原型，最後再由國際觀與兆映創新一同完成行銷推廣。整個流程環環相扣，各專業團隊緊密配合，最終打造出兼具設計美感與環保功能的產品。
▲ 生物質能安全潔淨火焰產品使用全球獨家難燃低排放燃料、燃燒時無煙、無味且穩定。圖中為系列產品Cycloflame Wall。
負責火焰技術的愛烙達分享，開發綠能燃料最初的目標是解決瓦斯、酒精等火焰燃料對室內環境的危害風險，並沒想到研發出一種安全燃燒、不易漫燒，且製造時低耗能的燃料。這個意料之外的收穫讓愛烙達開始以綠能為研發目標，因而跟上國際淨零排放的趨勢，吳韋澂道，研發過程乍看之下像是一條筆直的路，但其實經歷了許多轉折。對於國際觀來說，這次計畫最大的挑戰是美國市場缺乏明確的競爭產品。
不過，憑藉專業知識與豐富的經驗，國際觀行銷總監 Nick Vivian 分析，愛烙達的新燃料本身就具有優勢，加上美國市場上的競品多以批發採購為主，欠缺研發設計與美感設計的主導性，因此環保又美觀的火舞台在美國市場便具有極大的競爭力。負責產品外殼開發的台華精技，則分享了與兆映創新合作的過程中，如何運用各自專業相互交流意見，提升最終成果的完整性。其實，自台華精技接手製造愛烙達產品後，原本需親赴台灣查驗產品品質的日本客戶，已完全放心不再實地檢查，足見台華精的技術與品質。集結不同領域專家的吳韋澂強調：「這個案子的起頭，是希望可以全部由專業的外部資源來協助我們決定下一步該怎麼做。」
企業主的合作之道：尊重專業
IDDI 也著重於鼓勵業者進行跨域合作，進一步提升公司內部的設計能量，事實上，愛烙達本身就擁有設計部門，對於另外委託設計團隊的原因，吳韋澂解釋，兆映創新的加入有助於突破愛烙達原有的設計框架。然而，在整個計畫中，兆映創新的角色不僅止於設計出美感的產品，而是全面整合了開發策略、設計提案、工程執行與生產實踐的流程，確保每個環節緊密相扣，掌握計畫的全貌。吳韋澂指出，兆映創新從頭到尾的深入參與，能夠提供團隊最客觀的建議。
吳韋澂坦言，將工作交給他人難免會不安心、最終結果也可能不如自己所期待，不過，這個「不如預期」很可能是好的面向，成為企業蛻變的機會：「如果想進步的話，我們要能夠相信合作對象的專業。」經常接觸不同領域的 Nick 也有感觸的道：「跨域合作最重要的是能夠接受新的資訊和新的看法。」 Nick表示，如果大家只聽取內部的聲音，而不去吸收外界的意見，就難以有更多發展。接納新資訊的實踐者台華精技副總莊忠益則分享，他們抱持著學習心態參與 IDDI 計畫，並在其中深入了解品牌規劃、市場調查與設計等相關領域：「在這幾次的配合下越學越多，(台華)也開始運用design thinking(設計思考模式)的角度思考。」獲得許多收穫與成長的莊忠益更欣慰的說：「這是一個很大的刺激，讓我們進步！」
▲ 生物質能安全潔淨火焰系列產品TenderFlame Kanata，榮獲2024年日本 GOOD DESIGN AWARD 以及 iF設計獎。
如火如荼的跨域合作，開啟多贏機遇新篇章
在 IDDI 計畫告一段落之際，愛烙達的新篇章才剛剛展開。隨著歐洲於 2025 年全面強化淨零碳排政策，頻繁接觸火焰文化的歐洲市場對愛烙達的綠能技術展現出高度需求，為其進軍歐洲提供了絕佳契機。同時，愛烙達也積極拓展亞洲市場，儘管亞洲社會對「火」的文化連結不如歐美深厚，愛烙達仍以創新方式拉近品牌與當地消費者的距離。去年底，愛烙達與台華精技攜手策劃火舞台展覽會，透過情境式產品展示，讓亞洲消費者更深入了解火舞台在日常中的實用性與魅力。
IDDI 計畫的核心精神之一，是鼓勵業者參與國際競賽，以此提升品牌能見度，並帶動銷售推廣。愛烙達吳韋澂指出，市場對設計獎項的高度重視，於產品銷售有明顯助益，火舞台憑藉榮獲國際知名設計獎項，成功提升品牌形象與消費者信任度，尤其在亞洲市場，這些獎項的加持更進一步強化了火舞台在顧客心中的價值與吸引力，為愛烙達的全球拓展奠定了堅實基礎。
不僅是愛烙達，台華精技、國際觀與兆映創新在通過 2023 IDDI 計畫相互認識後，也各自展開新的合作。例如，受到計畫啟發的台華精技，正積極轉型，除了請國際觀協助設計新的公司網站和進行數位行銷，也邀請兆映創新再度聯手參與 2024 IDDI 計畫，期待藉由自有品牌的建立，與設計能量的提升，增強市場競爭力。愛烙達、台華精技、國際觀和兆映創新的聯盟，不僅為彼此找到了值得信賴的夥伴，更激發各企業成長進步的意志，展現出跨界合作的巨大潛力與無限價值。
愛烙達股份有限公司簡介
愛烙達股份有限公司為台灣知名火焰技術產品製造商，擁有超過200項世界專利，具有兩個自有品牌Iroda 和 O-Grill，也為大量國際品牌提供 OEM 製造服務。除領導性技術之外，亦重視團隊設計力，受到專業人士和家庭用戶的青睞。
台華精技股份有限公司簡介
台華精技股份有限公司是位於台中的板金加工製造商，專注於精密板金的設計製造，如液晶螢幕背板及各式電氣控制箱等開發。擁有20年的板金加工經驗，其精密技術與超高品質備受台灣與日本製造商肯定。
國際觀行銷有限公司簡介
國際觀行銷有限公司致力於解決臺灣企業初期面對國外市場的困境。兩位創辦人分別來自英國與法國，擁有40年的行銷經驗，具備國際視野同時熟悉國內企業可能面臨的瓶頸，提供客製化且彈性的國際行銷服務。
兆映創新實業有限公司簡介
兆映創新實業有限公司擅長美國與歐洲市場消費型產品設計研發，秉持著 『重視機能，永續設計』的經營理念，從事品牌經營、工業設計、環保產品研發與戶外產品銷售等服務。
IDDI小百科
「IDDI 設計驅動產業創新」（ Industrial Design-Driven Innovation,簡稱 IDDI ） 為經濟部產業發展署推動之設計創新專案，由台灣設計研究院執行，並以提升企業設計位階及設計價值為目標，並推動設計導入開發流程之中，協助產業發展創新商業模式，深化服務價值。
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