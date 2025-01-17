IDDI 設計透視器 EP.5： 設計跨域，點亮火焰美學新機遇—— 專訪愛烙達吳韋澂、台華精技莊忠益、國際觀Nick Vivian

IDDI 也著重於鼓勵業者進行跨域合作，進一步提升公司內部的設計能量，事實上，愛烙達本身就擁有設計部門，對於另外委託設計團隊的原因，吳韋澂解釋，兆映創新的加入有助於突破愛烙達原有的設計框架。然而，在整個計畫中，兆映創新的角色不僅止於設計出美感的產品，而是全面整合了開發策略、設計提案、工程執行與生產實踐的流程，確保每個環節緊密相扣，掌握計畫的全貌。吳韋澂指出，兆映創新從頭到尾的深入參與，能夠提供團隊最客觀的建議。

吳韋澂坦言，將工作交給他人難免會不安心、最終結果也可能不如自己所期待，不過，這個「不如預期」很可能是好的面向，成為企業蛻變的機會：「如果想進步的話，我們要能夠相信合作對象的專業。」經常接觸不同領域的 Nick 也有感觸的道：「跨域合作最重要的是能夠接受新的資訊和新的看法。」 Nick表示，如果大家只聽取內部的聲音，而不去吸收外界的意見，就難以有更多發展。接納新資訊的實踐者台華精技副總莊忠益則分享，他們抱持著學習心態參與 IDDI 計畫，並在其中深入了解品牌規劃、市場調查與設計等相關領域：「在這幾次的配合下越學越多，(台華)也開始運用design thinking(設計思考模式)的角度思考。」獲得許多收穫與成長的莊忠益更欣慰的說：「這是一個很大的刺激，讓我們進步！」