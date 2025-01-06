2025台灣設計展策展團隊徵選辦法

背景說明

「台灣設計展」自舉辦以來，每年透過公開徵求合作方式與各縣市政府共同合作主辦，整合中央與地方資源，展現台灣設計的創意能量，涵蓋文化、生活及公共建設等多元領域，成為台灣設計界的重要年度活動。發展至今，歷年參觀人次已累積超過3,200萬，不僅提升全民設計美學素養，也帶動在地產業創意發展。

「2025台灣設計展」將首次於彰化縣舉行，初步規劃彰化、鹿港及彰南三大展區，將透過展覽帶領大家從彰化文史及產業發展，看見台灣的生產地景、萬物流通、人與土地的智慧，一起重新定義彰化，認識彰化獨特的魅力及可能性。其中位於彰化展區的彰化縣立美術館，以彰化在地產業作為策展方向，將透過公開徵求遴選出專業策展團隊，期待為民眾帶來深入淺出之展覽。