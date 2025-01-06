2025台灣設計展策展團隊徵選辦法

▲ 彰化縣美術館提供。
背景說明
「台灣設計展」自舉辦以來，每年透過公開徵求合作方式與各縣市政府共同合作主辦，整合中央與地方資源，展現台灣設計的創意能量，涵蓋文化、生活及公共建設等多元領域，成為台灣設計界的重要年度活動。發展至今，歷年參觀人次已累積超過3,200萬，不僅提升全民設計美學素養，也帶動在地產業創意發展。
「2025台灣設計展」將首次於彰化縣舉行，初步規劃彰化、鹿港及彰南三大展區，將透過展覽帶領大家從彰化文史及產業發展，看見台灣的生產地景、萬物流通、人與土地的智慧，一起重新定義彰化，認識彰化獨特的魅力及可能性。其中位於彰化展區的彰化縣立美術館，以彰化在地產業作為策展方向，將透過公開徵求遴選出專業策展團隊，期待為民眾帶來深入淺出之展覽。
展覽概述
- 辦理單位
指導：經濟部、彰化縣政府
主辦：經濟部產業發展署、地方政府主辦局處
執行：台灣設計研究院
- 展期：114年10月10日(五)至10月26日(日)，合計17天
- 地點（暫）：
彰化展區：彰化縣立圖書館、1895八卦山抗日保台史蹟館、彰化縣立美術館、彰化武德殿、彰化藝術館、中興莊文創園區
鹿港展區：鹿港亞太會館、鹿江國際中小學活動中心、鹿港公會堂、中山路及老街周邊
彰南展區：田中高鐵展覽館、田尾公路花園
徵求內容
- 徵求對象
- 需由2個以上公司組隊合作參加（其中一個公司為代表申請）。
- 團隊中若有彰化人、與彰化有連結者，或深耕彰化者尤佳。
- 每個公司以獲選一案為原則。
- 徵求標的
- 策展方向：彰化在地產業
- 策展內容：需與彰化在地產業相關
- 展區：彰化縣立美術館1樓（150坪）及3樓（145坪）
- 總經費：新台幣630萬含稅
申請方式
- 採線上申請，請於徵件時間內於以下頁面連結報名：https://tdri.surveycake.biz/s/yvpy3
- 上傳申請資料須包含：徵選申請書、公司登記證明、策展團隊介紹、合作同意書、策展規劃、經費預算表。
- 受理報名截止日期：即日起至1月17日（五）
- 其他：徵選細節說明詳如附件徵選辦法（由此下載）。