IDDI Design Cube x Point｜114年度 IDDI 設計驅動產業創新補助 申請說明會開放報名中！

為使台灣產業運用設計轉型升級，經濟部產業發展署推動「設計驅動產業創新」（ Industrial Design-Driven Innovation，簡稱IDDI ），以「設計服務業」與「製造業」為對象，分為「設計服務能量提升」及「設計導入創新加值」兩大申請類別。



期許企業透過計畫執行導入設計思維以提高自主營運能量與服務價值、驅動內部流程決策創新以提升企業內設計位階及設計創新價值，協助產業永續發展，提升市場競爭力。



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