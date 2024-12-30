IDDI Design Cube x Point｜114年度 IDDI 設計驅動產業創新補助 申請說明會開放報名中！

活動簡介
為使台灣產業運用設計轉型升級，經濟部產業發展署推動「設計驅動產業創新」（ Industrial Design-Driven Innovation，簡稱IDDI ），以「設計服務業」與「製造業」為對象，分為「設計服務能量提升」及「設計導入創新加值」兩大申請類別。
期許企業透過計畫執行導入設計思維以提高自主營運能量與服務價值、驅動內部流程決策創新以提升企業內設計位階及設計創新價值，協助產業永續發展，提升市場競爭力。
我們將於1/14(二)舉辦線上申請說明會，內容含解說申請內容、會計科目、提案要點與成果案例分享，歡迎大家共襄盛舉！
活動對象
- 設計服務業者
- 製造業者
活動時間
- 日期：2025/1/14（二）
- 時間：10:30 – 12:00
- 會議方式：線上辦理（需報名）
活動議程
報名方式
◉ 報名連結：https://www.accupass.com/go/2025iddi
◉ 本活動需於說明會開始前報名完成，活動前兩天將寄發「行前通知信」（含活動連結及相關資訊。）
◉ 報名時敬請填寫公司名稱｜中文本名（全稱）。
◉ 本活動為「線上」活動，將以 Webex 視訊系統辦理，會議連結將於前兩天寄送至報名信箱。
◉ 聯絡方式請洽台灣設計研究院 – IDDI 設計驅動產業創新專案辦公室
——02-2745-8199＃122 陳小姐
IDDI 專案申請資訊
社群與相關連結
◉ 為了協助申請業者在申請時能夠快速找到合宜的設計服務業夥伴，我們建立了「IDDI設計業名冊公開資料庫」（https://reurl.cc/yDDjyy ）。
※ 此名單僅為推薦之用，詳細的合作事宜，請自行洽貴公司合意之設計公司，並請於申請時簽訂雙方合作相關條約。
◉ IDDI活動將隨時更新於以下社群，歡迎追蹤以獲取第一手資訊！
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院 – IDDI 設計驅動產業創新專案辦公室