公共圖標獲國際評審肯定，秉持永續精神滾動式優化更新

▲ 台灣公共圖標系統榮獲 2024 金點設計獎整合設計類「年度設計獎」（照片來源：金點設計獎主辦單位提供）
公共圖標計畫為整合台灣不同機關之需求，提出人本精神且符合國際趨勢之圖標系統。公共圖標系統自2023年12月推出屆滿一年，秉持持續優化、滾動式更新！最新版本「2024年12月版」針對性別友善及因應台灣垃圾回收議題進行調修、更新，歡迎舊雨新知踴躍持續關注、下載最新版開源公共圖標。
▲ 以三種人形詮釋「性別友善廁所」圖標
▲ 公共圖標分類新增「一般廢棄物」類，分類調整為9大類
歡迎線上觀看「公共圖標計畫： 計畫緣起及應用說明」教學影片
為使公共圖標系統能有效地理解與應用，本計畫另提供「公共圖標應用線上課程」以簡潔易懂的口吻說明，便於使用者了解圖標的應用細節。影片中以3種應用情境做舉例說明：包含直接應用、改作圖標、依原則繪製新圖標，期望透過各界運用共同提升台灣公共空間品質。
觀看「公共圖標應用線上課程」：
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主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
共創單位｜交通部、衛生福利部、內政部國土管理署、環境部資源循環署
顧問｜公共圖標總顧問 / 赤瀨達三、公共圖標觀念及演進趨勢 / 日本 Eco-Mo 無障礙推進部
澤田大輔、竹島恵子、平面設計指導 / 馮宇
設計規劃｜Path & Landforms
專案統籌及設計研究｜台灣設計研究院公共服務組