公共圖標獲國際評審肯定，秉持永續精神滾動式優化更新

為使公共圖標系統能有效地理解與應用，本計畫另提供「公共圖標應用線上課程」以簡潔易懂的口吻說明，便於使用者了解圖標的應用細節。影片中以3種應用情境做舉例說明：包含直接應用、改作圖標、依原則繪製新圖標，期望透過各界運用共同提升台灣公共空間品質。