2024台灣設計週引領設計 x AI 趨勢，攜手波蘭共創設計願景

▲ 主題館以The Gateway為策展主軸，打造多道未來之門，開啟設計xAI新想像。
第二屆台灣設計週由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，於2024年12月7日至15日在松山文創園區登場，9天活動吸引25萬人次參觀！
今年以「設計x AI」為核心，結合全球AI發展趨勢，探索設計如何與AI協作，為人類開創更美好未來。首次推出「夥伴國」機制邀請波蘭參與，成為本屆亮點，同時透過主題展、國際趨勢論壇及多元週邊活動，全方位展現設計在創新應用與文化交流中的關鍵角色，強化台灣設計在國際舞台上的影響力。
主題展以AI 與設計共創未來場景，激發觀眾思考
今年主題展以「The Gateway」為策展主軸，邀請 34 組國內外設計團隊及產學界共同參與，透過各種應用思考AI 技術如何激發設計創新，並回應當代社會需求。展覽作品涵蓋互動設計、空間設計、建築設計、遊戲創作、智慧生活、智慧交通等領域，呈現設計與科技、人文融合的未來藍圖。亮點包括結合生成式 AI 互動裝置的作品，透過現場互動打造個人化居家風格體驗，讓觀眾感受 AI 如何將設計情境快速具象化；東海大學智慧設計班透過 AI 重建台灣過去的城市場景，帶來歷史與未來並置的視覺體驗；和碩設計、光林智能、上銀科技、宏碁股份有限公司等四家台灣企業也帶來精彩的AI應用展出。展覽獲得高度好評，不少觀眾表示，主題展不僅激發了對 AI 與設計未來的想像，也讓設計更加貼近生活。
▲ 夥伴國波蘭特展，展出波蘭精彩設計與背後思維。
波蘭夥伴國首登場，跨文化設計對話成焦點
今年首度推出「夥伴國」機制，邀請波蘭擔綱，可謂本屆活動的最大亮點之一。由波蘭台北辦事處與波蘭平面設計基金會共同策劃波蘭特展，以「字母與象徵」為主題，展出波蘭代表性字體與平面設計作品，敘述作品背後的波蘭歷史文化與設計思維；此外亦與台灣設計研究院合辦「台灣波蘭未來設計對話」論壇，邀集兩國頂尖平面設計師對談，探討AI對平面設計領域帶來的機會與衝擊，以及設計如何回應不同文化背景下的社會需求，透過視覺語言傳遞創新思維與價值。
▲ 台灣波蘭設計對話，力邀兩國頂尖平面設計師與視覺藝術家同台，激盪創意火花。
國際趨勢論壇，以設計作為跨域創新的共通語言
除了主題展，台灣設計週亦精心策劃九場國際趨勢論壇，邀請美、日、韓、泰等多國講師，深化跨領域與跨國界的交流對話！搭配夥伴國波蘭特展，推出「設計無界：台灣 x 波蘭未來設計對話」，聚焦城市設計、公共空間與社會參與，展現設計如何回應環保、平權等全球性議題，並藉由AI與新媒體技術的融合探索未來設計教育與應用的可能性，展現設計作為全球溝通新語言的價值，促進台波兩國設計師的深度交流。
其他場次則分別聚焦AI應用、城市發展與設計人才培育等多元議題，全面展現設計在科技與社會創新中的關鍵角色。論壇當中設研院分享近年開發的七支數位設計工具，展現AI如何協助提升設計效率並激發創意，同時探討人機協作的未來可能，強調設計應以人為本，兼顧倫理與價值觀。在城市美學主題，台南西門布市再造案成為範例，展示設計如何透過跨域合作賦予城市新生命。微移動論壇則倡議建立生態系統，整合公共運輸與共享機制，為城市居民創造更健康、更便捷的生活方式。此外，論壇也聚焦設計人才的跨領域培育，激發創新靈感並探索未來教育與產業發展的方向。值得一提的是，論壇亦為2025年即將在松山文創園區舉辦的IASDR國際設計研討會「Design Next」暖身，預告設計如何在全球挑戰中推動永續發展與科技創新。
▲ 系列論壇探討國內外設計最新趨勢，此為設計xAI創新專場，分享數位工具及應用案例。
多元週邊活動，串聯生活設計新視野
除了精彩的展覽與論壇，今年設計週持續推出一系列豐富的週邊活動，包括與 Giloo 紀實影音合作的主題線上影展，以及與博客來、誠品合作的選書企劃展，邀讓民眾從不同角度體驗台灣設計週的精神，在日常生活生延續設計思考的影響力，突破活動地理限制，共享創意視野。
2024 台灣設計週活動精彩落幕，一系列展覽、論壇與設計之夜，匯集近20國數百位設計師與產業專家參與，不僅菲律賓設計中心組團來訪，設研院更與波蘭平面設計基金會與韓國釜山設計中心分別簽署合作MOU，成功為台灣設計界打造國際發聲與交流平台！本屆結合全球熱議的AI發展趨勢，展現設計跨域應用的無限潛能與強大影響力，突破設計同溫層，獲得更多社會大眾關注；同時透過首次與夥伴國波蘭的跨文化合作，深化設計作為全球溝通新語言的角色。
台灣設計週感謝各界的支持與參與，主題展將好評延展至2025年2月2日，歡迎把握機會至松山文創園區台灣設計館03展區，一同體驗設計與AI共舞的魅力。