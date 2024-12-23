2024台灣設計週引領設計 x AI 趨勢，攜手波蘭共創設計願景

除了主題展，台灣設計週亦精心策劃九場國際趨勢論壇，邀請美、日、韓、泰等多國講師，深化跨領域與跨國界的交流對話！搭配夥伴國波蘭特展，推出「設計無界：台灣 x 波蘭未來設計對話」，聚焦城市設計、公共空間與社會參與，展現設計如何回應環保、平權等全球性議題，並藉由AI與新媒體技術的融合探索未來設計教育與應用的可能性，展現設計作為全球溝通新語言的價值，促進台波兩國設計師的深度交流。

其他場次則分別聚焦AI應用、城市發展與設計人才培育等多元議題，全面展現設計在科技與社會創新中的關鍵角色。論壇當中設研院分享近年開發的七支數位設計工具，展現AI如何協助提升設計效率並激發創意，同時探討人機協作的未來可能，強調設計應以人為本，兼顧倫理與價值觀。在城市美學主題，台南西門布市再造案成為範例，展示設計如何透過跨域合作賦予城市新生命。微移動論壇則倡議建立生態系統，整合公共運輸與共享機制，為城市居民創造更健康、更便捷的生活方式。此外，論壇也聚焦設計人才的跨領域培育，激發創新靈感並探索未來教育與產業發展的方向。值得一提的是，論壇亦為2025年即將在松山文創園區舉辦的IASDR國際設計研討會「Design Next」暖身，預告設計如何在全球挑戰中推動永續發展與科技創新。