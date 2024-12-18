台灣設計研究院與日本綜合研究所簽署合作備忘錄 以設計與前瞻研究促進台日產業創新與學研交流

為促進台日兩地的產業合作與文化交流，台灣設計研究院（簡稱「TDRI」）與日本綜合研究所（簡稱「JRI」）於2024年12月5日共同簽署合作備忘錄（MoU）。簽署儀式在台灣設計研究院舉行，由台灣設計研究院院長張基義與日本綜合研究所資深經理田中靖記簽署並交換合作備忘錄。未來，雙方將在台日設計研究、數位化前瞻設計、城市設計力指標應用及跨國知識交流等領域展開深入合作，結合雙方資源與專業優勢，推動產業創新並深化國際合作。
今年8月TDRI 赴日本拜訪 JRI，雙方深入探討合作可能性，並為後續合作奠定穩固基礎。TDRI 長期以「設計創價」為核心，致力於建構創價生態系平台，而 JRI 作為日本三井住友金融集團旗下的研究機構，擁有豐富的研究經驗及科技創新實力。此次合作，雙方將攜手推廣與應用「城市設計力指標」，結合台灣設計專業的研究優勢與日本都市規劃的實際需求，並透過 JRI 的「未來智慧平台（FIF）」數位工具，共同推動前瞻設計與未來研究的數位化發展。
在合作架構下，TDRI 與 JRI 將結合各自的專業知識，共同撰寫研究報告，推動學研交流與產業合作，並通過定期舉辦會議及工作坊，提升台日設計研究的國際能見度。此外，雙方還將促進員工知識交流計畫，包括互訪、工作交流及共同專案等，培養具備國際視野的專業人才。
日本綜合研究所長期以「洞察未來，創新思維」為核心，特別著重於前瞻研究及未來設計方法的推廣。此次合作將以設計為平台，進一步實現 TDRI「設計 × 創新」的願景，為台日設計生態系（Design Ecosystem）注入新動能，推動設計產業在政策、教育、研究與市場推廣方面的全面發展。雙方期待，透過此次合作備忘錄，為台日產業與設計界架起國際交流與合作的橋梁，共同開創產業與文化的新機遇。