「台灣設計展」不只是展，設計引領城市創新！匯聚全台設計中心 x 城市設計力調研大公開！

▲ 「City D-Power 城市設計力 x 設計中心交流」活動集結12個城市代表出席參與，針對城市設計力調研及設計中心交流平台發布，共同探討設計展的影響力。
台灣設計展透過設計創意開創在地價值，自2003年起推動至今已22年，每年透過徵選方式與地方政府合作，已在臺北、新北、高雄、臺南、臺中、台東、宜蘭、屏東、新竹及嘉義等10個縣市都有舉辦足跡， 參觀人數累積超過3,200萬人次，不僅提升全民設計美學素養的提升，近年更以設計導入城市治理，帶動城市創新發展，並成為台灣設計界的年度指標活動。
探索台灣設計展之影響力——城市設計力調研
隨著設計展累積的辦理經驗，今年設研院希望探索台灣設計展帶給城市的影響力，本次「城市設計力x設計中心交流活動」發布「城市設計力指標」，該指標提出一套可衡量、客觀、且能長期追蹤城市設計發展現況之方法與工具供城市使用，是11月設研院剛在美國聖地牙哥世界設計之都論壇上(WDO)發布，希望明年也有台灣城市導入應用。
並以過去三年台灣設計展主辦城市嘉義市、高雄市、新北市為例，啟動「城市設計力調研計畫」，梳理設計展如何建立創新溝通與價值傳遞機制，進一步提供城市未來發展的可能方向。此項調研透過訪談公私部門利害關係者，及民眾端的量化意見蒐集發現，設計展是一項創新實踐的平台，除了讓地方了解「設計導入政策的重要性」，並得以「擾動」民眾對城市的討論與想像。受訪者普遍認為，設計展有利於建立城市品牌，使公部門反思設計導入政策與跨部門資源整合的重要性、有助地方認同感。
▲ 本次活動邀請到釜山設計中心姜必顯執行長與國內設計中心進行交流分享
成立設計中心交流平台，激發地方政府間效法創新
為延續設計展創新量能，讓設計思維注入城市永續運營，國內自2018年起陸續有地方政府成立設計中心，如臺東設計中心、雲林創意設計中心、桃園城市創意設計中心、今年甫成立的新北市設計中心，及籌備中的嘉義市設計中心。為探討設計中心的運作與發展趨勢，本次交流活動除了邀請國內各設計中心代表出席分享外，也邀請到韓國釜山設計中心姜必顯執行長來台，與全台12個城市代表共同交流經驗，一起探討地方政府如何可能透過專責組織，整合跨域單位，讓設計可以實現未來施政藍圖。
台灣設計展不只是一個展覽，當展覽結束，設計思考也將啟動下一階段的城市治理可能，持續提升城市創新發展的動能。未來設計展將持續扮演各地政府之公共服務平台，透過「設計中心交流平台」的成立發布，希望以國內城市設計中心及地方政府為服務對象，建構設計導入城市治理的交流網絡，除了推播分享公共開源等資訊，也將提供相關諮詢服務。
期待透過「城市設計力調研」以及「設計中心交流平台」的發布，能夠讓設計影響力持續在地方公共服務機制裡轉動，期待台灣各地展現設計導入城市治理的新面貌！