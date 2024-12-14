「台灣設計展」不只是展，設計引領城市創新！匯聚全台設計中心 x 城市設計力調研大公開！

隨著設計展累積的辦理經驗，今年設研院希望探索台灣設計展帶給城市的影響力，本次「城市設計力x設計中心交流活動」發布「城市設計力指標」，該指標提出一套可衡量、客觀、且能長期追蹤城市設計發展現況之方法與工具供城市使用，是11月設研院剛在美國聖地牙哥世界設計之都論壇上(WDO)發布，希望明年也有台灣城市導入應用。

並以過去三年台灣設計展主辦城市嘉義市、高雄市、新北市為例，啟動「城市設計力調研計畫」，梳理設計展如何建立創新溝通與價值傳遞機制，進一步提供城市未來發展的可能方向。此項調研透過訪談公私部門利害關係者，及民眾端的量化意見蒐集發現，設計展是一項創新實踐的平台，除了讓地方了解「設計導入政策的重要性」，並得以「擾動」民眾對城市的討論與想像。受訪者普遍認為，設計展有利於建立城市品牌，使公部門反思設計導入政策與跨部門資源整合的重要性、有助地方認同感。