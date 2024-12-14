2024金點設計獎、金點概念設計獎年度最佳設計獎得主揭曉！環境永續、公共服務創新與社會關懷成趨勢亮點

「2024金點設計獎頒獎典禮」於12月13日（五）晚間在臺灣戲曲中心隆重登場，揭曉眾所矚目的大獎得主！今年度金點設計獎及金點概念設計獎，共收到來自全球21地作品同場較勁，經初、複、決審三階段評選，兩獎項評審團最終選出32件「金點設計獎年度最佳設計獎」、2件「金點設計獎年度特別獎」及3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主，分別來自台灣、中國大陸、香港、日本、泰國、波蘭、新加坡及美國等地。今年「最佳設計成就獎」授予國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章，表彰其長期推動台灣設計美學及人才培育的貢獻。

「金點設計獎」自2014年起向全球設計業者開放參賽，並積極邀請來自世界各地的設計專家加入評審陣容，使獎項的專業度和國際視野不斷提升，包括今年邀請到韓國設計大師安尚秀、日本GK工業設計社長朝倉重德及知名設計師色部義昭來台參與決審，國際評審團亦對於參賽作品的高品質與多元性給予高度肯定。隨著獎項的影響力逐步擴大，近年海外參賽作品皆近五成，且今年新南向國家報名件數更創下歷史新高，包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度及紐西蘭等地皆有設計師參賽，不僅顯示獎項奠定的國際知名度，更進一步帶動了亞太區設計界的交流和創新發展。