2024金點設計獎、金點概念設計獎年度最佳設計獎得主揭曉！環境永續、公共服務創新與社會關懷成趨勢亮點

「2024金點設計獎頒獎典禮」於12月13日（五）晚間在臺灣戲曲中心隆重登場，揭曉眾所矚目的大獎得主！今年度金點設計獎及金點概念設計獎，共收到來自全球21地作品同場較勁，經初、複、決審三階段評選，兩獎項評審團最終選出32件「金點設計獎年度最佳設計獎」、2件「金點設計獎年度特別獎」及3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主，分別來自台灣、中國大陸、香港、日本、泰國、波蘭、新加坡及美國等地。今年「最佳設計成就獎」授予國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章，表彰其長期推動台灣設計美學及人才培育的貢獻。
「金點設計獎」自2014年起向全球設計業者開放參賽，並積極邀請來自世界各地的設計專家加入評審陣容，使獎項的專業度和國際視野不斷提升，包括今年邀請到韓國設計大師安尚秀、日本GK工業設計社長朝倉重德及知名設計師色部義昭來台參與決審，國際評審團亦對於參賽作品的高品質與多元性給予高度肯定。隨著獎項的影響力逐步擴大，近年海外參賽作品皆近五成，且今年新南向國家報名件數更創下歷史新高，包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度及紐西蘭等地皆有設計師參賽，不僅顯示獎項奠定的國際知名度，更進一步帶動了亞太區設計界的交流和創新發展。
▲ 經濟部連錦漳次長與今年最佳設計成就獎得主龔書章建築師合影。
▲ 本次典禮由陳明珠搭檔知名英語新聞主播劉傑中，創造全新主持火花。
▲ 台灣搖滾女王楊乃文以兩首經典歌曲，為典禮震撼開場。
▲ 金曲最佳新人洪佩瑜為金點設計獎頒獎典禮溫暖獻唱。
▲ 本次頒獎嘉賓，也特別邀請到2024巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷跨界參與，為典禮增添非凡意義。
2024金點設計獎：反映永續循環、公共服務創新及社會關懷等趨勢
2024金點設計獎從四大類別中，共選出642件「金點設計獎標章」獲獎作品，並經決審進一步選出138件入圍「年度最佳設計獎」，最終有32件作品獲此殊榮，其中產品設計類10件、傳達設計類7件、空間設計類10件、整合設計類5件。擔任本次決審評審的朝倉重德表示，能夠獲得年度最佳設計獎的關鍵，正是這些作品能向人們與研發者傳遞深刻有力的訊息，引領我們走向更加豐富的產業、社會與生活。他也提到，具有指向未來的前瞻性，並展現出設計品質應該追求的高度，是評審團在選擇獲獎作品時的核心標準。
▲ 決審評審朝倉重德特別來台頒發產品設計類獎項。
本次得獎名單充分展現了設計在創新應用、環境永續、社會包容與美學上的多樣突破。在產品設計類，台灣業者的創新產品表現亮眼，例如華碩的雙螢幕筆電「ASUS Zenbook Duo (2024)」，憑藉輕巧設計和優異的軟硬體整合脫穎而出；和碩聯合科技的「亞默 ~ 情緒感知遊戲把手」，以感知技術與AI人工智慧的創新結合，開創下個世代的遊戲互動體驗；第一傳動科技的「TEKarrc」電動升降桌，外型簡潔優雅且結合物聯網技術，展現精湛技術實力；天晴設計為中選會開發的新式「選舉遮屏」，不僅兼顧原有預算與生產流程，也更加穩定安全與美觀。
中國大陸則有佛山瑞億智能科技有限公司為提升餐飲業效率與客製化賣點設計的「nexone AI咖啡機器人」、北京牛電科技有限責任公司開發性能卓越的電動越野摩托車「XQi3」，與上海盡在咫尺家居科技有限公司利用廢棄咖啡渣與創新結構設計解決收納痛點的「莫比烏斯椅咖啡渣環保版」獲得大獎。日本得獎作品則有TBWA\HAKUHODO團隊與企業利用北海道廢棄扇貝殼打造的「SHELLMET」安全帽，以及Chi Design結合台灣製造與日本工藝的「Chiritori X Houki 2.0」掃具組。泰國則有mflex factory公司的通風磚「Ventilation Block – Air Flow (BTL 201)」，以展現傳統建材的創新潛力獲獎。
▲ 華碩的創新雙螢幕筆電「ASUS Zenbook Duo (2024)」榮獲年度大獎。
▲ 來自泰國的mflex factory憑藉創新建材產品摘下年度最佳設計獎，得獎團隊特別來台出席典禮。
▲ 和碩聯合科技結合感知技術與AI打造的「亞默 ~ 情緒感知遊戲把手」榮獲大獎。
傳達設計類得獎作品精彩紛呈，展現了深刻的人文關懷，包括敘事物所為英國微型組織Culture Device設計的展覽圖像集「The Dictionary (of) Radical Beauty Project」，以充滿視覺張力的設計，詮釋唐氏綜合症模特兒與攝影師的共創作品，挑戰現今文化對於「美」的看法；新銳團隊跡地設計為劇團演出操刀的海報「潛行在一場大水之前」，運用文字與圖像傳達地方對於洪水的記憶，以富有哲思的設計一舉奪獎；JIASUI STUDIO與美感細胞為教育部開發的「災害應變參考程序手冊」，利用裝幀設計及色彩計畫，讓災害情境、應變措施等示意能更精準確實呈現，獲得評審團好評。
展覽主視覺方面，則有香港Milkxhake設計工作室探索人類與AI之間微妙關係的「你好，人類！Hello, Human!」、形容事物所創意詮釋新北市產業記憶的「@®©」，以及泰國設計師Manita Songserm以詩意手法捕捉泰國現代藝術轉型期特徵的「Crossover ll: The Nature of Relationships」均獲得獎項。本次國際作品，還有波蘭Podpunkt Studio為克拉科夫國家博物館重新打造的品牌識別，以能兼容不同藝術風格、展現豐富館藏價值的優雅設計贏得殊榮。
▲ 波蘭Podpunkt Studio為克拉科夫國家博物館重新打造的品牌識別，贏得年度最佳設計獎殊榮。
▲ JIASUI STUDIO與美感細胞為教育部開發的「災害應變參考程序手冊」贏得年度最佳設計獎肯定。
▲ 泰國平面設計師Manita Songserm為曼谷藝術與文化中心設計的展覽識別獲得大獎肯定。
在空間設計類得獎名單中，台灣獲獎作品包括了工一設計的「THE精銳體驗館」、水相設計整合品牌價值與永續思維的商業空間「(beanroom)」；曾在金點設計獎多次奪得大獎的森林木人建築工作室，本次以特殊工法與竹材打造的「橋繭」再獲殊榮。
海外得獎作品中，泰國表現亮眼，包括IDIN Architects透過建築語彙展現品牌精神的咖啡店「Harudot Chonburi by Nana Coffee Roasters」、1922 Architects結合現代建築技術與傳統智慧設計的住宅「N.L.N. Villa」，與Hanabitate Architects為清邁大學設計的「蘭那稻米研究中心」（Lanna Rice Research Center）均摘得獎項。日本得獎作品則有TERRAIN architects設計的「鹿島田幼兒園」（Kashimada Nursery），與Masatoyo Ogasawara Architects改造的羽田機場旁公園公廁。挪威跨國建築事務所Snøhetta操刀的「北京城市圖書館」（Beijing City Library），以及新加坡RSP雅詩柏設計事務所與伊東豊雄建築設計事務所為南洋理工大學打造的木構校舍大樓「蓋亞」，也同樣榮膺大獎。
▲ 日本建築師事務所Masatoyo Ogasawara Architects改造的羽田機場旁公園公廁獲獎，與台灣淵源深厚的建築師小笠原正豊，本次特別來台參與典禮。
▲ Hanabitate Architects為清邁大學設計的「蘭那稻米研究中心」獲得大獎，設計團隊來台領獎。
在整合設計類，新銳空間團隊嶼人設計工作室，以「借物計畫」概念為2024新一代設計展打造的展場空間，不僅呼應展覽主題，更減少一次性消耗，獲得評審團高度評價。台灣作品另有「台北捷運中山站再設計」及「台灣公共圖標系統」獲獎，展現設計導入公共服務的創新成果。日本得獎作品則有金澤生物研究所（KANAZAWA – BIO LABORATORY）的「YAKUZEN」土壤堆肥再生系統推廣計畫，以及愛信精機公司專為聽障工作者設計的無障礙溝通應用程式「YYSystem」。此次，愛信精機特別邀請多位聽障使用者、也是程式的共同開發者，一起來台參與頒獎典禮，並透過該程式的轉譯同步獲獎喜悅，別具意義。
▲ 日本愛信精機公司專為聽障工作者設計的「YYSystem」榮獲年度最佳設計獎，特別邀請共同開發應用程式的聽障工作者來台參與典禮。
▲ 不來梅股份有限公司以創意募款計畫「老食人便當」摘下年度特別獎。
▲ 好說設計有限公司運用廢棄漁網製成的「Hibāng 山林系全循環眼鏡」，以循環永續的創新實力獲得年度特別獎肯定。
今年「年度特別獎」則頒發給兩件展現永續實踐及社會關懷的作品。一件為好說設計有限公司運用廢棄漁網製成的「Hibāng 山林系全循環眼鏡」，以無螺絲卡榫設計搭配回收體系達成零廢棄目標，展現台灣設計師在循環永續議題的創新實力。另一件則為不來梅股份有限公司與社團法人銀色大門老人福利協會合作的「老食人便當」，透過趣味情境體驗讓民眾理解獨居長輩的飲食困境，進而幫助提升關注與捐款意願，彰顯了設計如何因應社會問題的獨特價值。
2024金點概念設計獎：傳統通風球改良、偏鄉美感教育及城市復興提案脫穎而出
今年金點概念設計獎，複審階段選出47件作品獲得標章，再經決審評選出6件作品入圍「年度最佳設計獎」。最終獲得大獎的3件作品，皆以獨特創意備受評審團肯定，每名得主各可獲得新台幣30萬元獎金。
周姿羽、謝明志的「F+L照明型通風球」，透過創新結構重新定義傳統通風球的功能與價值，以紮實的研究驗證與未來市場潛力榮獲大獎。吳采晏、王孟暄、陳亮予的「19號留聲機」，為結合嘉義梅山當地特色設計的國小學童美感教育計畫，提案展現的熱忱與細膩考量獲得好評。耿馨悅的「Let’s Play! 格拉斯哥的重生與連結之旅」，將英國格拉斯哥廢棄高架橋轉化為文化場域的創意提案，為地方文化的振興，描繪出令人期待的藍圖，以兼具想像力與深入場域研究的創新構想獲獎。
▲ 台灣設計新銳的「F+L 照明型通風球」榮獲金點概念設計獎年度最佳設計獎，將可獲得新台幣30萬元獎金。
年度大獎之作盡在「金點設計展」
2024金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」完整得獎名單，歡迎至金點獎官網查詢。此外，得獎作品特展「2024金點設計展」，現正於台北松山文創園區「台灣設計館」盛大展出中，展期至2025年4月6日（日）止，歡迎各界蒞臨參觀，近距離欣賞獲得年度大獎的精彩之作！