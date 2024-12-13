2024台灣設計週‧ 拼一張「城市美學」未來藍圖！

城市美學計畫作為一個匯聚多元力量的平台，自2023年起整合遍佈全台12個縣市、26個公共場域改造案、累計中央及地方縣市政府投資額達10億，超過50名跨領域專家投入、至少60個中央及地方機關共創協作，超過150個跨領域團隊組隊投入，有效應對人本交通、友善育兒、永續防災、全齡共融、偏鄉醫療等多元城市發展議題，在今年新北市陶博館入口服務空間及商店改造、臺南市西門布市再造等成功改造案例的基礎上，逐步開啟全新的城市發展模式。
▲ 「城市美學」計畫於12月12日搭配「台灣設計週」活動舉辦成果分享會，產發署陳良棟副組長、監察院范巽綠委員、臺中建設局養護工程處宋國權主秘、池上鄉公所鄉林建宏長、台鐵公司陳宗宏副總，以及過去兩年攜手打造城市美學的55位專家與夥伴們，熱情齊聚一堂。
協作共創賦予公共場域新生命
公共場域的改變需要時間，不能一蹴可及！在臺南「西門布市再造」的個案中，歷經17個月的設計規劃與工程執行，跨領域團隊從深度調研、設計規劃及驗證到落地執行，以設計回應及整合各方需求；設計、監造、營造團隊的緊密合作，加上地方政府與社會各界的共識，賦予西門布市嶄新的風華面貌，並成為臺南民眾和在地商家的驕傲。由此可見，一個公共工程案的實踐，從設計階段到施工過程中的協作調整，環環相扣，缺一不可。「西門布市再造」也在今年10月台灣設計展在臺南期間，吸引超過60萬人次參觀，成功地將設計導入城市治理議題，同時深化社會影響力。
▲ 分享會從「城市美學研究調查」初亮相，到「西門布市再造」設計到完工的每個精彩環節。另有這兩年城美針對人本交通、友善育兒、永續防災、全齡共融、偏鄉醫療等多元城市發展議題的案型，都邀請到機關及設計團隊前來分享。
一場美感的接力賽：持續作為城市改變的力量
臺中文心森林公園公廁、彰化縣北斗衛生所、八卦山觀景共融公園及友善人行空間改造案也即將在明年完工，隨著城市美學持續推進，落地的案件也越來越多，都將為我們的城市生活空間，帶來全新風貌。期待未來有更多的公部門加入城市美學計畫，一同透過設計思考和跨領域協作，解決多元且複雜的公共議題，打造以人為本的公共空間，全面提升市民生活品質與城市治理效能，實現未來宜居城市。
2025城市美學公共場域徵選
- 徵求對象｜由中央機關及地方各級行政機關管轄，且已編列有新臺幣5,000萬(含)以下工程款之公共場域、服務空間或設施
- 申請期限｜自公告日起至12月25日(三) 17:00 止
- 申請方式｜請至以下網址下載申請表，並於完成用印後函送至台灣設計研究院，再來信至public_design@tdri.org.tw索取指定網址上傳附件資料，始完成申請
- 徵選資料包連結｜https://reurl.cc/zDajVe