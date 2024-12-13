2024台灣設計週‧ 拼一張「城市美學」未來藍圖！

公共場域的改變需要時間，不能一蹴可及！在臺南「西門布市再造」的個案中，歷經17個月的設計規劃與工程執行，跨領域團隊從深度調研、設計規劃及驗證到落地執行，以設計回應及整合各方需求；設計、監造、營造團隊的緊密合作，加上地方政府與社會各界的共識，賦予西門布市嶄新的風華面貌，並成為臺南民眾和在地商家的驕傲。由此可見，一個公共工程案的實踐，從設計階段到施工過程中的協作調整，環環相扣，缺一不可。「西門布市再造」也在今年10月台灣設計展在臺南期間，吸引超過60萬人次參觀，成功地將設計導入城市治理議題，同時深化社會影響力。