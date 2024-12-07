打造城市未來行動創新方案：從「微移動」實現城市智慧交通願景

城市在永續目標的多元發展下，國內智慧移動產業如何因應？台灣即將邁入每五人中就有一位為老年人口的超高齡社會，我們是否已做好應對高齡者未來移動環境的準備？地方政府是否已制定相應的對策，以應對越趨多元的移動需求？微移動跳脫科技議題的框架提供嶄新的視角，展現一種創新解方的潛力。

在經濟部產業技術司科技專案補助計畫支持下，台灣設計研究院(設研院)攜手倚天酷碁、州巧科技、路加服務科技組成的微移動產研聯盟（MMRA, Micro-Mobility R&D Alliance）已邁入第二年，於今(12/7)日在松山文創園區舉辦微移動情境應用趨勢論壇，透過台灣設計週今年首度邀請荷蘭與日本專家，針對微移動進行跨域觀點的交流，現場展示適應台灣移動環境的應用方案，同時分享國內外移動趨勢及微移動產業動態，深入探討城市移動的未來。