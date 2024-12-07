打造城市未來行動創新方案：從「微移動」實現城市智慧交通願景

▲ 跨領域專家與民眾一起為城市移動倡議。
城市在永續目標的多元發展下，國內智慧移動產業如何因應？台灣即將邁入每五人中就有一位為老年人口的超高齡社會，我們是否已做好應對高齡者未來移動環境的準備？地方政府是否已制定相應的對策，以應對越趨多元的移動需求？微移動跳脫科技議題的框架提供嶄新的視角，展現一種創新解方的潛力。
在經濟部產業技術司科技專案補助計畫支持下，台灣設計研究院(設研院)攜手倚天酷碁、州巧科技、路加服務科技組成的微移動產研聯盟（MMRA, Micro-Mobility R&D Alliance）已邁入第二年，於今(12/7)日在松山文創園區舉辦微移動情境應用趨勢論壇，透過台灣設計週今年首度邀請荷蘭與日本專家，針對微移動進行跨域觀點的交流，現場展示適應台灣移動環境的應用方案，同時分享國內外移動趨勢及微移動產業動態，深入探討城市移動的未來。
▲ 日本筑波市智慧城市策略總監中山秀之與國內倚天庫碁、州巧科技及樂鈞科技代表同參與微移動未來性交流。
▲ 荷蘭TU Delft 公共交通與共享移動系副教授Niels van Oort分享共享單車帶來的移動模態轉變。
國際講者透過公共交通與智慧城市的視角，分享多元的微移動觀點。國立臺灣師範大學管理研究所鄒蘊欣指出，台灣可以在借鏡國際城市案例的同時反思自身，在法規、基礎設施以外，也從文化習慣來探討如何打通最後一哩路。荷蘭TU Delft 公共交通與共享移動系副教授Niels van Oort強調，經過良好的設計整合，微移動結合公共運輸與共享機制的導入能為社會帶來高度的正面影響。日本茨城縣筑波市政策創新部智慧城市策略總監中山秀之，更是以日本國土交通省和筑波校園的實驗案例，分享採用共享與自駕的不同運具型態與使用情境。
▲ 都市觀點分享促進微移動未來發展。
▲ 論壇現場展示科專成果－微移動城市應用模型。
▲ 論壇現場展示科專成果－微移動創新應用趨勢與指引。
國內產業則針對環境及使用者生活型態分享微移動發展趨勢。形構設計總監方俊傑則透過都市設計視角，點出台灣的都市紋理特性與微移動帶來的視野差異，並認為可變的設計能在置入微移動系統的同時回應各街廓的需求。倚天酷碁陳仁揚副總經理指出，軟體系統能回應各地交通法規差異，而AI的導入能根據踩踏習慣以智能助力輔助和規劃旅程電力。
代表州巧科技的黃子健研發處長，則聚焦以微移動生態系統來思考技術架構模組與產業製造鍊的整合。而路加服務創辦人林志嘉提到，微移動服務不僅是運輸系統的補足，更可以作為城市生活的入口網站，進一步和各類服務系統整合。從場域出發觀察高齡移動趨勢的樂鈞科技陳守傑協理，更是期盼未來透過介面設計與場域服務結合，微移動能為銀髮出行帶來實質的活躍與健康價值。
▲ 微移動產研聯盟核心成員共同舉辦微微動情境應用趨勢論壇。
台灣正面臨交通轉型的重要契機，設研院指出，微移動產研聯盟第一年協助相關正在發展微移動產業的科技業者，找到持續創新的視角與發展策略。第二年透過整合科技產業與設計產業的能量，提出具產業效益與公共性的創新應用方案，並持續瞄準超高齡社會、綠色永續與智慧城市的發展趨勢，佈局未來前瞻應用機會的議題探索。
設研院表示，期盼更多科技產業及跨領域團隊加入，一同面對城市越趨複雜挑戰，持續推動可持續性的交通生態系統，為台灣的交通轉型奠定創新的政策發展方向，共同打造未來城市交通的移動願景，邁向交通轉型的里程碑！