2024台灣設計週聚焦AI：跳進創意新時代，觀展門道一次看！

第二屆台灣設計週科技感十足，12月7日至15日於松山文創園區盛大展開，乘著席捲全球的AI新浪潮，以「The Gateway」（門道）為主題，邀請觀眾用AI這把鑰匙，開啟一扇又一扇通往未來世界的大門，突破創意設計邊界，跨進人類發展的新時代！

由經濟部產發署主辦、台灣設計研究院執行，今年主題館策展團隊由新銳策展人謝宗諺、游麲、林唯哲共同擔綱，匯集 28 組台灣設計團隊、6 組國際單位共同展出，搭配國際趨勢論壇與設計夜活動，邀請設計圈內人、AI愛好者與社會大眾一起入門。