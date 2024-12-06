2024台灣設計週聚焦AI：跳進創意新時代，觀展門道一次看！

第二屆台灣設計週科技感十足，12月7日至15日於松山文創園區盛大展開，乘著席捲全球的AI新浪潮，以「The Gateway」（門道）為主題，邀請觀眾用AI這把鑰匙，開啟一扇又一扇通往未來世界的大門，突破創意設計邊界，跨進人類發展的新時代！
由經濟部產發署主辦、台灣設計研究院執行，今年主題館策展團隊由新銳策展人謝宗諺、游麲、林唯哲共同擔綱，匯集 28 組台灣設計團隊、6 組國際單位共同展出，搭配國際趨勢論壇與設計夜活動，邀請設計圈內人、AI愛好者與社會大眾一起入門。
主題展分三區 8大亮點不可錯過
生成式AI的橫空出世，為人類生活帶來巨大便利，同時也伴隨巨大擔憂！就如同網路與智慧型手機的出現，為世界運作帶來巨變，AI標誌著人類發展的全新紀元。在這個劇烈升級的時空環境，你是感到興奮還是感到擔憂？或是覺得與我無關？好奇生成式AI該如何真正幫助自己的工作？焦慮人工智能即將取代人類？
主題展以製造所、實驗場、靈感池三大分類呈現，從公司、學校、研究單位等不同角度，呈現33個AI應用方式與思考觀點，帶領觀眾探索生成式AI與工作、生活結合的多元可能。 以下精選必看8大亮點：
1. 語意搜尋者＋合成敘事者
由電腦輔助建築設計專家鄭偉君與空間互動設計團隊Studio MMR 聯手打造，這件組合式作品將AI導入家居設計，重新詮釋家居美學！《語意搜尋者》大量搜集台灣人最喜歡的七種家居風格圖片，並經由問答獲取觀眾對居家風格的偏好，再將資料傳送至《合成敘事者》，即時生成對應的室內設計。作品展示出室內設計的互動新模式，同時探討人類下指令與AI自主生成之間的關係，描繪居住者的個性與室內風格之間的互動。Studio MMR 作為專注於數位與空間交互設計的團隊，致力於將新科技融入人類生活，這次以情感與記憶為核心，帶來充滿故事感的空間體驗。
2. VS AI街頭對戰
超維度設計團隊以「文生圖」技術打造AI街頭對打機，邀人類與AI機智對決，讓觀眾即時見證相同題目卻截然不同的創意生成，不僅展現了AI的強大算力，更挑戰人類思考力與創造力的極限，是個充滿緊張感的精彩創作。超維度專注跨領域數位藝術與互動設計，擅長以大膽的實驗性方式挑戰AI的可能性。
3. Project Patching 修補計畫
用AI生成豬血糕，會產出什麼樣的圖片？本作品同樣由超維度設計團隊打造，為了對抗AI訓練資料侷限所產生的偏見，透過蒐集並整合來自不同文化背景、地理位置及社會經濟群體的資料，進行生成式訓練，讓AI系統不僅能夠更全面地理解人類文化，還能以更精確、更包容的方式反映多元世界的樣貌。
4. 50人新創如何面對AI挑戰
由志祺七七領軍的簡訊設計，分享僅50人的新創公司如何藉由AI工具全面提升效率，從自動化流程到創意管理，重新定義小型團隊的設計潛能。志祺本身在科技與設計的跨界經驗，展示新創企業如何在AI時代中脫穎而出。
5. 無垠光景
這件光影與動態機械結合的作品出自科技藝術家周柏慶之手，以裝置中8個圓環之間燈光明暗與相對位置的變化，打造出無限延展的時間與空間視覺，極富詩意的表現手法，展現AI另類的生命力。周柏慶在機械動力與藝術表現之間的深厚功力，使他多次受邀國際燈光藝術展覽，以巧妙結合技術與美感的創作風格聞名。
6. 每個建築物的OOTD
出自東海大學智慧設計班王宇之的創作，探索AI如何從紡織品的紋路中提取靈感，將時尚轉化為建築設計元素，創作過程凸顯AI整理知識的提升創新與效率拓展建築設計思維的界限。
7. 設計占卜預言實驗室
由和碩設計打造的實驗室，探索設計是否可以像占卜一樣，提前預測最佳解法。和碩設計團隊擁有豐富的工業設計經驗，這次透過AI模擬設計者與使用者的需求偏好，展現設計精準化的可能性，為觀眾帶來充滿驚喜的互動體驗。
8. 人機共舞＋Praxis
這件作品由國立成功大學建築研究所與上銀科技合作完成，結合即時動作捕捉與機器學習技術，展現人機協作的藝術新可能。成大建築研究所在設計與科技融合領域擁有豐富經驗，而上銀科技則是精密機械產業佼佼者，兩者合作的創作不僅是設計，也是對未來工作模式的探索。
2024首度邀請夥伴國波蘭參展
今年台灣設計週首次規劃夥伴國，與波蘭平面設計基金會合作，同場加映《字母與象徵：波蘭設計的情感地圖》，由創辦人 Rene Wawrzkiewicz 精心策劃，以充滿象徵意涵的視覺語彙，帶領觀眾走進波蘭平面設計獨樹一格的情感與故事世界；此外，波蘭設計師 Kuki Iwanski 創作的《明日幽魂》系列作品，透過 16 面旗幟表達現代環境危機，讓設計的力量成為對地球未來的有力反思。
國際論壇 x 線上書展 x 影展：內行看門道，周邊活動擴展思考邊界
看完主題展如果不過癮，還有一系列國際趨勢論壇延續思考激盪，各式主題包括城市微移動、設計人才培育指、未來設計論壇、台灣 x 波蘭未來設計對話、企業 AI 導入的創新與挑戰等。此外還有與博客來再度合作的「主題書展 feat. 開箱設計師書櫃」以及與 Giloo 紀實影音協力策劃的「2024 台灣設計週」線上影展，由策展團隊選出 7 部電影，以「觸碰 AI 的指尖」為主題，邀請觀影者透過影像作品，探索未來世界對設計與創作的多元可能性。
策展人謝宗諺表示：「 AI 的世界就像我們剛進入新石器時代，手握原始工具，滿心好奇地摸索。AI 並不是完美無瑕的超能力，它需要我們的情感與創造力來驅動。最珍貴的是，人類擁有犯錯和試驗的自由，而這正是設計的泉源。」內行看門道，在AI席捲而來的新時代，生而為人的獨立思考顯得更為重要！12月7日起，歡迎走進台灣設計週，打開視野、開啟思考，跳進人與AI共存共舞的新時代！
✸台灣設計週資訊 ✸
時間：2024年12/7(六)-12/15(日)
地點：松山文創園區
主題展｜台灣設計館03展間 展出至2025/2/2
波蘭展區｜不只是圖書館 展出至2025/1/12
金點設計展｜台灣設計館 01、02、04展間 展出至2025/4/6
台灣設計週《解答之門》社群互動企劃
活動連結 ▸ https://pse.is/6sn8um
台灣設計週 國際趨勢論壇 -𝘿𝙀𝙎𝙄𝙂𝙉 𝙁𝙊𝙍𝙐𝙈
活動連結 ▸ https://reurl.cc/V0aO86
台灣設計週－觸碰AI的指尖 線上影展
活動連結 ▸ https://reurl.cc/V0aAO5
台灣設計週主題書展 𝗳𝗲𝗮𝘁.開箱設計師書櫃
活動連結 ▸ https://reurl.cc/A6RLeQ
主辦單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
合作單位｜中華民國大渡山學會、大渡山-東海人工智慧中心、財團法人台北市文化基金會、松山文創園區