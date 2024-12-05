永耕創新場域實現失智友善與跨齡共融的新典範

為因應2025年即將到來的超高齡社會，天主教永和耕莘醫院憑藉多年來在醫療與照護領域的深厚專業，結合嘉宜社會福利基金會的贊助，規劃將閒置多年的真福聯合診所場域重新賦能，在經濟部產業發展署計畫支持下，永耕攜手台灣設計研究院與專業設計團隊遊石設計、意識室內裝修設計及夕口設計，從對外品牌形象的塑造，到內部服務設計、指標設計與空間規劃，將失智照護理念自然融入社區生活，實現失智友善與跨齡共融的空間願景，最終打造出「真福共好基地」。該基地將於12月5日正式開幕，為社區共生與世代共融邁向全新篇章。
▲ 「真福共好基地」打造失智友善與跨齡共融的空間。
服務精神具象化為永耕長照體系塑造嶄新品牌形象
永和耕莘醫院憑藉20餘年的長照發展，為國內長照領域樹立前瞻典範。本次合作以全新品牌「永耕好照」為起點，重新塑造長照部門對外形象，將核心精神從抽象概念轉化為具體的品牌識別。
品牌設計以「房屋」與「光芒」為核心概，象徵穩固的庇護與溫暖的希望及永耕天主精神的代代傳承，全新形象期待能跳脫傳統長照印象，傳遞「溫暖、可靠、專業」的品牌溫度。同時，制定完整視覺設計規範，未來將廣泛應用於永耕長照體系的各機構與部門，進一步提升品牌價值與對外影響力。
▲ 永耕長照體系新品牌希望傳達出「溫暖、可靠、專業」的新形象。
▲ 房屋與光芒象徵庇護與溫暖的希望並傳達天主世代傳遞精神。
▲ 全新的品牌識別將應用於永耕長照體系的各機構與部門。
透過商模與服務創新，實現「永續、共融、照護」多重目標
結合永耕對國內社會共生標竿的前期考察與設計團隊對場域周邊居民需求的深入調研，為創新商業模式「輕食坊」與「洗衣站」的發展奠定了重要基礎。同時，針對場域複合式服務進行規劃，結合深厚的永耕照護資源及經驗優化使用者旅程，以確保未來服務的順暢性。
「輕食坊」與「洗衣站」的商模設立，不僅為場域提供永續經營的可能性，更加強了與社區的連結。而這些服務衍生的人力需求，結合「職務再設計」理念，讓失能或失智長輩能透過參與服務維持體能、促進社會互動與參與，實現「經濟永續」、「社區共融」與「照護復能」的多重目標。
▲ 創新服務實現場域永續發展及社區共生的目標。
▲ 失能或失智長輩「職務再設計」達到照護及社會賦能的理念。
「公共圖標系統」適性調整 符合失智友善設計需求
隨著失智症病程進展，患者對空間與資訊的辨識能力逐漸下降。為協助使用者在場域內安全、自主地移動並清楚辨識位置，設計團隊以無障礙設計、通用設計及失智友善空間原則為基礎，結合場域空間資訊需求，開發專屬的「失智友善空間指標」。
該系統以台灣設計研究院規劃的「公共圖標系統」為藍本，依據失智友善原則進行適性調整，採用簡明易懂的文字與具真實意象的圖標設計，增強使用者對資訊的認知與理解。不僅提升場域的友善程度，更期望未來能將此設計系統推廣至更多場域，為失智友善環境的普及與完善奠定基礎。
▲ 以設研院的「公共圖標系統」為藍本，依據失智友善原則適性調整。
▲ 指標再設計實現失智友善且多視角方向需求。
融合多元需求，打造無牆式失智友善的「城市角落公園」
如何打破舊有封閉式照護據點的刻板印象，同時兼容複合式服務與多元使用者需求，成為本次空間規劃的核心目標。設計特別聚焦於創造「無牆式」與「多元共融」的空間形式，遵循通用設計原則，兼顧失智友善、無障礙及跨齡需求。
規劃中以開放式界面設計為基礎，靈活運用輕隔間與軟裝家具，實現可隨時調整的空間配置。其中空間主題靈感來自前期田野調查，發現場域周邊缺乏公園綠地等休憩空間，因此引入公園意象，於中和景平路車水馬龍、昏暗騎樓街區內，打造一處通透明亮、綠意盎然的「城市角落公園」，為被照護者、家屬、照護工作者及居民提供一處遠離喧囂、舒適放鬆的休憩空間。
▲ 閒置多年的場域空間，位於高架橋道路騎樓處，視覺十分陰暗。
▲ 通透明亮的空間設計為昏暗騎樓創造城市街區的新視野。
▲ 以城市角落公園設計的主題為都市的繁忙提供喘息之地。
▲ 複合服務空間以開放式界面設計為基礎，實現可隨時調整的空間配置。
以好設計成就好事情 讓照護融入城市日常
「真福共好基地」以創新思維為基礎，突破傳統照護據點的侷限，打造面向「0到100+歲」的跨齡社區共享空間。結合嘉宜社會福利基金會的善舉支持、永耕豐富的長照經驗、創新設計專業以及鄰里的支持期盼下，匯聚眾力共同推動失智友善的共融環境落地。
然而隨著台灣「超高齡社會」的來臨，多世代共融與社區共生將逐漸成為生活的日常，「真福共好基地」不僅是提供照護與生活服務的場域，更是一座連結社區情感的重要平台，以「真正幸福、一起共好」為願景，實現將照護自然融入日常生活的理想，讓幸福在社區中生根，成為每個世代共享的美好場域。
▲ 透過跨齡共享空間推動共融社區的美好願景。
主辦單位｜天主教永和耕莘醫院、嘉宜社會福利基金會
指導單位｜經濟部產業發展署
執行單位｜台灣設計研究院、天主教永和耕莘醫院長照部
服務、品牌及指標設計｜遊石設計有限公司
空間設計｜意識室內裝修設計有限公司
視覺整合設計及策展｜夕口設計有限公司