永耕創新場域實現失智友善與跨齡共融的新典範

結合永耕對國內社會共生標竿的前期考察與設計團隊對場域周邊居民需求的深入調研，為創新商業模式「輕食坊」與「洗衣站」的發展奠定了重要基礎。同時，針對場域複合式服務進行規劃，結合深厚的永耕照護資源及經驗優化使用者旅程，以確保未來服務的順暢性。

「輕食坊」與「洗衣站」的商模設立，不僅為場域提供永續經營的可能性，更加強了與社區的連結。而這些服務衍生的人力需求，結合「職務再設計」理念，讓失能或失智長輩能透過參與服務維持體能、促進社會互動與參與，實現「經濟永續」、「社區共融」與「照護復能」的多重目標。