2024金點設計展匯聚國際得獎佳作 12月3日在台灣設計館盛大開展！

「2024金點設計展」將於12月3日在台北松山文創園區「台灣設計館」正式開展，精選近兩百件今年榮獲金點設計獎及金點概念設計獎的作品展出。今年度展覽透過六大設計趨勢主題與引人入勝的空間體驗，呈現來自台灣、中國大陸、香港、澳門、美國、日本、英國、泰國、波蘭、新加坡、馬來西亞、菲律賓等12地得獎佳作，帶領觀眾感受多元文化視角下的設計魅力。展期自即日起至2025年4月6日止，歡迎各界蒞臨看展，一同品味台灣及世界各地的設計創意！

金點設計獎現由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣歷史最悠久、具指標性的設計獎項，每年評選出優質設計作品，表揚設計師與業者的創新成果，帶動產業重視設計的價值。自2014年起更積極推動國際化布局，開放全球設計師及業者參賽、擴大國際評審團陣容，近年海外參賽作品件數逾五成，已是國際知名的獎項。每年舉辦的得獎作品特展「金點設計展」，亦為能一次飽覽海內外頂尖設計的難得機會。