2024金點設計展匯聚國際得獎佳作 12月3日在台灣設計館盛大開展！

「2024金點設計展」將於12月3日在台北松山文創園區「台灣設計館」正式開展，精選近兩百件今年榮獲金點設計獎及金點概念設計獎的作品展出。今年度展覽透過六大設計趨勢主題與引人入勝的空間體驗，呈現來自台灣、中國大陸、香港、澳門、美國、日本、英國、泰國、波蘭、新加坡、馬來西亞、菲律賓等12地得獎佳作，帶領觀眾感受多元文化視角下的設計魅力。展期自即日起至2025年4月6日止，歡迎各界蒞臨看展，一同品味台灣及世界各地的設計創意！
金點設計獎現由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣歷史最悠久、具指標性的設計獎項，每年評選出優質設計作品，表揚設計師與業者的創新成果，帶動產業重視設計的價值。自2014年起更積極推動國際化布局，開放全球設計師及業者參賽、擴大國際評審團陣容，近年海外參賽作品件數逾五成，已是國際知名的獎項。每年舉辦的得獎作品特展「金點設計展」，亦為能一次飽覽海內外頂尖設計的難得機會。
▲ 2024金點設計展將於12月3日在台北松山文創園區「台灣設計館」正式開展。
今年金點設計展由新銳策展團隊「極製設計所」策劃，從作品的本質與關注議題切入，規劃六大主題，探索設計如何在社會創新、科技應用、永續發展與地方文化中發揮深遠影響力，並以多元跨域的專業視野，將策展理念、展出作品與空間設計緊密串聯，激發觀展者的情感共鳴與深層思考。
展覽六大主題包括：「設計基石」探討設計在基礎設施與公共系統中發揮的作用與重要性；「倡議支點」強調設計如何回應社會多元價值觀，以及在促進公共討論與推動社會變革中的作用；「科技拓界」展出科技在解決社會需求中的創新應用；「生活擴界」呈現不同視角的生活提案，探索透過空間設計和商業品牌創新，打造多樣化和靈活的日常體驗；「地方迴聲」著重設計如何回應自然環境、重新詮釋地方文化，形成推動地方發展的力量；「物質探索」則展⽰設計師對材料的理解與應⽤，重點強調回收材料的再利⽤與循環系統的構建。
▲ 01展間展出「設計基石」與「倡議支點」主題相關作品。
▲ 01展間展台以45度角排列，如基石般穩固。
本次展覽空間巧妙運用不同的設計語言，精準詮釋各大主題，展現獨特的魅力。第一區（01展間）展出「設計基石」與「倡議支點」，整體空間開放明亮，展台以45度角排列，如基石般穩固，象徵設計作為社會基礎力量的重要性。第二區（02展間）聚焦「科技拓界」與「生活擴界」，使用不規則折線展桌延伸空間，象徵科技不斷創新與日常生活風格的拓展，並帶來多向動線，引導觀者自由探索。第三區（04展間）圍繞「地方迴聲」與「物質探索」，使用漣漪狀的展桌，表達材料循環的價值及延續地方文化的意象，並透過碎石級配與金屬質感，襯托出該區對材料質感與創新的關注。此外，為響應循環設計的理念，策展團隊特別將過往展會中的展桌與物件回收再造，將之轉化為不同情境的載體，不僅延續展會的歷史記憶，更象徵設計的傳承與新生。
▲ 02展間聚焦「科技拓界」與「生活擴界」。
▲ 02展間使用不規則折線展桌延伸空間，帶來多向動線。
▲ 04展間圍繞「地方迴聲」與「物質探索」，使用漣漪狀展桌呼應主題意象。
▲ 04展間透過碎石級配與金屬質感襯托展區主題。
本次展出得獎作品，不僅展現台灣產業強大的創新動能，也反映其對科技應用、循環設計、社會創新等未來趨勢的高度關注，讓觀者得以從中洞察設計對當代與未來的深層影響。如和碩聯合科技的「亞默~情緒感知遊戲把手」，結合AI人工智慧與情緒感知技術，將遊戲互動體驗提升至新境界；微笑元素創意概念股份有限公司的「miniu Mountain Cat」，為外型時尚且易於騎乘的小輪徑電輔車，展現了當代設計、工藝美學與台灣製造實力的融合；第一傳動科技的「TEKarrc」電動升降桌，以強力低噪音馬達和隱藏式電控系統為特點，不僅外型簡潔且優雅，更結合物聯網技術讓操作更便捷。
▲ 主辦單位代表、經濟部產業發展署知識經濟產業組李佳峯組長（右二）參與現場導覽，支持台灣設計力。
▲ 策展人極製設計所主持建築師游麲（右一）導覽作品。
▲2024金點設計展12/2日在不只是圖書館舉辦開展記者會，超過60位參展設計師及企業代表熱情與會，共同為展覽揭開序幕。
國際作品同樣精彩紛呈，如日本TBWA\HAKUHODO創意團隊與甲子化學工業攜手開發的「SHELLMET」，將北海道當地廢棄的扇貝殼回收再利用，製成既實用又美觀的安全帽，在展覽中將能一睹其設計工藝的獨到之處。泰國Coomaxtudio工作室的「Marni」，是以傳統剪紙藝術及手工技藝為基礎，結合3D列印技術打造出的竹編燈具，精湛工藝與創意兼備，值得期待。
「2024金點設計展」展期自12月3日（二）起至2025年4月6日（日）止，敬請把握機會前往參觀。此外，今年頒獎典禮將於12月13日（五）晚間7點在臺灣戲曲中心隆重登場，揭曉「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，歡迎至金點設計獎YouTube頻道收看直播，一同見證大獎得主的誕生！掌握展覽及典禮最新消息，歡迎繼續關注金點設計獎官網及Facebook、Instagram與X/Twitter社群媒體平台。
「2024金點設計展」展訊
◼︎ 展覽期間｜2024.12.03（二）–2025.04.06（日）（週⼀休館）
◼︎ 開放時間｜10:00–18:00（最後售票時間17:30）
◼︎ 展覽地點｜台灣設計館 01、02、04展間
◼︎ 展覽票價｜50元／40元（10⼈以上團體票）／符合優待票資格者免費
◼︎ 主辦單位｜經濟部產業發展署
◼︎ 執行單位｜台灣設計研究院
◼︎ 策展單位｜極製設計所
◼︎ 主視覺設計｜選選研