徵求各縣市政府共同主辦「2027台灣設計展」徵選辦法

「台灣設計展」過去曾在臺北、新北、宜蘭、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東等地與縣市政府共同舉辦。發展至今已推進三個歷程：1.0 活化在地場域、2.0整合地方特色、3.0打造城市品牌。參觀人數已超過3,200萬人次，不僅提升全民設計美學素養的提升，更帶動在地產業的創意發展，並成為台灣設計界的年度指標活動。
台灣設計展以公開徵求各縣市政府共同主辦之方式，整合中央與地方資源，規劃主題性與特色化之展覽內容，運用精緻具創意之展出手法，呈現台灣設計產業傑出創意設計能量，在地方文化、生活及公共建設與服務等領域應用之表現。
設計展展覽概述
- 辦理單位
指導：經濟部、地方政府
主辦：經濟部產業發展署、地方政府主辦局處
執行：台灣設計研究院
- 展覽範疇
廣及各設計相關領域，如產品設計、視覺傳達設計、包裝設計、數位多媒體設計、空間設計、時尚設計、工藝設計、創意生活設計、建築設計、公共服務設計，及設計導入城市治理之相關成果展現等。
- 展出時程
暫訂於9月或10月，展期16天(含)以上，須包含3個週末假日。
- 展會活動規劃及空間
初步規劃為2個展館(區)(暫定，主辦單位將依實際狀況調整之)。由經濟部產業發展署及共同主辦之縣市政府各規劃1館(區)。另，策展規劃構想及相關細節請詳附件徵選辦法。
申請方式
- 申請資料
- 申請表：依序填寫本辦法所附申請表1份（詳如附件）並完成用印。
- 合作計畫書：隨表檢附「台灣設計展-計畫構想書」一式6份，詳細撰寫架構請詳附件徵選辦法。
- 送件截止日期
即日起至2025年1月22日(三) ，下午5:00前送達。
- 送達地點：
110台北市信義區光復南路133號
財團法人台灣設計研究院 地方創新組 陳俋伶專案經理
（以掛號郵寄或專人送達設研院）
- 其他：
細節說明詳如附件徵選辦法、計畫構想書、2024台灣設計展成果介紹（由此下載）。