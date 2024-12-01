2023台灣設計展 獲「第十一屆台灣活動卓越獎」最佳殊榮「年度大賞」

▲ 2023台灣設計展首次開箱使用新北市美術館，17天展期成功吸引超過658萬人次參觀。
2023台灣設計展在新北， 以「O起來」為主題，精彩透過設計力圈起新北多元的自然、族群、產業、生活，21年來首次在新北市登場的設計展，17天展期共號召超過500個設計團隊，成功吸引超過658萬人次參觀，展現設計導入的城市新面貌！
「台灣活動卓越獎」設置目的主要在提振國內各項類型活動整體品質，表揚創新價值典範，「2023年新北設計展」為繼2018年世大運活動之後，經評選委員認可達國際頂尖標竿，具世界級影響力，因此頒給最佳殊榮「年度大賞」。
本次榮獲評審團青睞，在於設計展開創性的策劃與城市發展成效，讓活動不僅是一場設計盛會，更提升新北市城市品牌，展現了以設計力激活城市發展的實踐典範！透過串聯新北市的獨特資源，打造出一個兼具地方魅力與國際視野的文化盛事，尤其新北市美術館的首次啟用，讓設計展作為啟航里程碑，充分驗證了設計力量對於改善環境、產業與生活的使命。
▲ 「2023台灣設計展」獲「台灣活動卓越獎」公共服務活動類「年度大賞」，29日由評審團主席陳郁秀頒發獎項，經濟部產業發展署李佳峯組長、新北市政府龔雅雯副秘書長、設研院張基義院長、艾淑婷副院長共同出席領獎。
▲ 「第十一屆台灣活動卓越獎」頒獎典禮大合照。
藉由台灣設計展2023在新北市的成功舉辦，讓更多人看見台灣文化創意產業的實力，本次榮獲台灣活動卓越獎最高榮譽的年度大賞，象徵著評審團對台灣設計力與創意的高度認可，更是肯定台灣設計展為未來的城市策展與文化發展的活動舉辦，樹立了新標杆，並彰顯設計對社會的正面影響力。