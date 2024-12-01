2023台灣設計展 獲「第十一屆台灣活動卓越獎」最佳殊榮「年度大賞」

2023台灣設計展在新北， 以「O起來」為主題，精彩透過設計力圈起新北多元的自然、族群、產業、生活，21年來首次在新北市登場的設計展，17天展期共號召超過500個設計團隊，成功吸引超過658萬人次參觀，展現設計導入的城市新面貌！

「台灣活動卓越獎」設置目的主要在提振國內各項類型活動整體品質，表揚創新價值典範，「2023年新北設計展」為繼2018年世大運活動之後，經評選委員認可達國際頂尖標竿，具世界級影響力，因此頒給最佳殊榮「年度大賞」。

本次榮獲評審團青睞，在於設計展開創性的策劃與城市發展成效，讓活動不僅是一場設計盛會，更提升新北市城市品牌，展現了以設計力激活城市發展的實踐典範！透過串聯新北市的獨特資源，打造出一個兼具地方魅力與國際視野的文化盛事，尤其新北市美術館的首次啟用，讓設計展作為啟航里程碑，充分驗證了設計力量對於改善環境、產業與生活的使命。