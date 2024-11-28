2024台灣設計週【設計xAI 創新方法論壇】將分享7款突破性AI設計工具

為呼應今年的主題，12 月 10 日的「D.Power x AI Driven Innovation 設計xAI 創新方法論壇」將邀請 AI 工具開發團隊與台灣微軟首席技術長花凱龍，共同探討設計與生成式 AI 的未來協作。論壇參與者將有機會第一手體驗這些工具的功能和介面，並深入了解其背後的 AI 技術，以及開發團隊如何利用 AI 提升設計師和企業的創意和效率。

此外，論壇還將帶來三場精彩的講座，聚焦 AI 軟體開發和數據整理的實務應用。講者包括曾為星宇航空製作安全宣導片的夢想動畫 AI 產品經理黃飛藏、生成式 AI 年會策展人李慕約，以及資訊工業策進會（資策會）數位轉型研究院跨域實證服務中心副主任徐毓良。他們將探討「未來情境方法論」、「生成式 AI」和「AI 數據爬蟲」等重要議題。