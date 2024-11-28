2024台灣設計週【設計xAI 創新方法論壇】將分享7款突破性AI設計工具

第二屆「台灣設計週」將於松山文創園區盛大登場，今年的主題「The Gateway」，象徵著 AI 正引領設計領域進入全新的時代。台灣設計研究院（TDRI）將於 12 月 10 日的論壇上，深入分享 7 款專為設計師打造的 AI 工具！
探索設計與 AI 的新前沿
為呼應今年的主題，12 月 10 日的「D.Power x AI Driven Innovation 設計xAI 創新方法論壇」將邀請 AI 工具開發團隊與台灣微軟首席技術長花凱龍，共同探討設計與生成式 AI 的未來協作。論壇參與者將有機會第一手體驗這些工具的功能和介面，並深入了解其背後的 AI 技術，以及開發團隊如何利用 AI 提升設計師和企業的創意和效率。
此外，論壇還將帶來三場精彩的講座，聚焦 AI 軟體開發和數據整理的實務應用。講者包括曾為星宇航空製作安全宣導片的夢想動畫 AI 產品經理黃飛藏、生成式 AI 年會策展人李慕約，以及資訊工業策進會（資策會）數位轉型研究院跨域實證服務中心副主任徐毓良。他們將探討「未來情境方法論」、「生成式 AI」和「AI 數據爬蟲」等重要議題。
4+3 AI 設計工具：論壇現場操作體驗
AI 已成為激發個人創意的強大工具。由經濟部產業技術司補助，台灣設計研究院歷時三年開發的設計師專屬 AI 工具包括：「產品數據分析工具」、「使用者研究數位工具」、「AI 創新情境生成工具」和「AI 設計策略生成工具」。此外，還有架設於 ChatGPT 中的免費版 GPTs「逐字稿整理小幫手」、協助企業進行檔案管理的「Figma 檔案管理工具－Design Mint AI」、以及運用圖像辨識技術的「AI 設計成果管理平台」。這 7 款工具將於 12 月 10 日的論壇時分享開發經驗，並提供現場操作體驗！
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活動時間：12 月 10 日（星期二）14:00-17:30，13:30 開放報到
活動地點：松山文創園區
報名連結：https://www.accupass.com/go/24TDWFORUM1210