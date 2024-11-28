T22花蓮：「Reviving Hualien 石光再現」從米其林餐廳到國際飯店，石材產地優勢全面出擊

花蓮擁有豐富的天然石礦資源，為全球知名的石材產業聚落。1960年代，臺灣東西橫貫公路開闢，掀起了花蓮石材產業發展的序幕。六十年來花蓮的石材產業發展面臨過多次巨大考驗，包含石油危機、營建業市場縮小、全球化競爭等，也因此累積了更多元的加工技術與實力。隨著市場競爭的加劇，許多石材產業接班人面臨著前所未有的挑戰。在這樣的背景下，花蓮的年輕接班人們開始意識到，單打獨鬥已經無法應對市場的變化，於是他們逐漸想要擺脫低價競爭的困境，轉向合作共好的關係。然而產業間彼此競爭走向合作共好的關係，絕對不是簡單的事。多年的市場競爭、在產業鏈上的位置以及家族企業的經營理念，合作的方向和目標不易達成共識。
經濟部產業發展署委託台灣設計研究院執行的「T22設計振興地方產業計畫」，自2021年起導入花蓮石材產業聚落，從整合產業供應鏈的角度切入，集合志同道合的產業接班人們，四年來循序漸進推出「高價值感聯名商品」、「實踐型工廠見學改造計畫」、「磊-石材特展」、「Stone Salon」以及「地震板見學團」等企劃，推動接班人們對內梳理自身的經營理念、技術優勢以及服務流程。對外組成艦隊，以地域品牌的角度直接面對業主與設計團隊，傳遞花蓮石材產業聚落的商業、技術、服務與文化價值，吸引知名案例與設計師的合作，最大化花蓮石材產業聚落與當代市場的協作效益。
從彼此競爭到合作共好的石材產業接班人們
地域品牌是共好的價值，產業經營是生意與管理的邏輯、接班人是家族企業的視角，而企劃則以創意的角度去思考規劃。當家族企業的接班人們，要攜手走向地域振興的道路時，從競爭對手、同學到工作小組的夥伴，角色轉換時這四種角度的彼此碰撞，該如何調頻與配速，相互溝通並融合彼此風格達成共識，往更遠大的可能性邁進？
經過「T22花蓮」四年的持續推動，將設計力導入石材產業，整合花蓮石材產地上下游產業鏈，將石材產業服務模式透明化，不僅成功媒合米其林等級餐廳「富錦樹臺菜香檳101店」、國際飯店「EPISODE Daan Taipei」與「皇池溫泉飯店」、民宿「或者山旅」、藝術空間「高雄多寶藝術學堂」、甜點店「but. 奶油甜點 BUTTER HOTEL」、公共藝術「2024 黃金盛典藝術祭《夢十夜》-山伏獸」、「勤美術館」的公共家具與企業禮品「香氛蠟燭座」等十數家不同的案型合作。
延續T22逐年推動產地艦隊成型的能量，由八位石材產業的接班人共同組成了工作小組「究石都意俱樂部 (Just Do It Stone Club)」。奢石專家「法羅石材」、蛇紋石礦主「三泰礦業」、大理石建材百貨「煌奇石業」、 Marble Tile 薄板建材專家「同達大理石」、五軸水刀的專家「東星名石」、日用石材與禮贈品的客製專家「奇鈺石業」、石材加工與到府安裝達人「松茂石材」、以及大理石對花技術職人「兆鴻石業」。八位成員很完整地呈現當代花蓮石材產業聚落從素材、技術到服務的多樣性與競爭力。
▲ 蛇紋石礦山。影像授權：三泰礦業。
▲ 究石都意俱樂部合照。影像授權：財團法人台灣設計研究院。
▲ 究石都意俱樂部共識會議。
經典活用：台灣蛇紋石多元魅力，點亮奢華餐飲與藝術空間
T22花蓮以媒合平台的理念，拉近花蓮石材產業與各類型餐飲或藝術空間的距離。推廣奢華台菜饗宴的富錦樹台菜香檳101旗艦店，由知名設計師宋毅主導，以「台灣」為設計理念出發，結合三泰礦業來自花蓮的蛇紋石原礦，深沈內斂的墨綠色澤搭配溫潤木紋，創造視覺層次與放鬆溫暖的用餐氛圍，傳達台灣自然之美。宋毅表示：「第一次跟三泰礦業合作，除了具備蛇紋石源頭工廠的優勢外，在石材加工方面，機動性與配合度上都相較以往更順暢且有效率。」過往因層層廠商造成的資訊落差，透過設計單位與源頭石材業者直接溝通的創新服務型態而逐漸消弭。
石材不僅可作大面積的空間裝潢使用，更可因應不同的加工技術，呈現蛇紋石多元魅力。高雄多寶藝術學堂由II Design 硬是設計吳透操刀，與擁有花蓮石材產業聚落的五軸水刀機器的專家- 東星名石合作，更省時、更精準，且低損耗的多角度切割與拼花，將石材加工的極致性以立體標識呈現，讓背光映照出來的角度有多層次，呼應多寶學堂強調的「這世界有多麼不同，就有多美麗」，讓多寶創作人能夠擁有美好的空間進行創作，持續讓大眾看見獨特的美好。
▲ 左：富錦樹台菜香檳101店。右：宋毅設計-宋毅總監；影像授權：宋毅設計、富錦樹集團。
▲ 左：高雄多寶藝術學堂。右：硬是設計-吳透總監；影像授權：硬是設計。
創新突破：大理石的無限可能，從地震板的創意重生到公共家具的技術服務
花蓮作為世界的礦山，如何與自然共處是近期面臨的最大挑戰。在0403花蓮大地震後，T22 聯手財團法人石材暨資源產業研究發展中心與究石都意俱樂部共同發起的「地震板見學團」，透明化地震板的採購資訊，邀請設計師共同探究地震板的活化方案，期盼能讓地震板重獲新生。新北公共藝術設置計畫「2024黃金盛典藝術祭《夢十夜》-山伏獸」的創作者藝術家曾令理與偶然設計團隊表示：「地震造成的石板碎裂，紀錄了紋理與結構的記憶，其有機且不規則的形態散發著生物性的美感，激發出我們對於《山伏獸》的豐富想像。」透過T22花蓮的媒合，設計至採購都順利進行，來自煌奇石業與三泰礦業的各色幾何碎石，打造出鱗片震撼的質感與視覺表現。
花蓮石材產業的強項不只在建材方面，中型家具也是花蓮石材產業發展的過程當中一個重要篇章。近期備受各界矚目的「勤美術館」中有六座由石材製成的互動公共家具，就是由「生活起物googoods design」以「顛覆名作」角度出發，聯合薄板專家同達大理石製作。生活起物團隊表示：「我們與同達大理石特別在意表面處理讓手感舒適，透過CNC雕刻讓字體表現更細膩，重視細節收邊，提升使用的安全性。並且讓自然的石材紋理成為設計的一部分，與整體形狀相互呼應。這些細節都是為了讓設計能跟環境互動，同時也能給使用者很好的體驗」。
▲ 左：2024 黃金盛典藝術祭《夢十夜》- 山伏獸。右：偶然設計-曾令理藝術家；影像授權：偶然設計、山冶計畫、陳藝堂、黑鳥音像 BlackBird Imagine Studio。
▲ 左：勤美術館互動公共家具。右：生活起物-莊騏鴻總監；影像授權：生活起物、陳灩。
創新突破：大理石的無限可能，從地震板的創意重生到公共家具的技術服務
除了大範圍的空間應用外，花蓮石材產業聚落也可以滿足市場端針對小量與客製化需求。松茂石材攜手樂之設計，以40年石材加工與安裝專業，不僅止於穩定的材料運送和加工，更深入到設計端的選材、成本管控，以及使用端的維護，成功協助樂之設計將北埔老屋轉化為在地全新的旅遊亮點「或者山旅」，展現多樣化石材應用的潛力。入口處運用整顆蛇紋石搭配CNC異型加工，創造深淺層次並切割出山型，以強化旅人「尋山」的體驗，
雖然地震無法控制，柏成設計團隊選擇以好奇心和善意面對，從 ESG 的概念切入，攜手禮贈品的客製專家奇鈺石業，聚焦利用三泰礦業受損的地震板，將這些在地蛇紋石轉化為獨特的香氛蠟燭座，洗出一個線香小洞和類似月球表面的蠟燭凹洞，以最少的干預傳遞「Be Honest with Earth」尊重自然、永續理念，保留地震板上的裂痕，正面看待自然的力量，柏成設計也藉此設計向堅毅的花蓮人民及在地石材產業致敬。
▲ 左：或者山旅 右：樂之設計團隊；影像授權：樂之設計、或者山旅。
▲ 左：香氛蠟燭座。右：柏成設計-王菱檥總監；影像授權：柏成設計。
建材展望：從設計需求到成本控管，大型建案的石材策略
棟隆企業為台灣規模最大的花崗岩供應商，近年致力於品質與環保節能，強化永續概念與自然洋行建築設計團隊設計思考理念著重於建築、環境、感知等因素不謀而合，此次攜手共同為皇池溫泉飯店打造永續療癒的泡湯體驗。針對北投溫泉需耐腐蝕性的需求，花崗石是最好的選擇，如何在石種進口、加工、預算控管以及設計呈現之間達到最完美的呈現，石材業者已可成為業主與設計師最專業的夥伴。通過呈現北投溫泉區礦石紋理的自然意象，展現出未來頂級溫泉飯店的設計之美，也為紗帽溫泉區的轉型，提供最堅實的後盾。
▲ 左：皇池溫泉飯店。右：自然洋行建築設計團隊-曾志偉總監；影像授權：自然洋行建築設計團隊。
邁向共好的道路上，T22作產地最堅強的後盾
「T22 設計振興地方產業計畫」自2019年以來，持續推動「陶瓷產地─鶯歌」、「都市農業產地─北投」等產地，並於2021年底走進花蓮石材產地至今，用設計思維與跨域協作角度切入地方創生，在計畫的推動下，正視花蓮石材產業面臨的課題，推動產地接班人們彼此合作、透明化石材產業服務模式、擦亮地域品牌，在變遷的市場與時代重新找到花蓮石材產業聚落的獨特定位，共同開創下一個十年的發展新方向。
「究石都意俱樂部 (Just Do It Stone Club)」的誕生，期盼更多設計採購者、建築愛好者、餐飲品牌、藝術空間或消費者能夠走入石材的世界，讓這片土地的故事得以更深刻、動人地傳遞。花蓮的石材不再只是冷硬的建材，而是詮釋這個時代與空間的一種記憶形式，藉由這群接班人把花蓮石材產業的故事繼續訴說下去。
T22 花蓮
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主辦單位
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經濟部產業發展署
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執行單位
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財團法人台灣設計研究院
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顧問
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高價值感聯名計畫：Condé Nast 創意／商業顧問 杜祖業
工廠見學改造計畫：method Inc.負責人-山田遊、喜事國際創辦人-馮亞敏、Renato Lab創辦人-王家祥
Stone Salon：喜事國際創辦人-馮亞敏、中華民國室內設計協會榮譽理事長-趙璽、Wehouse建築生活誌企劃總監-楊淑媜、資深媒體人/獨立策展人-方敍潔、財團法人石材資源發展中心
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究石都意俱樂部與花蓮石材業者
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奢石專家「法羅石材」、蛇紋石礦主「三泰礦業」、大理石建材百貨「煌奇石業」、 Marble Tile 薄板建材專家「同達大理石」、五軸水刀的專家「東星名石」、日用石材與禮贈品的客製專家「奇鈺石業」、石材加工與到府安裝達人「松茂石材」、大理石對花技術職人「兆鴻石業」、台灣最大花崗石工廠「棟隆企業」