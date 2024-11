T22花蓮：「Reviving Hualien 石光再現」從米其林餐廳到國際飯店，石材產地優勢全面出擊

地域品牌是共好的價值,產業經營是生意與管理的邏輯、接班人是家族企業的視角,而企劃則以創意的角度去思考規劃。當家族企業的接班人們,要攜手走向地域振興的道路時,從競爭對手、同學到工作小組的夥伴,角色轉換時這四種角度的彼此碰撞,該如何調頻與配速,相互溝通並融合彼此風格達成共識,往更遠大的可能性邁進?

經過「T22花蓮」四年的持續推動,將設計力導入石材產業,整合花蓮石材產地上下游產業鏈,將石材產業服務模式透明化,不僅成功媒合米其林等級餐廳「富錦樹臺菜香檳101店」、國際飯店「EPISODE Daan Taipei」與「皇池溫泉飯店」、民宿「或者山旅」、藝術空間「高雄多寶藝術學堂」、甜點店「but. 奶油甜點 BUTTER HOTEL」、公共藝術「2024 黃金盛典藝術祭《夢十夜》-山伏獸」、「勤美術館」的公共家具與企業禮品「香氛蠟燭座」等十數家不同的案型合作。

延續T22逐年推動產地艦隊成型的能量,由八位石材產業的接班人共同組成了工作小組「究石都意俱樂部 (Just Do It Stone Club)」。奢石專家「法羅石材」、蛇紋石礦主「三泰礦業」、大理石建材百貨「煌奇石業」、 Marble Tile 薄板建材專家「同達大理石」、五軸水刀的專家「東星名石」、日用石材與禮贈品的客製專家「奇鈺石業」、石材加工與到府安裝達人「松茂石材」、以及大理石對花技術職人「兆鴻石業」。八位成員很完整地呈現當代花蓮石材產業聚落從素材、技術到服務的多樣性與競爭力。