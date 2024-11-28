T22花蓮：「Reviving Hualien 石光再現」從米其林餐廳到國際飯店，石材產地優勢全面出擊

花蓮擁有豐富的天然石礦資源，為全球知名的石材產業聚落。1960年代，臺灣東西橫貫公路開闢，掀起了花蓮石材產業發展的序幕。六十年來花蓮的石材產業發展面臨過多次巨大考驗，包含石油危機、營建業市場縮小、全球化競爭等，也因此累積了更多元的加工技術與實力。隨著市場競爭的加劇，許多石材產業接班人面臨著前所未有的挑戰。在這樣的背景下，花蓮的年輕接班人們開始意識到，單打獨鬥已經無法應對市場的變化，於是他們逐漸想要擺脫低價競爭的困境，轉向合作共好的關係。然而產業間彼此競爭走向合作共好的關係，絕對不是簡單的事。多年的市場競爭、在產業鏈上的位置以及家族企業的經營理念，合作的方向和目標不易達成共識。

經濟部產業發展署委託台灣設計研究院執行的「T22設計振興地方產業計畫」，自2021年起導入花蓮石材產業聚落，從整合產業供應鏈的角度切入，集合志同道合的產業接班人們，四年來循序漸進推出「高價值感聯名商品」、「實踐型工廠見學改造計畫」、「磊-石材特展」、「Stone Salon」以及「地震板見學團」等企劃，推動接班人們對內梳理自身的經營理念、技術優勢以及服務流程。對外組成艦隊，以地域品牌的角度直接面對業主與設計團隊，傳遞花蓮石材產業聚落的商業、技術、服務與文化價值，吸引知名案例與設計師的合作，最大化花蓮石材產業聚落與當代市場的協作效益。