交通部中央氣象署與台灣設計研究院攜手合作推動氣象服務升級

氣候變遷、全球暖化等議題，近來受到國際社會高度關注，為共同提升台灣在氣候變遷下導入AI技術之氣象服務升級，交通部中央氣象署與台灣設計研究院攜手合作推動氣象服務創新，今（26日）由交通部中央氣象署程家平署長與台灣設計研究院院長張基義正式簽署合作備忘錄，以設計導入氣象服務創新，強化服務溝通力，進行合作交流。

台灣設計研究院自升格後，致力於推動公共服務創新，針對公共性高、民眾有感的項目進場。四年來在公共領域建立多項標竿典範案例，如衛生所再設計、學美美學-校園美感計畫、北花線迴遊號、台北捷運中山站再設計、新竹台鐵微改造、台北捷運指標系統與固定設施優化、航港局藍色公路品牌計畫、候船室改造等。此次與氣象署合作將聚焦在運用人工智慧(AI)，與設計思考思維，並且透過研究先行，提出最適切的解決方案，強化氣象服務的準確性及溝通力，並藉由設計導入，為民眾提供更貼近需求、易於理解的氣象資訊，讓民眾能更迅速地掌握即時氣象資訊，提升在極端天氣情況下的應變能力。

交通部中央氣象署程家平署長表示：「在全球氣候變遷加劇的背景下，氣象服務的升級不僅關乎科技，更需考量如何讓資訊以更具體且有效的方式傳遞到公眾手中。我們與台灣設計研究院的合作，將使氣象服務更具人性化與互動性。」

台灣設計研究院張基義院長則指出：「設計在公共服務中扮演重要角色，透過創新方法，能將複雜數據轉化為易於理解的資訊。我們期待與氣象署攜手，將設計思維與AI技術融入氣象服務，共同面對未來的挑戰。」