打造兒童夢想基地：國家兒童未來館攜手孩子共創文化空間

國家兒童未來館預計於119年正式啟用，作為全國首座專為兒童打造的文化場館，文化部從籌劃初期便致力於讓兒童參與設計過程，增進他們的文化歸屬感與創意發展能力。為了讓兒童能夠更早了解並參與館內設施與理念規劃，這次台灣設計研究院張基義院長帶領設研院與禮德旭團隊合作，籌備設計工作坊與設計交流說明會等，期望透過這些形式多元的活動，搭建起兒童與未來館之間的橋樑，讓孩子們在成長過程中感受到文化空間的重要性與價值。

設計理念以「FOR children, WITH children, BY children」為核心，強調兒童不僅是服務對象，更是創作者與參與者。在設計過程中，設計團隊廣泛邀請國內外專家與兒童共同參與，從空間規劃、服務設施到創意主題，各環節均融入兒童的聲音與需求。文化部也強調，兒童未來館不僅是一個展示與學習的場所，更是一個激發創意、啟發夢想的公共空間。