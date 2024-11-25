打造兒童夢想基地：國家兒童未來館攜手孩子共創文化空間

國家兒童未來館預計於119年正式啟用，作為全國首座專為兒童打造的文化場館，文化部從籌劃初期便致力於讓兒童參與設計過程，增進他們的文化歸屬感與創意發展能力。為了讓兒童能夠更早了解並參與館內設施與理念規劃，這次台灣設計研究院張基義院長帶領設研院與禮德旭團隊合作，籌備設計工作坊與設計交流說明會等，期望透過這些形式多元的活動，搭建起兒童與未來館之間的橋樑，讓孩子們在成長過程中感受到文化空間的重要性與價值。
設計理念以「FOR children, WITH children, BY children」為核心，強調兒童不僅是服務對象，更是創作者與參與者。在設計過程中，設計團隊廣泛邀請國內外專家與兒童共同參與，從空間規劃、服務設施到創意主題，各環節均融入兒童的聲音與需求。文化部也強調，兒童未來館不僅是一個展示與學習的場所，更是一個激發創意、啟發夢想的公共空間。
▲ 孩子們分組創作，發揮對「地底之層」、「大地廣場」、「風之城」、「水之城」、「光之城」及「綠之城」等樓層的想像。
▲ 台灣設計研究院張基義院長（左一）帶領設研院與禮德旭團隊合作，文化部李遠部長（右二）更是以「小野爺爺」的身份，與50位國小學童共同進行創意發想與分享。
▲ 文化部長李遠親自觀察孩子們對館內各樓層的創意想像。
今日活動以「Kid’s Voice｜國家兒童未來館設計交流分享會」為主題，邀請50名國小學生參與設計藍圖創作，活動內容結合互動遊戲與手作創作，激發孩子們對未來館的想像與需求表達。設計團隊則透過觀察與提問，記錄孩子們的構想並作為未來設計改良的參考。孩子們熱情分享自己的創意，從科幻主題到多元材質創作，展現了對未來館的豐富想像力，這些創意將成為軟體規劃與建築師團隊的重要參考。