2024台灣設計週12月登場，設計趨勢論壇打開未來創新之門

在全球設計合作日益頻繁的背景下，本屆台灣設計週以波蘭為夥伴國，與波蘭臺北辦事處、波蘭平面設計基金會合作，舉辦設計無界：台灣與波蘭未來設計對話（12月14日），波蘭與台灣平面設計界極具影響力的設計師將齊聚一堂，共同激盪未來設計無邊無界的發展潛力。

最後一場論壇是企業AI導入的創新與挑戰（12月15日），泰國孔敬大學經濟與國際貿易法研究所所長Taenrat Kunngern，專研AI在經濟與法律領域的應用，將分享人工智慧在企業實務的創新保護與挑戰。同場還邀請和碩設計、光林智能、唯晶科技代表，分享AI應用於企業的第一線實戰經驗，幫助聽眾掌握AI技術的最新應用方向​。