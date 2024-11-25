2024台灣設計週12月登場，設計趨勢論壇打開未來創新之門

2024台灣設計週將於12月在松山文創園區盛大舉行，設計論壇即日起開放報名！本次論壇呼應年度主題「The Gateway」，探索AI新工具將帶領人類走向什麼樣的未來。為期一週的活動將舉辦六場國際設計趨勢論壇，邀請超過40位國內外跨領域專家同場交流，涵蓋未來城市設計、設計人才培育與AI技術應用等領域，以設計與科技的前瞻思維，為聽眾打開一扇扇通往未來設計創新的大門！
城市移動與未來設計，打造智慧生活
微移動產研論壇（12月7日）邀請國內外專家聚焦「微移動」的未來發展，包括荷蘭TU Delft 大學公共交通與共享移動系副教授Niels van Oort，將分享歐洲蓬勃發展的微移動生態系，探討如何利用創新交通工具重塑城市生活；亦邀請日本筑波市政策創新部智慧城市策略總監中山秀之，分享當地的智慧交通經驗。
未來設計論壇（12月13日）匯聚台灣、韓國、美國的設計專家，交流未來設計趨勢與科技應用，帶來 AI 科技融入設計的實務經驗與跨界見解。邀請韓國釜山設計中心執行長姜必顯，深入探討 AI 在價值創造設計中的關鍵角色；世界設計組織（WDO）美國理事Meghan Preiss將分享包含達美航空在內的案例，講述適應性設計如何在數位化浪潮中創造充滿生命力的用戶體驗。此外，台灣業界專家FAB DAO創辦人黃豆泥及叁式總監曾煒傑也將帶來各自精彩的案例分享。
設計人才與創新方法，引領未來設計趨勢
設計人才培育指引分享交流會（12月9日）探索設計領域人才未來發展方向，除了台灣設計研究院（設研院）將發表重點產業設計職能研究及人才培育指引，行之有年的教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，也將分享設計實作國際培訓經驗，共同為企業與教育機構提供清晰指引，幫助產學界迎接未來設計人才的需求變化。
設計xAI 創新方法論壇（12月10日）邀請多位產研界專家齊聚，包括台灣微軟首席技術長花凱龍主持座談，預見設計與生成式 AI 相輔相成的未來。此外，設研院研究員也將與Generative AI 社群、夢想動畫、資策會專家，共思AI技術如何賦能設計創新。
跨國合作與AI技術應用，突破設計邊界
在全球設計合作日益頻繁的背景下，本屆台灣設計週以波蘭為夥伴國，與波蘭臺北辦事處、波蘭平面設計基金會合作，舉辦設計無界：台灣與波蘭未來設計對話（12月14日），波蘭與台灣平面設計界極具影響力的設計師將齊聚一堂，共同激盪未來設計無邊無界的發展潛力。
最後一場論壇是企業AI導入的創新與挑戰（12月15日），泰國孔敬大學經濟與國際貿易法研究所所長Taenrat Kunngern，專研AI在經濟與法律領域的應用，將分享人工智慧在企業實務的創新保護與挑戰。同場還邀請和碩設計、光林智能、唯晶科技代表，分享AI應用於企業的第一線實戰經驗，幫助聽眾掌握AI技術的最新應用方向。
即刻報名，與國際設計專家面對面交流！
2024台灣設計週由經濟部產發署主辦，設研院執行，一系列國際趨勢論壇創造絕佳交流場域，集結來自台灣、波蘭、荷蘭、美國、韓國、日本、泰國等地的頂尖講師，內容涵蓋未來城市設計、設計人才培育與AI技術應用等多個重要議題。無論是設計師、教育者、業界人士，或是對創新設計有興趣的觀眾，都能從中獲得寶貴的知識與創意靈感！即日起開放免費報名，論壇會場為松山文創園區設研院創意劇場，部分場次提供線上直播，詳情請見Accupass報名頁面：https://bit.ly/tdw2024_forum