IDDI設計透視器 EP.4：從文字到永續設計，開創台灣文具品牌新篇章——專訪物外廖宜賢品牌主理人、楊格共同創辦人

物外品牌主理人廖宜賢表示，物外品牌的經營從兩個面向出發：深度與廣度。深度，書寫的層面與價值，而廣度，則是強調書寫影響力。很多人覺得自己沒有在書寫了，所以「文字的書寫」這件事對於自己來說是遙不可及的，但事實上文字早已嵌入了日常生活中的每一刻，無論是街頭的標語，還是個人生活中的筆記，這些微小的文字，時刻影響著每一個人的生活視野。

物外的設計哲學來自於生活體驗，書寫並不需要是長篇大論，可以是隨手寫在冰箱上的備忘紙條，這種看似隨意、破碎的書寫哲學，也是品牌想傳遞的書寫價值。因此，物外內部也預計發起傳送卡片的小互動，鼓勵那些平常說不出口的感謝，化作文字並投入信箱，收到的人也可以回信給對方，廖宜賢笑說，有時候隨意在卡片畫上的笑臉，可能比Line上的表情符號還可愛。