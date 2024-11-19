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2024台灣設計展「是台南，當是未來」高人氣圓滿閉幕！16天展期，締造420萬人次紀錄！

2024-11-19
2024台灣設計展「是台南，當是未來」高人氣圓滿閉幕！16天展期，締造420萬人次紀錄！

「2024 台灣設計展」第五度於臺南舉辦，16天展期即締造420人次觀展紀錄！本屆主題「是台南，當是未來」，適逢臺南400，透過設計導入，完整呈現歷史文化、在地生活、傳統產業、前瞻產業、循環設計、未來城市、古蹟及商圈微改造的多層次面向，不僅展現出深厚文化底蘊，更彰顯產業面對未來的前瞻創造力！

本次主展區，以臺南市美術館2館為核心，展出6大精彩展覽，在臺南市美術館確認升格為國家美術館，成為臺南第四座國家級博物館之際，台灣設計展於此舉辦更具意義！同為主展區的西市場、香蕉倉庫，經歷全面整修，於台灣設計展期間首度首度重新開放；更有321 巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場共7大地點，加入成為衛星展區；而淺草里多功能中心則規劃為設計食堂。台灣設計展期間，全城熱烈響應，展現出高人氣的迷人魅力。

▲ 2024台灣設計展以臺南市美術館2館為主展區所在地（上圖），並擴及西市場及香蕉倉庫（下圖），民眾可以輕鬆步行的方式走逛各主展區及部分衛星區。

兩大主展區、9大主題展覽及衛星展齊發，以設計創新共創未來！

今年台灣設計展邀集超過百位設計師及商家品牌共襄盛舉，16天展期中，包含2大主展區，9項主題展覽，加上5大衛星展區、13條特色遊程、及各藝文據點發起的15場響應活動，9種以上「城市再造」場域，不僅注入新的設計能量，更展現「是台南，當是未來」的文化自信，共同擘畫邁向未來的城市願景。

兩大主展區及9大主題展覽內容包括：立足全球隱形冠軍的傳統產業、創新技術引領趨勢的前瞻展業、城市新樣貌的共創規劃、跨國雙城的產業再造、實踐永續的循環設計導入、以及在地吃、穿的再想像等主題，全面展開豐厚的文化與產業能量，讓觀眾一次全面體驗！

▲ A1「南波萬」聚焦傳統產業，展示臺南18家企業在艱難環境中崛起並在全球舞台綻放的耀眼成就。

▲ A2「新力」探索台南新民生、新農業、新生技與新能資源四大前瞻領域，展現台南產業前瞻能量。

▲ A3「生活超展開」以台灣設計研究院「COC Co-Creation城市產業創新計畫」為出發點，呈現日本墨田x台灣台南跨國雙城，因當代產業的聯手，跨越新舊之味，揉合成台日當代的生活面貌。

▲ A4 「未來城市想像」以台灣設計研究院「城市研究計畫」為基礎，透過「我的城市模塊」視覺化地呈現民眾對於城市的願景與想像，邀請民眾一起成為城市公共空間的主動規劃者。

▲ 由實構築學會策劃的A5「[無]平行」，呈現疫情解封後完工的建築作品，讓民眾有機會一窺建築背後建築師、營造廠、業主之間的多重宇宙。

▲ A6「超COOL」精選30家以上的企業展示台南在綠色經濟的創新，從原料到家居產品，打造新產業鏈，推動綠色成長曲線。

▲ A7「踅台南．造市場」位於西市場，以吃和穿為兩大生活軸線為切入點，透過溯源到輸出的實際行動，打造展期限定的虛擬台南品牌（影像提供｜格式設計展策、攝影｜汪德範）。

▲ A8「踅se̍h西市」以充滿賽博龐克風格的藝術裝置，帶領觀展民眾一起從留下的找回失去的，邁向傳統市場的未來。

▲ A9「西門布市」透過城市美學計畫打開商場，如手術般調修空間、活化入口及巷弄，創造夜間招牌博物館，整個場域既開放又隱密，藏有許多時代元素，空間本身就是展館、日常就是展物。

衛星展區包括：321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場，呈現出生活底蘊。臺南全市響應串連5項展覽及10項活動，匯集藝術、文學、美食、信仰、永續等面向。同步於淺草多功能中心舉辦的設計食堂，更邀來多位藏身民間大廚大顯身手。

▲ 「台南・進站中」由台鐵與台灣設計研究院攜手合作，在臺南車站本體進行古蹟修復工程之際，同步進行臺南車站微改造，不僅美化工程環境，更期待帶給民眾工程過渡期間良好的進站及乘車體驗。

▲ 「商圈脈動」衛星展區聚焦孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場，透過「商圈脈動-商圈美學設計加值計畫」，啟動中央地方、商圈組織、專家顧問、設計團隊協作模式，帶來因地制宜的設計導入方案。

以設計展為平台 持續推動城市設計導入

台灣設計展持續與時俱進，不只作為以設計為主題之大展，更透過設計展作為平台，進一步促成產業創新、城市美學、商圈改造等中央與地方的合作。回顧本屆台灣設計展聯手市府及各單位，更匯集了4大創新！場域創新部分歷時7年整修的「西市場」於設計展期間重新開放，迎來民眾熱烈參觀，重現昔日南台灣最大公有市場的盛況；城市創新部分由中央及地方共同投入資源，透過城美計畫、商圈改造、火車站改造，將設計導入市民生活場域，展現讓民眾有感的設計能量；產業創新部分為文化之都再加入產業重鎮的新形象，首度齊聚在地最優秀的冠軍及前瞻企業，展出立足全球的之光；而永續創新方面，臺南身為全國第一個將低碳城市治理入法的城市，展現各層面回應SDGs國際永續發展之案例與成果。

2024年台灣設計展適逢臺南400，雙重意義交織出豐富的當代樣貌！而在2025年台灣設計展即將來到彰化，2026年則將由桃園市接棒，期待將這樣的經驗持續傳承，以設計力為台灣各城市創造邁向未來新動力！

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