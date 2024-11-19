2024台灣設計展「是台南，當是未來」高人氣圓滿閉幕！16天展期，締造420萬人次紀錄！

「2024 台灣設計展」第五度於臺南舉辦，16天展期即締造420人次觀展紀錄！本屆主題「是台南，當是未來」，適逢臺南400，透過設計導入，完整呈現歷史文化、在地生活、傳統產業、前瞻產業、循環設計、未來城市、古蹟及商圈微改造的多層次面向，不僅展現出深厚文化底蘊，更彰顯產業面對未來的前瞻創造力！

本次主展區，以臺南市美術館2館為核心，展出6大精彩展覽，在臺南市美術館確認升格為國家美術館，成為臺南第四座國家級博物館之際，台灣設計展於此舉辦更具意義！同為主展區的西市場、香蕉倉庫，經歷全面整修，於台灣設計展期間首度首度重新開放；更有321 巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場共7大地點，加入成為衛星展區；而淺草里多功能中心則規劃為設計食堂。台灣設計展期間，全城熱烈響應，展現出高人氣的迷人魅力。