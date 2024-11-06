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114「城市美學 — 公共場域設計共創」公共場域徵選 即日起開放申請

2024-11-06
114「城市美學 — 公共場域設計共創」公共場域徵選 即日起開放申請

「由公部門、設計團隊、跨領域專家共創共論解決方案」
共同打造友善、宜居、具有特色與魅力的城市

「城市美學公共場域設計共創」自112年起由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，旨在推動設計導入城市治理、提升公共環境美學與服務品質。

本計畫以公開徵求方式，徵求經設計導入後，能彰顯公共服務價值的公共場域或服務空間。透過「城市美學共創平台」，導入專責顧問及跟案機制，媒合專業設計團隊進場，協助前期研究、定義適切的設計規格。促進公部門、設計團隊、跨領域專家攜手共創，以設計力實踐城市美學，實質改變台灣城市空間！

▊線上說明會 （預先報名制）
活動時間｜11月22日(五) 10:00 – 11:00(09:45開放入場)
報名連結https://tdri.surveycake.biz/s/aqA1K
活動說明｜將於完成報名後，於11月21日(四) 12:00前統一寄發會議連結與行前通知
聯絡資訊｜02-2745-8199 分機575(陳小姐) 或洽 LINE官方帳號：https://lin.ee/B3N7Prr

▊申請方式

徵求對象｜由中央機關及地方各級行政機關管轄，且已編列有新臺幣5,000萬(含)以下工程款之公共場域、服務空間或設施
申請期限｜自公告日起至12月25日(三) 17:00 止
申請方式｜請至以下網址下載申請表，並於完成用印後函送至台灣設計研究院，再來信至public_design@tdri.org.tw索取指定網址上傳附件資料，始完成申請
徵選資料包連結｜https://reurl.cc/zDajVe

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