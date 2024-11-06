114「城市美學 — 公共場域設計共創」公共場域徵選 即日起開放申請

「城市美學—公共場域設計共創」自112年起由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，旨在推動設計導入城市治理、提升公共環境美學與服務品質。

本計畫以公開徵求方式，徵求經設計導入後，能彰顯公共服務價值的公共場域或服務空間。透過「城市美學共創平台」，導入專責顧問及跟案機制，媒合專業設計團隊進場，協助前期研究、定義適切的設計規格。促進公部門、設計團隊、跨領域專家攜手共創，以設計力實踐城市美學，實質改變台灣城市空間！