宜蘭山海美學村成果發表，打造國際級農村美學聚落

農業部農村發展及水土保持署今(6)日假松山文創園區台灣設計研究院創意劇場揭開序幕辦理「『浪速朝陽 地景潮』宜蘭山海美學村」成果發表會，展現如何藉由景觀美學設計導入農村空間進行示範，為臺灣農村創造一個全新而永續的願景。

會中農村水保署分享在農村空間美學設計中的創新策略與實踐手法、剖析如何將農村的自然風光及文化特色與設計結合，打造成出充滿魅力的臺灣農村。亮點示範空間的選址在宜蘭縣蘇澳鎮朝陽地區，區域內擁有豐富的自然景觀和文化地標，如朝陽漁港、龜山水綠帶、朝陽國家步道、天然湧泉及大南澳天后宮等，具國際級的農村觀光潛力，更是第三屆金牌農村得獎社區，足為臺灣農村典範。