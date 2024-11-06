宜蘭山海美學村成果發表，打造國際級農村美學聚落

▲ 「浪速朝陽 地景潮」宜蘭山海美學村規劃願景。
農業部農村發展及水土保持署今(6)日假松山文創園區台灣設計研究院創意劇場揭開序幕辦理「『浪速朝陽 地景潮』宜蘭山海美學村」成果發表會，展現如何藉由景觀美學設計導入農村空間進行示範，為臺灣農村創造一個全新而永續的願景。
會中農村水保署分享在農村空間美學設計中的創新策略與實踐手法、剖析如何將農村的自然風光及文化特色與設計結合，打造成出充滿魅力的臺灣農村。亮點示範空間的選址在宜蘭縣蘇澳鎮朝陽地區，區域內擁有豐富的自然景觀和文化地標，如朝陽漁港、龜山水綠帶、朝陽國家步道、天然湧泉及大南澳天后宮等，具國際級的農村觀光潛力，更是第三屆金牌農村得獎社區，足為臺灣農村典範。
▲ 農村及水土保持署蘇茂祥副署長致詞分享計畫願景。
▲ 農村水保署推動農村景觀美學整體規劃，今發表「浪速朝陽 山海美學村」願景。
景觀美學導入農村空間規劃 創造臺灣農村新永續的願景
計畫藉由設計思考手法將「景觀美學」概念導入整體「農村規劃」，同時強化由下而上參與，考量各單位及在地居民需求，運用設計形塑農村「生活」、「生產」與「生態」的農村空間發展願景，建立公私協力跨域合作及區域亮點。未來將透過改善公共設施、增設綠色休憩空間、提升道路交通品質等措施來提升居民生活品質;在景觀設計中，考量氣候變遷及水資源管理運用，將透過生態廊道和綠色基盤系統的建置，營造有助於水質改善和生態保育的永續空間，期望創造臺灣特色農村遊憩據點，讓人口回留，促進在地產業永續發展。
▲ 黃聲遠建築師以「金牌農村」朝陽社區為示範點，模擬說明聚落文理特色及設計理念。
▲ 計畫團隊曾多次在宜蘭朝陽社區辦理共識討論會議。
農村水保署蘇茂祥副署長表示，透過今天的「浪速朝陽 地景潮」宜蘭山海美學村成果發表，集結公私部門的力量，一起打造更有深度的農村體驗。從生活聚落的改善，到自然生態的保護，從產業優勢的整合，到休憩服務的提升，我們將每個面向都仔細評估、精心落實，並持續與各部門通力合作，為臺灣農村創造一個全新而永續的未來。