倡議創意和設計成為「社會機制」 建築師龔書章獲2024金點設計獎最佳設計成就獎

金點設計獎今（11/6）日公布，本年度「最佳設計成就獎」頒予現任國立陽明交通大學建築研究所教授的龔書章建築師，將於12月13日（五）晚間在臺灣戲曲中心舉辦的頒獎典禮上正式授獎。

金點設計獎每年辦理「最佳設計成就獎」，表揚長期致力於台灣設計之研究、推廣或實踐，具有卓越或特殊貢獻者，彰顯獲獎者之傑出成就，並期盼藉此典範鼓勵設計產業及相關從業人士。獎項候選人可由台灣設計相關社團組織或單位、當屆金點獎評審委員推薦，再經金點獎評審團遴選出獲獎者。

龔書章畢業於東海大學建築系，取得哈佛大學建築碩士及設計碩士雙學位回國後，於1997年成立「原相聯合建築師事務所」（AURA Architects），其作品不斷在建築與自然間，挑戰尺度、材料及現地環境並與之對話，如宜蘭縣政中心凱旋社區公園暨新福宮廣場、屏北高中、新港藝術高中等，屢獲國內外大獎肯定。2009年起毅然轉身投入學界，在交大執教與專事研究之餘，也致力將專業貢獻於社會，如將建築設計與志工社會服務結合，推動偏鄉「義築」行動，並擔任總規劃設計，集結各方資源、交大師生及專業團隊，合力完成尼泊爾「期望醫療中心」、台南學甲「伯利恆早療暨融合教育中心」等義築計畫。

龔書章長期關注都市規劃與城市治理議題，曾擔任臺北世界設計之都計畫總顧問，亦協助北市府運用設計思維導入公共政策，促成大稻埕等傳統市街活化、產業遺址轉型等計畫。同時也積極投入⽂化、藝術、建築的跨域合作，在文化策展成果頗豐，擔任過多屆台灣設計展、城市博覽會、臺灣文博會、世界客家博覽會、世界花卉博覽會等大型展會總策展人或總顧問，並倡議將設計思維引入城市與文化治理，讓展覽不只是活動，更是啟動城市再生的重要機制。他擔任總體規劃及策展的新竹市「將軍村開放圖書資訊園區」，運用設計思維讓老舊眷村園區空間新生，打造兼具歷史、知識與生活的場域，重新定義一個具時代性的「圖書館」，即為相當有代表性的成果。

此外，他也參與眾多公共服務創新計畫，如擔任臺北捷運美學專案小組顧問、教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」六屆評審委員與顧問等，協助公部門、設計團隊與公共社群攜手合作，運用設計回應環境問題與提出解決方案，進一步成為社會創新和進步的驅動力。他在專業領域及社會實踐的貢獻，曾獲第8屆中華民國傑出建築師獎、東海大學第21屆傑出校友等榮譽，並在「長期關注社會設計、文化多元、促進文化資源平等」的當屆獎勵重點下獲選為第24屆臺北文化獎得主。

從建築師、教育者到倡議行動者，龔書章持續以「社會設計」為核心理念，在不同領域實踐設計的社會責任，為台灣在城市治理與公共服務的創新進程貢獻良多。在獲知得獎消息後，龔書章感性表示，在建築事務所的階段性結束後，他不斷在探索設計如何幫助應對當代生活和城市環境的挑戰，而日本311大地震後政府與民間在重建上的通力合作，讓他看見了設計能夠超越單純硬體規劃、重新連結起人與土地，進而帶給人們重拾生活的信心，使他深受啟發，因而開始思考如何讓創意和設計成為一種「社會機制」，促成多方跨領域合作，推動城市的變革。

龔書章感謝金點設計獎頒予「最佳設計成就獎」，並表示這不僅是對他個人意義非凡的榮耀，也是對於這些年一起合作和努力的設計團隊們的共同肯定。「這個獎證明了我們對設計價值的重新定義——設計不僅能真正觸動人心，更能積極改變我們的環境與生活的一切。」

設計界年度盛事「2024金點設計獎頒獎典禮」，將於12月13日（五）晚間在臺灣戲曲中心登場，當晚將正式表揚「最佳設計成就獎」得主，並揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得獎名單。典禮實況將於金點設計獎官方YouTube頻道同步直播，並提供中英雙語頻道。歡迎繼續關注金點設計獎官網及Facebook、Instagram與X/Twitter等官方社群媒體平台，掌握第一手消息。