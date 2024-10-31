「CLASS PLAY 走進・學美」系列座談開放報名中！

「教育不是為生活做準備，教育本身就是生活。」
“Education is not preparation for life；education is life itself.“
——美國著名教育學家約翰·杜威（John Dewey）
教育家總是不斷地尋找創新的教學方式，給孩子「帶得走的能力」。
108課綱上路6年，AI亦將讓現今的教育現場產生質變，未來的學習與空間將超越你我的想像。因此，傳統教學空間要改變，但要怎麼改? 是空間規劃要配合教案? 還是教案可以依著空間規劃彈性調整? 面對老師們愈來愈多元的教學方式與內容，設計師要怎麼接招? 教育第一線的老師們，又要怎麼跟設計師溝通，讓他們知道「我想像中的教室是什麼樣子?」
邀請關心教育的你「走進．學美」，一起探索未來教育與學習突破性發展的可能。
📍 系列座談1：教案創新 ft. 空間革命
⁍ 時間：11/08（五）14:00-17:00 #免費參加 #請先報名
⁍ 地點：不只是圖書館（松山文創園區）
⁍ 主持人：凌天｜陽明交通大學建築研究所助理教授
⁍ 與談人：
- 山野課教會我們的事｜華南實小 林子文建築師事務所
- 向菊島學美感｜澎南國中 所在建築
- 走進部落的科學教育與設計｜民和國中 群作築耕
📍 系列座談2：破框—學習現場的未來想像
⁍ 時間： 11/20（三）17:00-21:00 #免費參加 #請先報名
⁍ 地點：不只是圖書館（松山文創園區）
⁍ 主持人：龔書章｜國立陽明交通大學建築研究所教授
⁍ 與談人：
- 于沛廷｜非常態空間製作所總監
- 康旻杰｜台大城鄉所副教授兼所長
- 黃奕智｜淡江大學建築系助理教授
- 蕭宇辰｜臺灣吧（Taiwan Bar）共同創辦人暨執行長