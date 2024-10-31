「CLASS PLAY 走進・學美」系列座談開放報名中！

教育家總是不斷地尋找創新的教學方式，給孩子「帶得走的能力」。

108課綱上路6年，AI亦將讓現今的教育現場產生質變，未來的學習與空間將超越你我的想像。因此，傳統教學空間要改變，但要怎麼改? 是空間規劃要配合教案? 還是教案可以依著空間規劃彈性調整? 面對老師們愈來愈多元的教學方式與內容，設計師要怎麼接招? 教育第一線的老師們，又要怎麼跟設計師溝通，讓他們知道「我想像中的教室是什麼樣子?」

邀請關心教育的你「走進．學美」，一起探索未來教育與學習突破性發展的可能。