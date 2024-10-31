最新消息 / 活動展覽

「CLASS PLAY 走進・學美」系列座談開放報名中！

2024-10-31
「CLASS PLAY 走進・學美」系列座談開放報名中！

「教育不是為生活做準備，教育本身就是生活。」

“Education is not preparation for life；education is life itself.“

——美國著名教育學家約翰·杜威（John Dewey）

教育家總是不斷地尋找創新的教學方式，給孩子「帶得走的能力」。

108課綱上路6年，AI亦將讓現今的教育現場產生質變，未來的學習與空間將超越你我的想像。因此，傳統教學空間要改變，但要怎麼改? 是空間規劃要配合教案? 還是教案可以依著空間規劃彈性調整? 面對老師們愈來愈多元的教學方式與內容，設計師要怎麼接招? 教育第一線的老師們，又要怎麼跟設計師溝通，讓他們知道「我想像中的教室是什麼樣子?」

邀請關心教育的你「走進．學美」，一起探索未來教育與學習突破性發展的可能。

📍 系列座談1：教案創新 ft. 空間革命

⁍  時間：11/08（五）14:00-17:00  #免費參加 #請先報名

⁍  地點：不只是圖書館（松山文創園區）

⁍  主持人：凌天｜陽明交通大學建築研究所助理教授

⁍  與談人：

  • 山野課教會我們的事｜華南實小 林子文建築師事務所
  • 向菊島學美感｜澎南國中 所在建築
  • 走進部落的科學教育與設計｜民和國中 群作築耕

📍 系列座談2：破框—學習現場的未來想像

⁍  時間： 11/20（三）17:00-21:00 #免費參加 #請先報名

⁍  地點：不只是圖書館（松山文創園區）

⁍  主持人龔書章｜國立陽明交通大學建築研究所教授

⁍  與談人：

  • 于沛廷｜非常態空間製作所總監
  • 康旻杰｜台大城鄉所副教授兼所長
  • 黃奕智｜淡江大學建築系助理教授
  • 蕭宇辰｜臺灣吧（Taiwan Bar）共同創辦人暨執行長

 系列座談報名連結： https://www.accupass.com/go/informal

 （活動前兩天將發送相關訊息到您登記的信箱）

相關文章

「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」 擴大學習環境的設計共創行動．加乘教育創新能量

「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」 擴大學習環境的設計共創行動．加乘教育創新能量

教育部及台灣設計研究院自即日起至11月20日在台灣設計館推出「CLASS PLAY 走進．學美」展覽，期待透過詳盡解析今年的校園學習環境美感改造案例，讓全台灣學校持續接力，從學習趨勢的改變，看見教學場景的創新，打開學習環境更豐富多元的想像力。

《故事之境：一趟旅程，關於西班牙當代建築》系列書展，一起鑑賞設計經典

《故事之境：一趟旅程，關於西班牙當代建築》系列書展，一起鑑賞設計經典

因應台灣設計館正在展出的「遇見西班牙！朝聖當代設計」展，不只是圖書館特別與文心藝所聯合策劃書展，為觀眾呈現這場關於西班牙當代建築的精彩之旅。

台灣最美的字體風景——6月28日「島：字體設計百景」於松菸不只是圖書館盛大開展

台灣最美的字體風景——6月28日「島：字體設計百景」於松菸不只是圖書館盛大開展

由台灣設計研院院主辦，不只是圖書館與 justfont 聯合策劃的「島：字體設計百景」展覽，於6月28日至8月18日在台北松山文創園區的「不只是圖書館」盛大開展。此次展覽匯集了上百件台灣年輕字體設計師的創作，以嶄新的字體設計，展示台灣特有的文化與景觀。

,

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.