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114年度「COC城市產業創新計畫 講座暨說明會」即日起開始報名！

2024-10-29
114年度「COC城市產業創新計畫 講座暨說明會」即日起開始報名！

經濟部產業發展署為鼓勵產業設計跨域合作，透過「設計驅動跨域整合創新計畫-推動地方產業設計創新」，讓城市產業從創新找到新商機，也重新打造城市新形象。

114年計畫目標城市「彰化」，結合城市產業趨勢，以產業主題聯盟方式招募企業參與，以彰化民生製造需求、特色產業為主題，例如生活用品、餐飲小吃、家居旅宿、花卉園藝等跨域產業，利用設計找到創新方向。陪伴企業從問題諮詢盤點、方案擬定到設計資源媒合與發展落地等協助，成果將於累計超過2,700萬人次參觀的台灣設計展中呈現，持續擴散影響力，期待與大家一起為彰化產業創造新契機！

【活動資訊】

活動時間｜11/14(四) 14:00-16:00 (13:30開始報到)
活動地點｜清溪文薈館多功能會議中心(台灣第一筷 LAYANA-彰化縣鹿港鎮鹿工北二路18號2樓)
報名網址｜https://tdri.surveycake.biz/s/omN7r
報名日期｜即日起至11/13（三）12:00

活動議程

14:00-14:10 開場介紹與致詞
14:10-14:35 COC城市產業創新計畫
14:35-14:50 主題分享1《輔導經驗分享｜玉帛織造 江玉婷負責人》
14:50-15:05 主題分享2《通路創新趨勢｜嘖嘖zeczec 徐震創辦人》
15:05-15:20 主題分享3《彰化在地創新｜台灣第一筷 施妤薇品牌長》
15:20-15:35 主題分享4《企業創新合作｜KEV Design Studio 周育潤負責人》
15:35-16:00 Q&A與自由交流

以上資訊有任何疑問請聯繫 台灣設計研究院 – 城市產業創新計畫

02-2745-8199 分機543 彭小姐Email：doris_peng@tdri.org.tw
02-2745-8199 分機652 陸小姐Email：ruby_lu@tdri.org.tw
02-2745-8199 分機653 趙小姐Email：neve_chao@tdri.org.tw
02-2745-8199 分機658 陳小姐Email：yt_chen@tdri.org.tw

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