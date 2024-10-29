114年度「COC城市產業創新計畫 講座暨說明會」即日起開始報名！

2024台灣設計展由經濟部及臺南市政府共同辦理，將於10月26日至11月10日盛大開展。今（9）日由經濟部何晉滄政務次長、臺南市黃偉哲市長於松山文創園區創意劇場，共同主持台北展前記者會，分享展覽主題、展館地圖及觀展資訊等，歡迎民眾前往參觀，感受臺南設計能量及在地魅力！