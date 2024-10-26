「台南・進站中」！旅客與古蹟車站之間的新樣貌

臺南車站是進入府城的核心門戶，也是臺南重要的交通轉運樞紐。隨著2024台灣設計展，台灣設計研究院和國營臺灣鐵路有限公司再度共創臺南車站微改造計畫。以「台南・進站中（Tainan Progressing）」為主題，透過空間、服務動線、指標系統、硬體設施等層面的整理，提升在車站古蹟本體修復期間的旅客服務體驗，同時在車站大廳規劃展覽呈現出臺南車站的過去、現在及未來，讓民眾感受百年車站新舊交融的創新印象。

臺南車站，舊稱為臺南驛，為兩層樓的建築，一樓由大廳棟、中間候車棟及月台所組成，二樓則為鐵道飯店，車站於1936年落成並使用至今，不只是國定古蹟，更是全台第一座設有鐵道飯店的車站。目前，車站內部因古蹟修復工程、新站興建工程，設置了眾多臨時性設施和施工圍籬，工區環境使得站內空間混亂，減損歷史建築美感，且車站指標系統老舊，也影響著旅客舒適度及服務功能性。

在古蹟修復、新站興建的過渡時期，微改造計畫以不碰觸古蹟本體為原則，以提升旅客服務流程體驗為出發，透過減法設計、系統優化等手法，針對硬體設施、視覺指標、空間資訊三大面向，進行車站大廳、售票處、進出站閘口、月台區圍籬、便當門市、指標系統等面向的整合及優化。不僅提升站務運作，更打造舒適簡潔的服務環境迎接旅客，建立良好的臺南第一印象，展現文化首都設計力。