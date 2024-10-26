「台南・進站中」！旅客與古蹟車站之間的新樣貌

▲ 臺南車站微改造搭配2024台灣設計展公開成果。
臺南車站是進入府城的核心門戶，也是臺南重要的交通轉運樞紐。隨著2024台灣設計展，台灣設計研究院和國營臺灣鐵路有限公司再度共創臺南車站微改造計畫。以「台南・進站中（Tainan Progressing）」為主題，透過空間、服務動線、指標系統、硬體設施等層面的整理，提升在車站古蹟本體修復期間的旅客服務體驗，同時在車站大廳規劃展覽呈現出臺南車站的過去、現在及未來，讓民眾感受百年車站新舊交融的創新印象。
臺南車站，舊稱為臺南驛，為兩層樓的建築，一樓由大廳棟、中間候車棟及月台所組成，二樓則為鐵道飯店，車站於1936年落成並使用至今，不只是國定古蹟，更是全台第一座設有鐵道飯店的車站。目前，車站內部因古蹟修復工程、新站興建工程，設置了眾多臨時性設施和施工圍籬，工區環境使得站內空間混亂，減損歷史建築美感，且車站指標系統老舊，也影響著旅客舒適度及服務功能性。
在古蹟修復、新站興建的過渡時期，微改造計畫以不碰觸古蹟本體為原則，以提升旅客服務流程體驗為出發，透過減法設計、系統優化等手法，針對硬體設施、視覺指標、空間資訊三大面向，進行車站大廳、售票處、進出站閘口、月台區圍籬、便當門市、指標系統等面向的整合及優化。不僅提升站務運作，更打造舒適簡潔的服務環境迎接旅客，建立良好的臺南第一印象，展現文化首都設計力。
▲ 改造重點一：Before｜原服務櫃檯為大廳中的零碎站體，臨時性資訊較為雜亂。
▲ 改造重點一：After｜簡潔低調的服務中心設計，襯托優美的立面。
▲ 改造重點二：Before｜自動售票機位置較為隱匿，售票和候車分區未明。
▲ 改造重點二：After｜輕度整修、延伸、燈光照明優化了服務分區及動線。
秩序重整的車站大廳，調和古蹟環境也提升服務效率
原先的服務櫃檯、售票櫃檯皆為臨時性裝修站體，於大廳中略顯零碎。透過輕度整修、延伸及材質更新、燈光照明等，優化服務動線設計，包括候車、購票、友善諮詢、電子化服務和指標示系統等整合於適當位置，使這些服務機能更完整且融入大廳空間。而服務設施和候車空間也被重新整序，空間和動線之間有了明顯界定，整體服務分區和使用效率更為提升。
▲ 改造重點三：Before｜售票區服務資訊雜亂，公告顯示有待優化。
▲ 改造重點三：After｜櫃檯及資訊一致性，提升服務品質且與車站環境融合。
▲ 改造重點四：Before｜原假設工程使空間封閉壓迫，旅客體驗較差。
▲ 改造重點四：After｜以半透白色圍籬更新，引入光線和空氣使空間明亮開闊。
▲ 改造重點五：Before｜售票空間封閉隱匿，影響服務效率。
▲ 改造重點五：After｜以半透白色圍籬改善售票空間，襯托古蹟立面。
不只優化指標系統，更導入公共圖標再升級
車站原先指標眾多，且因不同時代的資訊重複堆疊，容易造成民眾混淆迷失。透過調查盤點，梳理了資訊的必要性並將指標設置於適切位置，提供明確且清晰的尋路指引。而今年的指標設計，除了延續2021年新竹站的指標示系統示範，圖標設計更導入去年台灣設計研究院所發表的公共圖標系統和設計原則，逐步建立公共指標風格一致性，提升大眾辨識閱讀性。
▲ 改造重點六：Before｜原先不同時代的指標混雜，導引效率不佳。
▲ 改造重點六：After｜透過梳理優化指標系統，更導入公共圖標再升級。
以綠植妝點車站，打造臺南獨有慢氛圍
臺南車站每日旅運量突破四萬人屬全台第5名，然而這座城市也同時具備著文化悠遠、自在閒適的氛圍，為搭配這樣的城市個性，這次，微改造也透過綠植景觀設計，將綠意穿插於車站大廳、月台之間，讓旅客在緊湊的停等之間感受一些自然餘裕，減緩了旅客候車的擁擠和緊張，也訴說著屬於台南城市獨有的生活氛圍感。
▲ 改造重點七：Before｜月台區原座椅。
▲ 改造重點七：After｜以綠植妝點月台，打造臺南車站獨有生活氛圍感。
古蹟空間即是展覽現場
而優化完成的車站環境，也成為良好的空間基底，襯托了臺南車站古蹟豐富優美的立面表情、層次感和空間感。因此，這次改造也以「台南・進站中」為主題，將古蹟修復策劃為一場展覽。在大廳，以照明烘托挑高空間的優雅氣度，更引導民眾視線飽覽空間尺度、拱窗、燈飾、色調等古蹟元素。在月台，則以半透的白色圍籬取代遮蔽性綠色鐵皮，打開修復中的古蹟立面，將它若隱若現的展露予民眾。期待在古蹟再現風華、新車站完工前的過渡時期，臺南車站以此新的面貌持續陪伴和服務民眾及旅客。
▲ 改造重點八：Before｜月台區施工圍籬遮擋，減損古蹟車站美感。
▲ 改造重點八：After｜以半透圍籬打開修復中的古蹟立面。
▲ 改造重點九：Before｜原出站閘口較爲昏暗且自明性不足。
▲ 改造重點九：After｜透過天花及燈光設計提升出口自明性。
而配合2024台灣設計展及臺南車站新篇章啟動，臺鐵公司也特別以本屆設計展主題「是台南，當是未來」為開發靈感，推出「海陸澎湃便當」，帶領大家穿越臺南今昔風華，看見城市持續發展的多重樣態，迎向臺南下一個400！此款便當將於設計展期間（10/26至11/10）於臺鐵臺南販賣店、臺南高鐵販賣店、臺鐵高雄東門販賣店、臺鐵新左營販賣店、左營高鐵販賣店、臺鐵屏東販賣店販售限定販售，喜歡嘗鮮的你千萬不要錯過！
指導｜交通部
主辦｜國營臺灣鐵路股份有限公司
協辦｜台灣設計研究院
設計｜本埠設計｜蔡嘉豪建築師事務所B+P Architects 、博瀚設計、十十設計、艾歐照明設計
工程｜府丞工程有限公司
攝影｜牧童攝影 Shephotoerd