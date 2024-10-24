IDDIx柒木攜手拾藤亮相台灣設計展，詮釋燈具與藤製家具的融合美學

2024台灣設計展期間，柒木將以「KIMU’s House in Rattan」為主題，與拾藤攜手合作，在台南全新空間中呈現燈具與藤製家具的美學對話。本次展覽將展示柒木全系列燈具，包含獲得「IDDI設計驅動產業創新」，以設計導入開發流程及市場調研，所推出的糖蔥燈、簪燈等，以及展期限定商品。這不僅是柒木與拾藤的首次合作，也是現代燈具設計與藤製家具的完美融合，期待為觀眾帶來耳目一新的居家美學體驗。