IDDIx柒木攜手拾藤亮相台灣設計展，詮釋燈具與藤製家具的融合美學

▲ Photo courtesy of 柒木
2024台灣設計展期間，柒木將以「KIMU’s House in Rattan」為主題，與拾藤攜手合作，在台南全新空間中呈現燈具與藤製家具的美學對話。本次展覽將展示柒木全系列燈具，包含獲得「IDDI設計驅動產業創新」，以設計導入開發流程及市場調研，所推出的糖蔥燈、簪燈等，以及展期限定商品。這不僅是柒木與拾藤的首次合作，也是現代燈具設計與藤製家具的完美融合，期待為觀眾帶來耳目一新的居家美學體驗。
“Rattan”一詞意指藤與藤製品，象徵拾藤品牌的核心理念。藤家具的自然溫潤質感與柒木燈具的現代簡約設計相映成趣，兩者共同構築出一個充滿台南靜謐風韻的居家空間。柒木以其一貫的東方美學融入現代設計，與拾藤的藤製家具相得益彰，詮釋出柒木另一種美學的樣貌。
拾藤負責人Eden表示：「新的展間是以家的模式來呈現，即使空間不大，配上明亮的採光，每個區域都是一個舒服的角落。」這次展覽巧妙地將居家的溫馨與藤家具的自然質感融合，創造出一個彷彿能讓人停下腳步、放鬆心靈的空間。
▲ Photo courtesy of 柒木
為迎接2024台灣設計展於台南盛大展開，柒木以台南著名的藍晒圖為靈感，推出期間限定的「一盞東西藍色珐瑯款」。此次設計跳脫以往的霧面風格，特別選用了珐瑯亮面烤漆，並搭配專屬的藍色布線。燈罩在不同角度下展現光影與色彩的細膩變化，反射出周圍的景象，宛如360度的微型空間，巧妙地將台南藍晒圖的藝術意境融入日常生活之中，開啟無限的想像力 。
透過將「簪」元素融入燈具設計中，為燈具賦予文化傳承和雅致風格的獨特氛圍。這不僅滿足了市場對「智能燈泡」的需求，也展現了球泡型燈具的永恆魅力。在臥室和餐廳等場所成為獨特的點綴，實現簡約與精緻的完美融合，展現出獨特且優雅的空間照明。
▲ Photo courtesy of 柒木
水葫蘆的材質有別於一般的邊几，矩陣式的排列有種秩序感，自然的材質放在空間裡有溫潤清和。
▲ Photo courtesy of 拾藤
「IDDI 設計驅動產業創新」（ Industrial Design-Driven Innovation,簡稱 IDDI ） 為經濟部產業發展署推動之設計創新專案，由台灣設計研究院執行，並以提升企業設計位階及設計價值為目標，並推動設計導入開發流程之中，協助產業發展創新商業模式，深化服務價值。
展覽時間：10.26-11.10 / 12:00-18:00 (每週一公休)
品牌導覽預約：10.26-10.27 / 13:00-17:00 請填寫 RSVP
地點：拾藤 rattan ｜704台南市北區公園南路233巷13號