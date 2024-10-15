融合美學設計與地方文化，重新打造商圈新風貌

▲ 經濟部何晉滄政務次長出席記者會致詞
台南國華友愛商圈店家招牌近日全新改造，在社群媒體中掀起熱烈討論， 41面風格獨特的店家招牌，展現台南多元文化，獲得了全國民眾的一致好評。此次改造由經濟部商業發展署及台灣設計研究院共同推動促成，成為重要展示成果。
搭配台南舉辦的「2024台灣設計展」，商業署特別選定了代表台灣美食文化的「國華友愛商圈」及富含文學與思想深度的「孔廟商圈」作為設計改造重點。國華友愛商圈的店家表示，經過招牌重新設計後，吸引了更多年輕消費者前來打卡，提升了店家的曝光度與銷售量；孔廟商圈「府城陶坊」的店主也提到，有更多消費者因為新設計而主動靠近店面詢問商品，這是改造前所未曾有過的現象。此外，「石獅下鮮果冰城」店家更是自主投入經費，重新購置座椅整理店面，與改造後的商圈環境相輔相成。
▲ 由映品形象設計團隊協助台南國華友愛商圈永樂市場區段，共41面招牌設計換新。
▲ 由木長木設計團隊改造台南孔廟商圈，將孔子儒學精神植入商圈休憩空間，使民眾遊逛間可一窺古文之美。
經濟部次長何晉滄致詞表示，每一個商圈都是一個故事，代表著台灣各地文化與經濟活力，展現在地性與當代歷史脈絡。商圈改造已走入下一階段，就是用美學設計來幫助商圈，因此美學導入是推動商圈發展的重點方向。於現今體驗經濟及美學經濟的時代，商圈改造也應從店家擺設、商品陳列與設計包裝等，全面輔以美學設計加值商圈特色與品牌化，創造社群話題，進而帶動人潮與消費商機，透過設計力展現，讓商圈再現風華。
商業署表示，商圈美學設計也涵蓋了台灣其他地區的商圈，包括彰化的「小西商圈」與高雄的「哈瑪星商圈」。彰化小西商圈以當地小吃和巷弄特色聞名，重新設計的街頭設施如拒馬、花台和交通錐，得到了店家的高度肯定；高雄哈瑪星商圈則以其獨特的歷史與海濱文化結合，重新塑造品牌形象。這些商圈的改造充分展現了台灣各地的文化多樣性與設計創意。
▲ 由嶼人設計團隊改造的彰化小西商圈改造設計概念出自於在地文化脈絡，利用當地布業文化中的「線」，在空間中穿針引線，指引遊客動線，線甚至3D化轉變為實體家具，提供遊客休憩聚集與傳遞地方文化故事資訊等功能。
▲ 高雄哈瑪星商圈為選選研設計團隊操刀，將哈瑪星的地理與文化特徵轉化為視覺語言，簡單符碼構成的形象，更容易於商圈傳播及衍生展開，創造出更多可能。
今年台灣設計展響應台南建城400年，於10月26日至11月10日在台南盛大展出，進一步促進當地經濟發展，成為台灣觀光的新亮點。商圈的美學改造預計將帶來更優質消費體驗及氛圍，透過展覽的國際影響力，這些商圈的獨特魅力與文化特色將被更多人認識，為台灣各地商圈注入強勁的經濟活力。
▲ 台灣設計展於10月26日至11月10日在台南盛大展出，B5衛星展區「商圈脈動」將展出台南孔廟商圈、國華友愛商圈及永樂市場改造成果。
【 商圈美學設計加值計畫 】
指導單位｜經濟部
主辦單位｜商業發展署
執行單位｜台灣設計研究院
【 台南孔廟商圈】
設計統籌｜木長木設計團隊
商圈組織｜臺南市孔廟商圈產業促進會
參與地方局處單位｜臺南市政府經濟發展局
【台南國華友愛商圈】
設計統籌｜映品形象設計有限公司
合作單位｜曉房子聯合建築師事務所
商圈組織｜國華友愛新商圈、國華友愛街區發展協會、臺南市西門淺草公有零售市場自治會
參與地方局處單位｜臺南市政府經濟發展局、臺南市市場處
【彰化小西商圈】
設計統籌｜嶼人設計工作室
合作單位｜翔漾有限公司、Studio Yu
商圈組織｜彰化縣小西文化協會
協辦單位｜彰化縣政府經濟暨綠能發展處、彰化縣彰化市公所
【高雄哈瑪星商圈】
設計統籌｜選選研
商圈組織｜哈瑪星風華再現促進協會
參與地方局處單位｜高雄市政府經發局