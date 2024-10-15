融合美學設計與地方文化，重新打造商圈新風貌

台南國華友愛商圈店家招牌近日全新改造，在社群媒體中掀起熱烈討論， 41面風格獨特的店家招牌，展現台南多元文化，獲得了全國民眾的一致好評。此次改造由經濟部商業發展署及台灣設計研究院共同推動促成，成為重要展示成果。

搭配台南舉辦的「2024台灣設計展」，商業署特別選定了代表台灣美食文化的「國華友愛商圈」及富含文學與思想深度的「孔廟商圈」作為設計改造重點。國華友愛商圈的店家表示，經過招牌重新設計後，吸引了更多年輕消費者前來打卡，提升了店家的曝光度與銷售量；孔廟商圈「府城陶坊」的店主也提到，有更多消費者因為新設計而主動靠近店面詢問商品，這是改造前所未曾有過的現象。此外，「石獅下鮮果冰城」店家更是自主投入經費，重新購置座椅整理店面，與改造後的商圈環境相輔相成。