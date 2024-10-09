2024台灣設計展「是台南，當是未來」10/26盛大開展！引領臺南邁向The Next 400

「2024台灣設計展」由經濟部及臺南市政府共同辦理，將於10月26日至11月10日盛大開展，展覽主題為「是台南，當是未來」，邀請超過百位設計師共同勾勒出臺南的過去與未來，主展區包含臺南市美術館2 館、西市場、香蕉倉庫；衛星展區有321 巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場；淺草多功能中心則規劃為設計食堂。
今（9）日由經濟部何晉滄政務次長、臺南市黃偉哲市長於松山文創園區創意劇場，共同主持2024台灣設計展-台北展前記者會，分享展覽主題、展館地圖及觀展資訊等，歡迎民眾前往參觀，感受臺南設計能量及在地魅力！
▲ 經濟部何晉滄政務次長
▲ 臺南市黃偉哲市長
本次台灣設計展包含主展區、衛星展區、設計響應等，介紹如下：
主展區：以臺南市美術館2館、西市場及香蕉倉庫為核心，精心策劃9大主題展覽及相關活動，呈現臺南從傳統產業、前瞻產業及設計導入城市的全面向內容。
- 「南波萬」展示臺南18家隱形冠軍企業如何在艱難環境中崛起，並在全球舞台上綻放的耀眼成就。
- 「新力」探索臺南新民生、新農業、新生技與能資源四大領域，展現產業邁向前瞻的歷程。
- 「生活超展開」與臺南在地企業合作，呈現與日本東京墨田區的國際合作成果，跨越新舊之味，揉合成臺日當代的生活面貌。
- 「未來城市想像」透過「我的城市模塊」視覺化的呈現民眾對於城市的想像，提供民眾參與公共規劃的契機。
- 「[無]平行」呈現疫情解封後完工的建築作品，今年更邀請到法國波爾多建築中心加入，同步呈現[樹]建築：Arboretum: trees as architecture展覽。
- 「超COOL」呈現以循環設計路徑，為升溫的地球找出降溫的解方，實踐環境與經濟、設計與日常的永續感動。
- 「踅臺南．造市場」以吃和穿兩條常民生活軸線作為切入視角，打造展期限定的虛擬臺南新品牌。
- 「踅se̍h西市」以數位融合傳統，透過各式裝置作品並結合歷史場域，從留下的找回失去的，一起看見傳統市場的未來。
- 「西門布市」將西門布市的演變脈絡，發掘淺草商圈到西門商場至今的歲月寶藏。
衛星展區：包括321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場，藉由設計為在地多元場域注入創新能量與活力。
設計響應：串連5項展覽及10項活動，展現臺南從藝術、街區生活、餐飲美食、文學、信仰、永續等豐富主題活動。
設計食堂：於淺草多功能中心舉辦，邀來意想不到的廚師輪番坐鎮、驚喜上菜，歡迎大家預約體驗。
▲ 主辦及策展單位與設計團隊代表合影，預告今年台灣設計展即將展開。
▲ 2024台灣設計展主視覺海報。
此外，今年特別推出主展區散步路線，讓民眾看展之餘，可以盡情徜徉在臺南新舊交融的文化韻味，更能發掘活躍在城市中的設計能量。2024 台灣設計展「是台南，當是未來」，將於10月26（六）至11月10 日（日）於臺南登場，展期共計16天，歡迎大家前來共襄盛舉！
展出地點｜
主展區：臺南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫
衛星展區：321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場
設計響應：全市響應
設計食堂：淺草多功能中心
辦理單位 ｜
指導單位：經濟部、臺南市政府
主辦單位：經濟部產業發展署、臺南市政府文化局
執行單位：台灣設計研究院、台灣經濟研究院
合辦單位：臺南市美術館
協辦單位：經濟部商業發展署、環境部資源循環署、經濟部國際貿易署、數位發展部數位產業署、國營臺灣鐵路股份有限公司、國立臺灣文學館、臺南市政府經濟發展局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府觀光旅遊局、臺南市政府財政稅務局、臺南市政府教育局、臺南市市場處、臺南市中西區公所、臺南市建築師公會、臺南市室內設計裝修商業同業公會、實構築學會、臺南市西門淺草公有零售市場自治會
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