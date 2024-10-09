2024台灣設計展「是台南，當是未來」10/26盛大開展！引領臺南邁向The Next 400

「2024台灣設計展」由經濟部及臺南市政府共同辦理，將於10月26日至11月10日盛大開展，展覽主題為「是台南，當是未來」，邀請超過百位設計師共同勾勒出臺南的過去與未來，主展區包含臺南市美術館2 館、西市場、香蕉倉庫；衛星展區有321 巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、臺南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場；淺草多功能中心則規劃為設計食堂。

今（9）日由經濟部何晉滄政務次長、臺南市黃偉哲市長於松山文創園區創意劇場，共同主持2024台灣設計展-台北展前記者會，分享展覽主題、展館地圖及觀展資訊等，歡迎民眾前往參觀，感受臺南設計能量及在地魅力！