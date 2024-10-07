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CIRCULAR DESIGN WEEK 2024 亞洲首站落地台灣！

2024-10-07
CIRCULAR DESIGN WEEK 2024 亞洲首站落地台灣！

台灣設計研究院偕同地球解方與日本團隊跨海合作，促成 CIRCULAR DESIGN WEEK 2024 亞洲巡迴首站落地台灣！本場論壇邀請國際永續設計研究者與實踐者，研討亞洲觀點，走進台灣設計與循環場域，聚焦亞洲觀點及台灣案例。

Circular Design Week 2024－Conference

一、活動資訊

活動時間 ▍2024.10.12 、10.13 周末兩日 9:30-17:30（9:00開放入場）
活動地點 ▍台灣設計研究院創意劇場（台北市信義區光復南路133號 製菸工廠2樓）
▍報名連結 ▍https://tdri.surveycake.biz/s/Yb9r7
▍活動官網 ▍https://cdw.re-public.jp/2024/cn/
報名費用 本場論壇為免費活動，現場座位有限，請把握時間及早報名

本場論壇邀請國際永續設計研究者與實踐者，研討亞洲觀點，走進台灣設計與循環場域，向海外市場傳遞亞洲觀點及台灣案例。

二、場次資訊

2024.10.12 上午場次

【開場專講：生物區域化：設計、生態與未來／Bioregioning; Design, Ecology and a future】（同步口譯）

  • 講者：Future Observatory總監 / Justin McGuirk
  • 與談人：九典聯合建築師事務所 創辦人、主持建築師 / 郭英釗
  • 本場次由英國倫敦設計博物館首席策展人 Justin McGuirk 介紹 CDW24 的主題「生物區域化（Bioregion-ing）」。

2024.10.12 下午場次

【案例探討1：與自然共生／Bioregioning; Design, Ecology and a future】（同步口譯）

  • 主持人：CDP, Re:public／増井尊久
  • 參與講師：
    Kaiana蓋亞那工作坊／胡郁如 執行長
    越南皇家墨爾本理工學院 (Interim Dean of the School of Communication & Design) / Donna Cleveland
    YDSIN1940 御鼎興／第三代製醬人 謝宜哲津和堂城鄉創意顧問 / 執行長 郭麗津
 

【案例探討2：未來循環城市／Future Circular City】（同步口譯）

  • 主持人：台灣設計研究院／林鑫保 副院長
  • 參與講師：
    新北市政府代表／新北市政府 秘書處 饒慶鈺處長
    Fab City Foundation 共同創辦人、監察委員會主席／Tomas Diez

2024.10.13 上午場次

【案例探討3：城市與生態的平衡(Re)Making sense of the built environment within bioregioning flow】（同步口譯）

  • 主持人：CDP, Re:public／神尾涼太
  • 參與講師：
    京都工藝纖維大學建築施工創新實驗室主持人／吳明珊
    國立臺灣大學土木工程學系工程資訊模擬與管理研究中心主任／謝尚賢
    台灣田野學校執行長（工頭）／葉哲岳MisoSoupDesign 總監／詹明旎

2024.10.13 下午場次

【共同工作坊】

  • 邀請學員共同參與圓桌討論活動，交換想法、創造合作。
    （工作坊主要以英文進行）
 

【閉幕座談：亞太區域的循環設計未來The future(s) of circular design in the Asia-Pacific region】（同步口譯）

  • 講者：
    Future Observatory總監／Justin McGuirk
    越南皇家墨爾本理工學院 (Interim Dean of the School of Communication & Design)／Donna Cleveland
    京都工藝纖維大學 未來設計中心副總監／水野大二郎

三、注意事項

本活動為經濟部產業發展署（以下簡稱產業發展署）委託台灣設計研究院辦理之活動，為告知本局個資蒐集事項與保障您的報名資料，敬請透過以下網址https://tdri.surveycake.biz/s/Yb9r7  填寫活動報名資料，感謝您的配合。

– 報名請填寫中文本名。
– 主辦單位保有活動異動之權利。
– 洽詢活動相關事宜，請聯繫：yuhsuan_chung@tdri.org.tw（鍾小姐）

四、辦理單位

指導單位：經濟部產業發展署

主辦單位：Circular Design Praxis (CDP)、5% Design Action、Re:public、TDRI台灣設計研究院

贊助單位：EXPO’70 FUND, KANSAI OSAKA 21st CENTURY ASSOCIATION、KOEL Design Studio by NTT Communications、HITACHI、Alife、Plan B

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