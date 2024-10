CIRCULAR DESIGN WEEK 2024 亞洲首站落地台灣！

參與講師:

Kaiana蓋亞那工作坊/胡郁如 執行長

越南皇家墨爾本理工學院 (Interim Dean of the School of Communication & Design) / Donna Cleveland

YDSIN1940 御鼎興/第三代製醬人 謝宜哲津和堂城鄉創意顧問 / 執行長 郭麗津