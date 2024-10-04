「境善・境美 學習環境美感增能課程與工作坊」10/24彰化場、11/7台南場 即日起開放報名！

課程包含上半場的「設計力認知建立課程」邀請具備校園美感導入經驗之專家，以三大主題分享設計思考的核心概念、方法與經驗；下半場的「設計思考工作坊」則透過專題實作的形式，規劃共創工作坊以小組討論形式帶動參與學員交流，並提出校園環境問題創意解決方式。