「境善・境美 學習環境美感增能課程與工作坊」10/24彰化場、11/7台南場 即日起開放報名！

熱血教師們，一起讓校園成為-美感與創意的搖籃
「境善・境美 學習環境美感增能課程與工作坊」是一個專為教育工作者打造的環境美感賦能課程，透過設計方法的學習來瞭解校園空間改造可以如何創新。
課程包含上半場的「設計力認知建立課程」邀請具備校園美感導入經驗之專家，以三大主題分享設計思考的核心概念、方法與經驗；下半場的「設計思考工作坊」則透過專題實作的形式，規劃共創工作坊以小組討論形式帶動參與學員交流，並提出校園環境問題創意解決方式。
這個課程適合
▸渴望提升個人環境美感素養的您
▸想要培養創新思考能力的教育工作者
▸致力於改善教學方式和校園環境的相關人員
在本課程與工作坊中，您將學到如何用美感與創新的角度看待校園環境，並提出實際可行的改善方案。一起創造更美好的學習環境，即日起開放報名！！
▌活動資訊
主辦單位｜台灣設計研究院
指導單位｜教育部
合作單位｜彰化縣政府教育處、臺南市政府教育局
活動對象｜大專院校及高級中等以下學校（含高中職、國中小及幼兒園）教育行政人員與在職教師。
活動費用｜免費（含午餐）
※高級中等以下學校在職教師全程參與核發研習時數6小時。
▌活動日期、地點及報名連結
- 彰化場：2024.10.24（四）10:00-17:50 彰化縣立鹿江國際中小學（彰化縣鹿港鎮自由路300號）
彰化場報名連結：https://tdri.surveycake.biz/s/eL23q
- 臺南場：2024.11.07（四）10:00-17:50 臺南市北區立人國民小學（臺南市北區西門路三段41號）
臺南場報名連結：https://tdri.surveycake.biz/s/NwNaG
報名備註｜
- 報名截止時間：彰化場為2024.10.18（五），臺南場為2024.11.1（五）。
- 本活動提供午餐，報名時請於連結中註明用餐需求（葷／素）。
- 一個場次名額為50位學員，若額滿將提前結束報名。
- 報名成功後，surveycake連結將出現感謝頁面，並將於活動前1-2天寄發行前通知email。
▌課程聯絡人
台灣設計研究院
洪小姐
02-2745-8199#281
ilona_hung@tdri.org.tw
黃小姐
02-2745-8199#402
syuan_huang@tdri.org.tw