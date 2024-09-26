2024金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」入圍名單出爐！日本廢棄貝殼再製安全帽、教育部防災知識手冊、國美館精品店改造角逐最高榮耀

2024金點設計獎、金點概念設計獎，繼日前公布標章得主後，今（9/26）日公布「年度最佳設計獎」入圍名單！經9月9日、10日舉辦之決審，金點設計獎最終選出138件入圍作品，金點概念設計獎則有6件出線，這些來自台灣、中國大陸、香港、澳門、美國、日本、英國、泰國、波蘭、新加坡、馬來西亞、菲律賓等12地的優異之作，將競逐獎項最高榮耀。今年度頒獎典禮訂於12月13日（五）在臺灣戲曲中心舉辦，揭曉備受矚目的年度大獎得主！
今年金點設計獎決審，邀請15位多元領域專家組成重量級評審陣容，包括韓國設計大師安尚秀、日本GK工業設計社長朝倉重徳、日本知名平面設計師色部義昭、Bito甲蟲創意創辦人劉耕名、洋蔥設計總監黃家賢、NIUTRON新能源資深設計副總裁劉傳凱、阿里巴巴首席工業設計師李劍葉、仁寶電腦設計長暨資深副總經理陳禧冠、遠東巨城購物中心副總經理兼營運長游欣宜、劉培森建築師事務所主持建築師劉培森、九典聯合建築師事務所主持建築師張清華、URBANUS都市實踐建築設計事務所創建合夥人劉曉都、十彥建築師事務所主持建築師林彥穎、漣漪人基金會共同創辦人朱平、編集者新聞社總編輯李取中等，從通過複審、獲得金點標章的得獎作品中，進一步選出「年度最佳設計獎」或「年度特別獎」得主。
今年各類別入圍作品皆相當精彩，如在產品設計類，Cooler Master的「Throne X – All-in-One Musicians Throne」，是一款專為音樂家設計的創新椅凳，利用聲波振動讓表演者自然感受節奏，提供沉浸式的音樂體驗，並支援作為節拍器或根據音樂振動等多種模式，幫助提升表演效果。伍偉廷建築師事務所為品茶愛好者設計的「日出長凳」，融入東方「天圓地方」的哲學，偏心圓盤既是座位，亦可作茶盤；整體結構採用無釘榫卯技法，椅腳則參考木造建築屋架設計，逐漸退縮形成簡潔支撐，展現了融合建築工法與現代美學的獨特創意。日本TBWA\HAKUHODO與甲子化學工業攜手開發的「SHELLMET」，將北海道當地的廢棄扇貝殼，重新製成美觀且對環境友善的安全帽，外型採用仿生設計，模擬扇貝外殼結構，達到高強度與耐用性，為海廢處理提供了嶄新解方。佛山瑞億智能科技有限公司的「nexone AI咖啡機器人」，搭載人工智慧與機器手臂技術，雙臂系統可自動調製各式咖啡、精確複製咖啡師技巧，並具備生成式AI（AIGC）功能，能透過指令客製出不同拉花圖案，為咖啡館及餐廳提供更高效率的支援。
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「Throne X – All-in-One Musicians Throne」
（Cooler Master Technology Inc.／台灣）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「日出長凳」（伍偉廷建築師事務所／台灣）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「SHELLMET」（TBWAHAKUHODO Inc.／日本）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「nexone AI咖啡機器人」（佛山瑞億智能科技有限公司／中國大陸）
在傳達設計類，教育部於2023年重新編修的「災害應變參考程序手冊」，JIASUI STUDIO針對過去版本內容龐雜的問題，重新設計分類系統，並搭配豐富插圖減少閱讀負擔，此外亦透過色彩規劃對應不同災害，結合手冊可拆組使用的「VVV」特殊裝訂，讓使用者能依據災害類型迅速查找應變措施，為學校及社會防災教育提供更實用的工具。形容事物所為「raingo 共享傘」設計的品牌識別，將傘具開展的圓化為圓餅圖，透過其半圓與扇形的分離、組合與旋轉，展現共享與永續的概念，並搭配不同天氣條件下皆易於辨識的清新色彩計畫，展現晴雨無阻、自在隨行的品牌價值。香港Studio Nous為《燈虹酒綠——香港餐飲霓虹燈招牌手稿》一書設計，精心運用八色印刷和螢光油墨，在昏暗環境下以隨書附贈的小手電筒照射，即能逼真重現霓虹燈招牌的視覺效果，不僅為讀者帶來新穎的互動體驗，也細膩紀錄了香港50至70年代霓虹文化的歷史與美學。後浪設計為國際貿易公司「7000KM」設計的企業識別，將來自世界最早貿易通道「絲路」總長度的公司名稱，在網格系統中靈活排列其數字與字母，展現貿易網絡的自由與流動性，並以數字「0」延展為象徵貿易的地圖路線，強化品牌印象。
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「災害應變參考程序手冊」（JIASUI STUDIO／台灣）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「raingo 共享傘 」（形容事物所設計事業有限公司／台灣）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「《燈虹酒綠——香港餐飲霓虹燈招牌手稿》」（Studio Nous／香港）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「7000KM」（後浪設計／中國大陸）
空間設計類入圍作品中，CPD interiors改建國美館精品店的「水脈」，呼應原址為河流蜿蜒的都會綠廊帶，以水脈意象貫穿空間，串聯起咖啡餐飲、親子共讀等多樣機能，跳脫過往純零售商店模式，提升商店的靈活性和公共性，再搭配以展覽佈局的商品陳列方式，為大眾帶來觀展般的遊逛體驗。由挪威建築事務所Snøhetta操刀的「北京城市圖書館」（Beijing City Library），從北京的自然遺產汲取靈感，以銀杏樹狀的支撐結構為設計亮點，交錯構成樹冠般的透光屋頂，亦兼具氣候控制、雨水收集的機能；室內則以階梯式座椅及閱覽區，建構出山谷般的意象，將自然景觀巧妙融入建築與內部空間。由泰國Unknown Surface Studio操刀的「Uncloud Coffee」咖啡店，從極光靈動的線條汲取靈感，打造出優雅的流線型外觀，並流暢連貫內外空間，綴以自然採光與景觀綠意，帶來獨特的視覺與空間體驗。
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「水脈」（CPD interiors／台灣）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「Beijing City Library」（Snøhetta／香港）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「Uncloud Coffee」（Unknown Surface Studio／泰國）
新加坡RSP雅詩柏設計事務所與伊東豊雄建築設計事務所合作的六層樓木結構建築「蓋亞」，是為南洋理工大學打造的全新校舍大樓，採用層壓膠合實木（MET）作為主要建材，並以環保材料與節能系統降低碳排放，結合被動式位移通風與太陽能發電技術，產生綠色能源及提升運用效能，為兼具美學與永續發展的建築實踐。菲律賓Edwin Uy Design Office設計的「House for a Father」，跳脫以往紀念性建築的華麗形式，以簡約且熟悉的家居元素，打造父親最終的安息之所，並以百葉窗設計提供通風和隱私，讓家人能在溫暖氛圍中靜心追思，透過建築形式、細節與材質，表達家族情感及對生命的敬意。廈門所向品牌管理有限公司改造80年代大型雕塑工作室的「½咖啡 鼓浪嶼·美院店」，在大幅保留建築原始風格之餘，於空間中植入鮮明的檸檬黃鷹架構件，劃分出不同機能區域，打造出一個集咖啡、展覽、零售功能為一體的複合藝術空間。
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「蓋亞」（伊東豊雄建築設計事務所、RSP雅詩柏設計事務所／新加坡）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「House for a Father」（Edwin Uy Design Office／菲律賓）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「½咖啡 鼓浪嶼·美院店」（廈門所向品牌管理有限公司／中國大陸）
在整合設計類，日本AISIN CORPORATION為聽力障礙者開發的「YY System」，源於自家聽障員工在疫情期間及嘈雜工廠中的溝通困難，是一套能將語音及環境音即時視覺化為文字或圖示的應用程式，並具備抗噪及詞彙庫功能，能幫助人們順暢溝通，促進聽力障礙者的社會參與和情感交流，打造更包容的無障礙環境。阮劇團策劃的「2024嘉義草草戲劇節－《當青春》」，將設計與策展手法導入地方，透過富創意的互動裝置與地景規劃，展現主題「青春」的多面向，並結合在地文化與實驗性手法，為觀眾創造跨媒體的藝術饗宴，體現設計創意與地方特色的深度結合。
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「YY System」（AISIN CORPORATION／日本）
▲ 2024金點設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「2024嘉義草草戲劇節－《當青春》」（阮劇團／台灣）
首次在金點設計獎擔任評審的GK工業設計社長朝倉重徳表示，在評選時他特別重視「創新」與「品質」，認為創新不僅需要具備開拓未來的「新穎性」，更要擁有帶來巨大變革的「飛躍性」，而創新的實現，則須具備突破既有框架的靈感、思維和流程，也要有無懼失敗的挑戰精神；對於已然發展成熟的產品類型，他則看重「品質」，並提到即使這樣的研發心力往往不易在成果上被看見，依然期待肯定設計師想為使用者製作更方便且具吸引力之產品的企圖心。URBANUS都市實踐建築設計事務所創建合夥人劉曉都則表示，空間設計類入圍作品整體水準頗高，在新材料和技術應用上，更有許多獨具一格的設計，而越來越多具備公共性、社會性或符合永續發展方向的作品出現，也相當值得鼓勵。
另在金點概念設計獎，今年複審階段共選出47件作品獲得標章，其中10件可晉級決審，親自向評審團說明設計提案，爭取僅3名的「年度最佳設計獎」殊榮及新台幣30萬元獎金。擔任本次評審的一口規劃設計顧問有限公司負責人宋鎮邁表示，進入決賽階段的作品表現優異，大多兼具前瞻性與人文感性的精彩，而評選時她特別看重原創性與設計方法，強調發掘問題及提出解決方案的過程，也鼓勵設計師應朝可實現的方向努力。台灣創意工場投資長何明彥則觀察，大部分作品在將現象轉化為具體問題上的表現可圈可點，他特別欣賞設計師從小的行動或改變出發，並透過測試和驗證逐步改良設計，並指出有些作品善用既有環境條件，有了很好的起點，對其未來推動產品或服務的發展充滿了期待。
評審團最終選出的6件入圍之作皆各擅勝場，如張彥暉的「湍流-溯溪鞋模組」，針對戶外運動中因應不同地形的穿著需求，以模組化設計可快速更換外底的鞋款，幫助減少裝備負擔與損耗，延長鞋子的使用壽命。王威、趙小炫、李若然、上官文馨的「Cattern」，為一款安裝簡易的貓窩設計，可利用社區地燈系統，為流浪貓提供溫暖的臨時庇護所，簡約的造型設計，能自然地融入社區景觀。耿馨悅的「Let’s Play! 格拉斯哥的重生與連結之旅」設計提案，以英國格拉斯哥為背景，將廢棄的克萊德河高架橋，轉化為具互動性的文化空間，透過街頭藝術、雨水劇場與水上漂浮劇院等創意設計，重新連結起城市兩岸、促進社區參與，期為當地文化與社會生活帶來新的活力。
▲ 2024金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「湍流-溯溪鞋模組」（張彥暉／台灣）
▲ 2024金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「Cattern」（王威、趙小炫、李若然、上官文馨／中國大陸）
▲ 2024金點概念設計獎年度最佳設計獎入圍作品：「Let’s Play! 格拉斯哥的重生與連結之旅」（耿馨悅／美國）
2024金點設計獎、金點概念設計獎評選落幕，象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」將獎落誰家，12月13日（五）在台北共同舉辦的頒獎典禮上正式揭曉！典禮相關資訊將陸續發佈，歡迎關注金點設計獎官網及Facebook、Instagram、X/Twitter、微博等官方社群平台最新消息。