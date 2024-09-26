2024金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」入圍名單出爐！日本廢棄貝殼再製安全帽、教育部防災知識手冊、國美館精品店改造角逐最高榮耀

首次在金點設計獎擔任評審的GK工業設計社長朝倉重徳表示，在評選時他特別重視「創新」與「品質」，認為創新不僅需要具備開拓未來的「新穎性」，更要擁有帶來巨大變革的「飛躍性」，而創新的實現，則須具備突破既有框架的靈感、思維和流程，也要有無懼失敗的挑戰精神；對於已然發展成熟的產品類型，他則看重「品質」，並提到即使這樣的研發心力往往不易在成果上被看見，依然期待肯定設計師想為使用者製作更方便且具吸引力之產品的企圖心。URBANUS都市實踐建築設計事務所創建合夥人劉曉都則表示，空間設計類入圍作品整體水準頗高，在新材料和技術應用上，更有許多獨具一格的設計，而越來越多具備公共性、社會性或符合永續發展方向的作品出現，也相當值得鼓勵。

另在金點概念設計獎，今年複審階段共選出47件作品獲得標章，其中10件可晉級決審，親自向評審團說明設計提案，爭取僅3名的「年度最佳設計獎」殊榮及新台幣30萬元獎金。擔任本次評審的一口規劃設計顧問有限公司負責人宋鎮邁表示，進入決賽階段的作品表現優異，大多兼具前瞻性與人文感性的精彩，而評選時她特別看重原創性與設計方法，強調發掘問題及提出解決方案的過程，也鼓勵設計師應朝可實現的方向努力。台灣創意工場投資長何明彥則觀察，大部分作品在將現象轉化為具體問題上的表現可圈可點，他特別欣賞設計師從小的行動或改變出發，並透過測試和驗證逐步改良設計，並指出有些作品善用既有環境條件，有了很好的起點，對其未來推動產品或服務的發展充滿了期待。