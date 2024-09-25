台灣推動設計產業數位轉型　二款設計師專屬AI數位工具榮獲2024金點設計獎標章

▲ 「產品數據分析」與「使用者研究」二項數位設計工具榮獲 2024 金點設計獎（Golden Pin Design Award）標章肯定。
台灣首創專為設計產業打造的產品數據與使用者研究的二款設計數位工具，榮獲2024金點設計獎（Golden Pin Design Award）標章肯定！臺灣在半導體、資通訊與智慧科技領域具備卓越的實力，為積極協助設計產業進行創新轉型並提升設計服務價值，由經濟部產業技術司補助，台灣設計研究院(TDRI)成功開發「產品數據分析工具」、「使用者研究數位工具」二款設計師專屬的 AI 工具與平台，協助設計師在產品設計策略中導入科學數據的決策，掌握市場趨勢，整合供應鏈，促進更完整的設計產業生態發展。
「這是國內首創設計師專屬的 AI 工具，今年分別在5月2024新一代設計展(Young Designers’ Exhibition,YODEX)與６月的2024台北國際電腦展(Computex Taipei)展出並獲好評，也已陸續與臺北市政府資訊局、台灣服務科學學會與浩漢設計等單位合作，進行產品開發的數位工具應用導入，預計114年將跨足更多產業的應用合作。」設研院表示，近兩年協助台灣中小企業與新創設計公司的促成投資至少超過2.6億，透過設計趨動產業創新，AI科技導入幫助提升設計服務高值化。
▲ 經濟部產業技術司司長邱求慧 (左三) 與台灣設計研究院研發長劉世南 (左四) 暨開發團隊於 2024 Computex 合影。
AI數位工具結合數據可視化與市場產業資料的實用性，降低設計開發的時間與人力成本。設研院說明，數據含量超過一般分析工具3倍以上的「產品數據分析工具（Product Data Explorer, PDE）」平台，收錄亞馬遜、Momo購物等30多萬筆國內外上市電商的產品與數據資料，100多萬筆的使用者數據，80類的產品分門別類，提供色彩、材質、風格、尺寸、重量、效能、使用者喜好因素的多項產品變因的統計數據。
設研院也表示，全球少數繁體中文介面的人物誌的「使用者研究數位工具(User Data Explorer, UDE)」工具平台，收錄近200種智慧家電品牌的使用者輪廓、行為、場景、目的、偏好資訊；及來自台灣與美國的百萬筆真人評論摘要資訊，協助設計師快速掌握市場利益關係人的使用趨勢，也能即時獲得分析數據支持研究成果，透過工具平台模板化的編輯與呈現，大幅提升研究資料整理效率。
▲ 產品數據分析工具操作示意圖。
▲ 「產品數據分析」與「使用者研究」介面示意圖。
台灣設計研究院（TDRI）致力以「設計力」整合政府跨部會資源，讓設計成為我國重要施政價值與國家戰略，並提供多樣設計平台，鼓勵公民參與。除了這二款獲獎設計師專屬AI工具外，目前也正積極將AI技術導入其它設計產業應用領域，包括串接生成式 AI chatGPT4技術可可一鍵生成模擬情境圖的「AI創新情境生成工具」、以及使用LLM大型語言模型，輸入關鍵字即可生成大環境分析（PESTEL）、競品分析與虛擬使用者輪廓的「AI設計策略生成工具」等；期待透過多元AI工具神隊友的輔助，增進設計師在前中後工作流程的效能，提升臺灣設計產業的競爭力，更多AI工具資訊與文章請鎖定：https://www.tdri.org.tw