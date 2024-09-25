台灣推動設計產業數位轉型　二款設計師專屬AI數位工具榮獲2024金點設計獎標章

台灣首創專為設計產業打造的產品數據與使用者研究的二款設計數位工具，榮獲2024金點設計獎（Golden Pin Design Award）標章肯定！臺灣在半導體、資通訊與智慧科技領域具備卓越的實力，為積極協助設計產業進行創新轉型並提升設計服務價值，由經濟部產業技術司補助，台灣設計研究院(TDRI)成功開發「產品數據分析工具」、「使用者研究數位工具」二款設計師專屬的 AI 工具與平台，協助設計師在產品設計策略中導入科學數據的決策，掌握市場趨勢，整合供應鏈，促進更完整的設計產業生態發展。

「這是國內首創設計師專屬的 AI 工具，今年分別在5月2024新一代設計展(Young Designers’ Exhibition,YODEX)與６月的2024台北國際電腦展(Computex Taipei)展出並獲好評，也已陸續與臺北市政府資訊局、台灣服務科學學會與浩漢設計等單位合作，進行產品開發的數位工具應用導入，預計114年將跨足更多產業的應用合作。」設研院表示，近兩年協助台灣中小企業與新創設計公司的促成投資至少超過2.6億，透過設計趨動產業創新，AI科技導入幫助提升設計服務高值化。