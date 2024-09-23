包裝轉型進行式：「低碳包裝與永續設計論壇」分享永續包裝與循環材料新思維

在全球氣候變遷的壓力下，綠色設計已成為企業實現永續發展的核心策略之一。隨著國際對永續價值的重視與對淨零轉型需求的不斷增加，產品包裝的轉型，是許多產業必須面對的挑戰。本次論壇聚焦低碳永續的未來策略及循環材料的全球趨勢，邀請多位業界專家，與會分享他們如何將永續理念導入設計思維，在產品研發、製程、包裝設計的各個環節中，運用可再生材料、減少碳排放等方法，推動循環經濟。

台灣設計研究院（簡稱設研院）於2024年9月20日舉辦「低碳包裝與永續設計論壇暨分享會」，活動現場共有超過百名、近60家，來自不同領域的產業代表，一同探討永續包裝的新解方。YFYJupiter（捷比達有限公司）從國際品牌如Dell、Adidas等跨國企業的低碳永續策略切入，講述包裝減量、去塑與國際供應鏈的低碳製造議題。凰吉企業有限公司則分享綠色材料的各種樣貌，從回收材質到生物鈣、生物可分解材質等，以實際案例為主軸，細緻地介紹永續包裝的多樣可能。