包裝轉型進行式：「低碳包裝與永續設計論壇」分享永續包裝與循環材料新思維

▲ 優秀業者齊聚一堂，分享第一線包裝轉型實戰經驗。
在全球氣候變遷的壓力下，綠色設計已成為企業實現永續發展的核心策略之一。隨著國際對永續價值的重視與對淨零轉型需求的不斷增加，產品包裝的轉型，是許多產業必須面對的挑戰。本次論壇聚焦低碳永續的未來策略及循環材料的全球趨勢，邀請多位業界專家，與會分享他們如何將永續理念導入設計思維，在產品研發、製程、包裝設計的各個環節中，運用可再生材料、減少碳排放等方法，推動循環經濟。
台灣設計研究院（簡稱設研院）於2024年9月20日舉辦「低碳包裝與永續設計論壇暨分享會」，活動現場共有超過百名、近60家，來自不同領域的產業代表，一同探討永續包裝的新解方。YFYJupiter（捷比達有限公司）從國際品牌如Dell、Adidas等跨國企業的低碳永續策略切入，講述包裝減量、去塑與國際供應鏈的低碳製造議題。凰吉企業有限公司則分享綠色材料的各種樣貌，從回收材質到生物鈣、生物可分解材質等，以實際案例為主軸，細緻地介紹永續包裝的多樣可能。
▲ 「低碳包裝與永續設計論壇暨分享會」活動現場交流熱絡，與會人數破百人。
減碳是設計的第一步，綠色材料回應永續課題
響應國際減碳趨勢，綠色包裝設計逐漸成為企業的永續策略之一，YFYJupiter（捷比達有限公司）總經理陳文福透過案例分享國際包裝減碳趨勢——DELL使用城市的回收廢料製成再生包材；HP在包裝設計上致力減少不必要的包裝、使用低環境衝擊與回收含量高的材料；Adidas考量運輸的碳足跡，在供貨時採平攤的方式運輸，減少組立成型所耗的成本，並且透過單一材料設計提高可回收性。設計總監洪宇郎與設計經理楊雅麟也以自身經驗分享傳統包裝與綠色包裝在設計上的差異，綠色包裝不僅考慮功能與成本，更關注環境影響，透過具體的設計行動如減少塑料用量、採用單一材質、包裝尺寸減量等，協助企業推動包裝的減碳與循環。
凰吉企業有限公司李明霖經理則以材料出發，分享包裝設計的永續應用，以及科技業的永續包裝設計趨勢，如極簡設計（Apple）和減少包裝的不必要組件（Samsung）等。經理也指出現今科技產品包裝所面臨的挑戰包含：包材種類複雜、包裝產生大量塑膠廢棄物（佔全球碳排量的1%），如何透過新技術與產業合作推動包裝減量、建立回收計畫、使用替代材料，如生物可分解材料、生質塑膠、回收再生塑膠等，是未來公家機關與企業可協力發展的永續策略之一。
▲ 與會業者展示永續包裝與循環材料的創新設計。
從需求中創造可能，永續思考引領設計創新
為促進產業與優質設計業者間的合作，設研院特別策劃設計案例分享會，讓企業能與具豐富跨領域包裝設計經驗的業者進行對話、交流。此次活動邀請多家獲經濟部產業發展署「設計服務機構服務能量登錄」的設計公司，如Zenpack、物外YSTUDIO、信美創研等，分享他們在包裝設計的綠色案例，展現如何將環保理念落實於設計中。
活動現場不僅有精彩的案例分享，還將設置互動展區，展示永續包裝與循環材料的創新應用。透過協力單位如興才文教基金、展碁國際｜Adobe等夥伴，與各家廠商一同激盪出更多循環材料的創新與應用。
在「設計業者PechaKucha x 產業設計案例」分享中，Zenpack美商盛派克股份有限公司台灣分公司執行長林欣杰分享，在設計時如何運用創意讓包裝能夠被重複使用，增加包裝的生命週期，或降低材料的使用，兼顧回收的便利性。物外YSTUDIO 共同創辦人楊格則說明物外在產品開發過程採用循環材料，實現零廢棄設計，也以終生免費保修服務，實踐對永續產品的承諾。
▲ Zenpack帶來許多跨國協作的包裝設計，與現場業者交流分享。
信美創研股份有限公司 商業管理總監莊皓鈞強調信美創研在包裝設計上運用創新的印刷技術，分離墨層與印刷層，以利包裝全回收。美可特品牌企劃設計有限公司張至嘉企劃指導也以實際案例，分享公司透過模組化設計、環保印刷、包裝工法與材積減量等方式提升包裝的永續性。熹晴形象設計有限公司宋苓菱總監則以紙材取代塑料包裝的設計轉換過程切入，說明如何兼顧包裝與功能性，也激發永續設計的創新思考，最後更強調包裝設計的使用者體驗不容輕忽。
期待設研院的「低碳包裝與永續設計論壇暨分享會」能拋磚引玉，激發更多低碳設計與循環材料的多元討論，透過跨領域的互動交流，將創意轉化為循環經濟，推動台灣設計邁向永續革新。
指導單位｜經濟部
主辦單位｜經濟部 國際貿易署
執行單位｜台灣設計研究院
協力單位｜興才文教基金會、X-Rite Pantone