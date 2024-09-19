「毛英雄＆好夥伴」2024松菸搜救犬特展 展現臺灣搜救犬的非凡成就與國際影響力

臺灣地理環境特殊，全球極端氣候加劇，災害應變格外重要。今（2024）年是921地震25週年，國立自然科學博物館921地震教育園區攜手內政部消防署及各縣市政府搜救犬隊，在臺北松山文創園區共同推出「毛英雄與好夥伴」搜救犬特展，透過搜救現場影像，表達對臺灣搜救犬的致敬，帶領觀眾深入了解這群「毛英雄」日常訓練及救援工作，展期自9月19日起至9月29日。
1999年的921大地震，催生了「國家防災日」，也是臺灣搜救犬馴養的開端。當年地震後地表破裂面全長大約106公里，災後沿車籠埔斷層成立國立自然科學博物館「921地震教育園區」、「車籠埔斷層保存園區」來宣導防災教育的重要性，而「921地震教育園區」的北棟毀損教室更成為搜救犬訓練的場地之一。這裡保存完整且最趨近自然災害的毀損狀態，成為「搜救犬隊國際任務測驗」（Mission Readiness Test，簡稱MRT）場地。
▲ 展覽論述｜毛英雄與好夥伴相關介紹
▲ 全台第一隻搜救犬｜黑色米克斯阿麗，參與2023年伊朗大地震搜救
特展主辦單位國立自然科學博物館館長焦傳金表示，「毛英雄與好夥伴」搜救犬特展首次集結來自全臺各縣市的搜救犬田野調查資料，這些資料的蒐集過程十分不易，是歷經多年努力與跨區合作的成果，透過特展呈現許多細微的救援現場，觀眾不僅能夠一窺各地搜救犬的訓練現況，還能深入了解「毛英雄們」如何在緊急艱難的任務中發揮關鍵作用，實屬難得。
特展更聚焦今年4月3日發生的花蓮地震，展示各縣市搜救犬隊抵達搜救現場的第一手影像與資料，透過「領犬員」的第一視角影片，真實記錄搜救犬如何在災難中運用高度專業技術，挽救無數生命，影片不僅感動人心，還充分展現領犬員與搜救犬之間的合作默契與堅毅精神。
▲ 災害體驗區｜模擬災難現場，提供實體互動體驗
目前臺灣的搜救犬隊伍已獲得MRT（Mission Readiness Test），這是搜救犬認證的最高認證，並成功加入國際救援行列，代表臺灣的搜救犬在國際上已具備高度專業的救援能力。在這次展覽也展示這項重大成就，分享臺灣搜救犬在國際救援任務中精彩表現，讓更多人認識這些毛英雄們卓越的貢獻。
目前全臺有臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣共10個縣市有成立搜救犬隊，彼此相互支援機制，毛英雄們的主要任務以從地震災害倒塌建築物搜尋受困民眾為主，同時針對低海拔山域執行山域搜尋任務。
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「毛英雄與好夥伴」搜救犬特展2024年9月19日在臺北松山文創園區台灣設計館W02展區開幕，當天將邀請毛英雄們從星光大道進入開幕現場，一同為特展揭幕，歡迎對防災、救援有興趣的民眾前來觀展，認識這些搜救英雄的英勇故事。
展覽資訊
展覽期間｜2024.09.19（四）- 09.29（日）（週⼀休館）
開放時間｜10:00–18:00
展覽地點｜松山文創園區 台灣設計館 02 展間
展覽票價｜免費參觀
指導單位｜教育部、行政院災害防救辦公室
主辦單位｜國立自然科學博物館921地震教育園區
協辦單位｜消防署特種搜救隊、臺北市政府消防局搜救犬隊、新北市政府消防局搜救犬隊、桃園市政府消防局搜救犬隊、新竹市消防局搜救犬隊、臺中市政府消防局搜救犬隊、臺南市政府消防局搜救犬隊、高雄市政府消防局搜救犬隊、臺東縣消防局搜救犬隊、花蓮縣消防局搜救犬隊、台灣設計研究院