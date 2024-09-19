「毛英雄＆好夥伴」2024松菸搜救犬特展 展現臺灣搜救犬的非凡成就與國際影響力

臺灣地理環境特殊，全球極端氣候加劇，災害應變格外重要。今（2024）年是921地震25週年，國立自然科學博物館921地震教育園區攜手內政部消防署及各縣市政府搜救犬隊，在臺北松山文創園區共同推出「毛英雄與好夥伴」搜救犬特展，透過搜救現場影像，表達對臺灣搜救犬的致敬，帶領觀眾深入了解這群「毛英雄」日常訓練及救援工作，展期自9月19日起至9月29日。

1999年的921大地震，催生了「國家防災日」，也是臺灣搜救犬馴養的開端。當年地震後地表破裂面全長大約106公里，災後沿車籠埔斷層成立國立自然科學博物館「921地震教育園區」、「車籠埔斷層保存園區」來宣導防災教育的重要性，而「921地震教育園區」的北棟毀損教室更成為搜救犬訓練的場地之一。這裡保存完整且最趨近自然災害的毀損狀態，成為「搜救犬隊國際任務測驗」（Mission Readiness Test，簡稱MRT）場地。