台灣設計研究院2025年寒假實習生招募計畫開跑！

Taiwan Design Research Institute 2025 Summer Internship Recruitment Program is Now Open! ( >> English version )

歡迎國內外大專院校學生體驗職場生活，從中探索未來方向、認識自我，對人生有更多的期許與規劃，激發有志於設計研究領域的夥伴加入本院。

招募對象 ：就讀國內外大專院校大學部、研究所及博士班在學學生。

實習內容與相關規定：

一、預計招募人數：13~16人。

二、實習類別：本院提供多元領域之實習機會，並安排學伴從旁協助實習生工作學習與發展(視專案需求)，並有機會參與本院與其他企業之跨領域實習專案！

(一)設計研究類：

1.分發單位：前瞻研發組。

2.主要業務包含：城市公共性、群眾共創參與、設計導入城市治理等相關文獻、案例等蒐集整理；設計政策等相關文獻、案例、研究資料等蒐集整理。

(二)產業輔導類：

1.分發單位：國際發展組、產業前瞻組、綜合企劃組。

2.主要業務包含：協助彙整TDRI重要專案媒體資料、TDRI專案媒體資料包、規劃DIT社群主題企劃策略、社群主題企劃等；農業部專案(協助辦理設計公司提案作業、受輔導業者訪視、新加坡見習工作營徵件、專案資料彙整)；永續、循環設計、資源循環、低碳包裝、ESG、SDGs、智慧城市、服務設計及UXUI等相關專案；協助IDDI設計驅動產業創新(協助資格／提案審查作業、說明會議及獲補助案例分析、規劃社群經營行銷策略及工具)、協助設計跨域計畫(設計產業效益盤查、企業輔導設計導入效益盤查)。

3.補充說明：IDDI設計驅動產業創新及設計跨域計畫之實習地點：TDRI信義辦公室(台北市大安區信義路三段41號3樓)

(三)公共服務類：

1.分發單位：公共服務組、地方創新組、營運推廣組。

2.主要業務包含：公共服務調查研究、設計驗證；台灣設計展主辦城市調研訪查；台灣設計館、不只是圖書館、設計點營運管理、行銷推廣、活動辦理等業務。

*實際執行之工作及專案內容，將視各單位需求為主，將不定期更新。

*詳細專案業務內容，請參考本院官網年報：https://www.tdri.org.tw/about-tdri/2023annual-report/

三、實習時間：2025/1/13至2025/2/14，共計約1個月全月實習，每日實習8小時、每周40小時，或依各實習單位及各實習生需求(研究案、論文等)延長實習期間。

四、實習津貼與保險(需另扣勞保費)：

(一)大學部：每月新台幣29,000元整。

(二)研究所：每月新台幣35,000元整。

(三)博士班：每月新台幣39,000元整。

申請流程：

一、報名期間：即日起至2024/10/31(四)止，本院將視實際狀況調整截止日期。

二、報名方式：請於本院104人力銀行網站投遞履歷，履歷內容須包含：

(一)個人照片。

(二)個人自傳，自傳開頭請說明：

1.目前就讀年級：大學○年級/碩士○年級/博士○年級。

2.是否可以全程參與實習：「是」或「否」。

3.我可以配合的實習期間：2025年1月15日~2月14日。

(三)作品集(頁數及格式不拘)。

(四)學生證或在學證明(實習期間須為在學身份，如未檢附相關證明者恕不接受申請)。

(五)外籍留學生請檢附護照、居留證及勞動部核發之個人工作許可函。

三、本院進行初審後將另行通知面試時間(預計將於2024/11月辦理)，面試後，確定錄取者將另行通知報到時間；外籍留學生如有其他法令規定事宜，將另案辦理。

實習時間與規定：

一、本院實習期程將自2025/1/13至2025/2/14，或依各實習生及各實習單位彈性需求延長實習期間。

二、實習生應於實習結束前10天，提交實習心得報告，並同步發表於YouTube、Medium、Matters等社群網站。

三、實習期間須遵守本院規範之各項管理規定，勿隨意缺席。

四、實習生因故須提前終止實習活動，須事先向本院提出終止實習之申請。

徵才連結：

(一) 2025年寒假實習生(設計研究類)：https://www.104.com.tw/job/8hzrg?jobsource=company_job

(二) 2025年寒假實習生(產業創新類)：https://www.104.com.tw/job/8hzro?jobsource=company_job

(三) 2025年寒假實習生(公共服務類)：https://www.104.com.tw/job/8hzs0?jobsource=company_job