商圈美學課程 海外標竿見學分享會暨地域創生講座報名中！

▌課程簡介
經濟部商業發展署委辦台灣設計研究院設於本（113）年執行「商圈美學設計加值計畫」，透過發掘商圈發展課題、輔導示範商圈、進行全面的美學設計導入，為全台商圈帶來創新轉型之契機，以建立永續營運基礎，成為長期活化的城市在地經濟。
為提升受輔導商圈之店家及商圈組織對於美學認知提升，規劃將從商圈品牌、組織經營、空間美學等角度切入不同課程，帶領受輔導店家共創商圈轉型新未來。同場加映海外參訪學員分享日本東京商店街所學到的經驗與策略。邀請本年度輔導商圈及對此課程有興趣的商圈組織與商店經營者，一同來參與交流！
▌活動資訊
場次七、海外標竿見學分享會暨地域創生講座（開放報名中）
活動時間：9月27日(五) 13:30-16:30 （13:00 開放入場）
活動地點：台灣設計研究院 (台北市信義區光路南路133號二樓）
活動費用：免費
活動講師：海外見學參與商圈組織代表＆JR東日本企劃/山本聖先生
* 名額有限額滿為止，報名截止至9/22 (日) 17:00止。
※每場次活動將於活動日前一個月開放報名，並公佈實際課程時間及地點。
※本活動辦法若有未盡之處，主辦單位保留變更本活動內容細節之權利。
財團法人台灣設計研究院 產業創新組
賴小姐 tel： 02-27458199 #671 email: kelly_lai@tdri.org.tw