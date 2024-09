2024金點設計獎得獎名單出爐！公視+ 品牌重塑、高雄棧貳沐居、母嬰商品永續循環應用計畫、新加坡星巴克綠能永續認證門市獲標章

在傳達設計類,白輻射影像的「公視+ 品牌重塑」,以數位影像基本單位「像素」構成品牌識別,符號象徵對焦的取景框,表達品牌關注多元的影像文本、引領觀眾凝視議題,為公共電視串流品牌「PTS+」的數位轉型帶來嶄新形象。泰國TNOP DESIGN的「Rebranding for Singha Corporation」,為泰國最具代表性且受皇室認可的老牌國產啤酒「勝獅」更新品牌識別,從標誌微調、圖形系統重塑到專屬字體開發,成功平衡傳統文化與現代視覺風格,提升品牌跨平台的辨識度與影響力。波蘭設計工作室Studio Otwarte的「New visual identity for the city of Racibórz」,以拉齊布日城市的多元文化及地標特徵為靈感,搭配明亮用色,創造出靈活且現代的識別系統,不僅為古城煥新面貌,並可運用於博物館、圖書館等不同機構,展現城市形象的一致性。