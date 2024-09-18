2024金點設計獎得獎名單出爐！公視+ 品牌重塑、高雄棧貳沐居、母嬰商品永續循環應用計畫、新加坡星巴克綠能永續認證門市獲標章

擔任本次產品設計類評審的日本設計師服部滋樹表示，很高興能在金點設計獎看到許多重視環保及永續的產品，而在評選過程中，他特別看重設計是否能兼顧功能性與感性體驗，如數位電子產品，除了規格及軟硬體整合表現，使用者的情感連結也是他關切的重點。傳達設計類評審、知本形象設計公司創意總監蔡慧貞表示，今年參賽作品中有許多文化主題的設計，設計師們不僅探討在地文化，並運用創新設計手法提煉文化元素，在表現形式上有所突破，這也是她特別重視的面向；泰國設計師Siam Attariya則提到，在這次評選他看到了設計師的多元性，也感動於在視覺領域，有許多設計師面對商業跟社會的挑戰，不斷嘗試運用設計力解決問題，創造更多有意義的設計。

空間設計類評審Ingrid Schroder，特別讚賞能敏銳回應現有環境、以創新方式帶來愉悅感的設計，尤其是能運用簡樸材料創造新環境並打磨好細節的作品，並強調在當前氣候變遷劇烈的環境，這樣的回應性尤為重要。整合設計類評審內田友紀則表示，第一次擔任金點設計獎評審，看到許多台灣設計師從自身歷史、文化及藝術汲取養分，展現出極富創意且獨特的表達手法，能感受到台灣文化的深厚底蘊，是一次相當有趣的評選經驗；她也提到，整合設計類的作品相當多樣，不論是策展、循環、社會或服務設計，是否傳達出明確的訊息，以及如何發揮影響力、引領社會前進，是她評選作品時最重要的考量。

2024金點設計獎已於9月9日（一）完成決審，在624件通過複審的得獎作品中，評選出「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主。入圍名單預計於9月底公布，並於12月頒獎典禮上正式揭曉。獎項最新消息，請密切關注金點獎官網及Facebook、Instagram與X/Twitter、微博等官方社群平台。