2024金點設計獎得獎名單出爐！公視+ 品牌重塑、高雄棧貳沐居、母嬰商品永續循環應用計畫、新加坡星巴克綠能永續認證門市獲標章

「2024金點設計獎」於9月2日（一）在台北松山文創園區舉辦複審，並於日前公布得獎名單！今年四大參賽類別，共642件來自台灣、中國大陸、香港、澳門、印尼、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、新加坡、泰國、英國、美國等14地作品脫穎而出。通過複審的得獎作品，除了獲得金點標章肯定，也同時具有晉級決審資格，可繼續挑戰象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」！
今年複審集結30位海內外專精於產品、視覺、空間、策展、城市及公共設計等多元領域專家，組成盛大的評審團陣容，包括英國AA建築聯盟學院總監Ingrid Schroder、Haier Europe米蘭體驗設計中心總監Federico Ferretti、世界設計組織（WDO）區域顧問Sertaç Ersayın、日本知名設計團隊graf創意總監服部滋樹、獲日本內閣府認證地方創生顧問Re:public Inc.總監暨城市設計師內田友紀、泰國知名平面設計師Siam Attariya、TCL 科技集團設計創新中心總經理李炫弘、Atelier AGI 創辦人李政宜、OMA大都會建築事務所臺灣總監林家如、豪華朗機工共同創辦人林昆穎等，評選出各類別得獎作品。
在今年獲得金點標章的作品中，產品設計類囊括245件、傳達設計類195件、空間設計類150件，整合設計類則有52件獲選。產品設計類得獎作品，有許多別出心裁的創意，如富迪印刷企業股份有限公司與高雄市動保處合作課程的「打包一個家：寵物緊急避難預備工具箱創新設計」，特殊組裝結構可承載寵物三天生活必需物資，並能轉換成貓砂盆、防水摺疊碗等多用途，平常則作穿鞋凳使用，將物資收納融入生活。香港Profanum Design Studio的「浮世誌日票紙香」，是以紙張製成、輕巧便攜的室內香氛產品，燃燒時釋放香氣，亦可在表面書寫，為生活增添儀式感，設計獨特且優雅。日本Antbee Co., Ltd.的「Lei Light Reflection」，由SOL style設計工作室操刀，是一款結合擴香機與鏡子的創新照明產品，巧妙利用橢圓形框架內的反射光，從任何角度都能展現柔和優美的光線。深圳市佳簡幾何工業設計有限公司為面向年輕客群的全新科技品牌yoose設計的「有色小魔方多功能便攜剃鬚刀」，採磁吸式設計，可更換刮鬍、鼻毛修剪及潔面三種不同功能模組，體積小巧且具科技感，讓理容更時尚便捷。
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「打包一個家：寵物緊急避難預備工具箱創新設計」（富迪印刷企業股份有限公司／台灣）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「浮世誌日票紙香」（Profanum Design Studio／香港）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「Lei Light Reflection」（Antbee Co., Ltd.／日本）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「有色小魔術方塊多功能便攜刮鬍刀」（深圳市佳簡幾何工業設計有限公司／中國大陸）
在傳達設計類，白輻射影像的「公視+ 品牌重塑」，以數位影像基本單位「像素」構成品牌識別，符號象徵對焦的取景框，表達品牌關注多元的影像文本、引領觀眾凝視議題，為公共電視串流品牌「PTS+」的數位轉型帶來嶄新形象。泰國TNOP DESIGN的「Rebranding for Singha Corporation」，為泰國最具代表性且受皇室認可的老牌國產啤酒「勝獅」更新品牌識別，從標誌微調、圖形系統重塑到專屬字體開發，成功平衡傳統文化與現代視覺風格，提升品牌跨平台的辨識度與影響力。波蘭設計工作室Studio Otwarte的「New visual identity for the city of Racibórz」，以拉齊布日城市的多元文化及地標特徵為靈感，搭配明亮用色，創造出靈活且現代的識別系統，不僅為古城煥新面貌，並可運用於博物館、圖書館等不同機構，展現城市形象的一致性。
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「公視+ 品牌重塑」（白輻射影像／台灣）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「Rebranding for Singha Corporation」（TNOP DESIGN／泰國）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「New visual identity for the city of Racibórz」（Studio Otwarte／波蘭）
設計師項海龍與方正字庫合作的「徽宋」，兼容傳統字體與現代設計語言，將徽文化中最具代表性的馬頭牆和翹角元素，融入部分筆劃，以直角和揚翹的形為特色，展現剛柔並濟的獨特風格。上海悟形文化傳播有限公司的「吾吉」，以回收紙漿灰板為材料，結合無印刷、網格化半透刀模的巧思，可靈活裁切成多樣化尺寸，因應選物品牌少量販售且樣態各異的商品包裝需求，並展現品牌重視永續的精神，兼具實用性與獨特美學。
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「徽宋」（項海龍／中國大陸）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「吾吉」（上海悟形文化傳播有限公司／中國大陸）
空間設計類得獎作品中，由台灣無印良品股份有限公司設計企劃室打造的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，室內配置如積木盒般的獨立房間，透過錯落有致的排列，營造巷弄般的有趣氛圍，並可轉換為活動攤位或行動辦公室，以最基本單純的改造方式，為老舊倉庫建築賦予活力新生。泰國建築事務所Shma Company Limited的「SKY FOREST SCAPE」，在曼谷市中心暹羅廣場大樓屋頂，以多樣植栽營造微氣候，創造了一個綠意盎然的公共空間，為都市人群提供休憩、表演及活動的多功能場地。新加坡建築事務所DP Architects的「Goodlife Studio @ Bukit Purmei」，以創新設計轉化住宅區公共空間，打造具包容性與活力的高齡社區中心，在細緻的分區設計下，這裡不只是學習的教室或手工藝工作坊，也是居民的社交客廳，期待促進社區長者的社交互動，改善社會孤立問題。本哲建築的「半倉」，作為上海浦東新區EKA·天物園區的改造項目，保留了原有倉庫型態並融入永續發展的概念，以貝殼、沙灘石混製的水洗石與黑色碳化木，構成外觀主要肌理，展現東方極簡美學與海派城市風貌的巧妙結合。
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「棧貳沐居KW2 HOSTEL」（高雄港區土地開發股份有限公司／台灣）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「Sky Forest Scape」（Shma Company Limited／泰國）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「Goodlife Studio @ Bukit Purmei」（DP Architects／新加坡）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「半倉」（本哲建築／中國大陸）
在整合設計類，台灣卡多摩嬰童館股份有限公司的「母嬰商品永續循環應用計畫」，針對嬰兒推車使用週期短的特徵提出解決方案，透過打造二手回收與交易平台服務模式，讓不同需求的爸媽皆可輕易找到經過完整清消修整的二手商品，或無痛回收不再需要的物品，達到消費者、企業與生態環境三贏。新加坡星巴克打造的綠能永續認證門市（Greener Store）「Starbucks Bird Paradise」，全店採用回收木材、環保材料與節能設備，並引入自然光與植栽，同時鼓勵顧客使用循環杯，搭配無吸管杯蓋、生物可分解吸管與回收材料包裝等作法，帶來更環保永續的咖啡消費體驗，落實企業社會責任。
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「母嬰商品永續循環應用計畫」（台灣卡多摩嬰童館股份有限公司／台灣）
▲ 2024金點設計獎標章獲獎作品：「Starbucks Bird Paradise」（Starbucks Coffee Singapore Pte Ltd／新加坡）
擔任本次產品設計類評審的日本設計師服部滋樹表示，很高興能在金點設計獎看到許多重視環保及永續的產品，而在評選過程中，他特別看重設計是否能兼顧功能性與感性體驗，如數位電子產品，除了規格及軟硬體整合表現，使用者的情感連結也是他關切的重點。傳達設計類評審、知本形象設計公司創意總監蔡慧貞表示，今年參賽作品中有許多文化主題的設計，設計師們不僅探討在地文化，並運用創新設計手法提煉文化元素，在表現形式上有所突破，這也是她特別重視的面向；泰國設計師Siam Attariya則提到，在這次評選他看到了設計師的多元性，也感動於在視覺領域，有許多設計師面對商業跟社會的挑戰，不斷嘗試運用設計力解決問題，創造更多有意義的設計。
空間設計類評審Ingrid Schroder，特別讚賞能敏銳回應現有環境、以創新方式帶來愉悅感的設計，尤其是能運用簡樸材料創造新環境並打磨好細節的作品，並強調在當前氣候變遷劇烈的環境，這樣的回應性尤為重要。整合設計類評審內田友紀則表示，第一次擔任金點設計獎評審，看到許多台灣設計師從自身歷史、文化及藝術汲取養分，展現出極富創意且獨特的表達手法，能感受到台灣文化的深厚底蘊，是一次相當有趣的評選經驗；她也提到，整合設計類的作品相當多樣，不論是策展、循環、社會或服務設計，是否傳達出明確的訊息，以及如何發揮影響力、引領社會前進，是她評選作品時最重要的考量。
2024金點設計獎已於9月9日（一）完成決審，在624件通過複審的得獎作品中，評選出「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主。入圍名單預計於9月底公布，並於12月頒獎典禮上正式揭曉。獎項最新消息，請密切關注金點獎官網及Facebook、Instagram與X/Twitter、微博等官方社群平台。