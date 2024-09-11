09/30 低碳包裝與永續設計企業參訪 限時報名中！

在產品開發過程中CMF（色彩、材質與表面處理工藝）在產品設計中是相當重要的環節。近年來國際永續目標成為當務之急，身為產品開發者，我們該如何兼顧永續發展及與設計價值、CMF該如何表現以因應趨勢？本場活動將邀請產業達人與大家分享設計過程、CMF在不同內容之應用方案，並透過展示擴大CMF產業與設計之分享。