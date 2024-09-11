09/30 低碳包裝與永續設計企業參訪 限時報名中！

呼應全球 SDGs 永續低碳目標，台灣設計研究院不僅輔導中小企業製造商串連跨領域夥伴導入減碳包裝架構與系統，建構企業內商品開發之低碳設計解決方案，更辦理了多樣的實體活動能更貼近了解減碳趨勢。
本次參訪將拜訪恆隆行概念店、興中紙業和金元福宜蘭廠，帶領大家全面了解不同企業的減碳的現況和趨勢、循環再生之商業模式，透過案例分享，探討如何透過設計減低碳排放量，促進經濟效益，邀請您一同參與！
呼應全球 SDGs 永續低碳目標，台灣設計研究院不僅輔導中小企業製造商串連跨領域夥伴導入減碳包裝架構與系統，建構企業內商品開發之低碳設計解決方案，更辦理了多樣的實體活動能更貼近了解減碳趨勢。
本次參訪將拜訪恆隆行概念店、興中紙業和金元福宜蘭廠，帶領大家全面了解不同企業的減碳的現況和趨勢、循環再生之商業模式，透過案例分享，探討如何透過設計減低碳排放量，促進經濟效益，邀請您一同參與！
在全球氣候變遷壓力下，低碳包裝已成為企業實現永續發展的重要策略之一。本場論壇將聚焦低碳永續的未來策略與國際趨勢。現場邀請多位業界專家，分享他們在綠色包裝設計方面的實戰經驗與成功案例，探討如何兼顧永續價值與經濟效益，歡迎有興趣的夥伴們一同參與。
KEER 是一個重要且國際知名的會議，由國際感性工程與情感研究支持，每兩年舉辦一次，致力創造一個包容的環境，鼓勵跨學科的合作與文化多樣性，誠摯期待您的參與！
在產品開發過程中CMF（色彩、材質與表面處理工藝）在產品設計中是相當重要的環節。近年來國際永續目標成為當務之急，身為產品開發者，我們該如何兼顧永續發展及與設計價值、CMF該如何表現以因應趨勢？本場活動將邀請產業達人與大家分享設計過程、CMF在不同內容之應用方案，並透過展示擴大CMF產業與設計之分享。